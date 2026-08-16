धरती हिलती है, लेकिन इमारतें नहीं गिरतीं! क्या है इंडोनेशिया की 'सीक्रेट' रणनीति, जिससे भयानक भूकंपों के बावजूद नहीं टेकता घुटने

How Indonesia Deals with Earthquakes? इंडोनेशिया की धरती बार-बार कांप रही है. अनेक द्वीपों से बना यह देश पिछले 24 घंटों से शक्तिशाली भूकंपों की ज़द में है. शनिवार को पहला भूकंप फ्लोरेस द्वीप समूह के इलाके में आया, जिसकी तीव्रता 7.7 रिक्टर स्केल रही. तबाही का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका. शाम को 6.5 रिक्टर स्केल का दूसरा भूकंप आया. रात होने पर 'गल्फ ऑफ टोमिनी' क्षेत्र में 6.0 रिक्टर स्केल के तीसरे भूकंप से जमीन हिल गई. बार-बार कांपती इंडोनेशिया की धरती ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इसके साथ ही यह गंभीर सवाल भी खड़ा हो गया है कि आखिर इंडोनेशिया में ही लगातार इतने भयानक भूकंप क्यों आ रहे हैं. महाविनाशकारी भूकंपों का यह देश इतनी आसानी से सामना कैसे कर लेता है. आइए, आपके इन सवालों का एक-एक करके विस्तार से जवाब देते हैं.