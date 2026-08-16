धरती हिलती है, लेकिन इमारतें नहीं गिरतीं! क्या है इंडोनेशिया की 'सीक्रेट' रणनीति, जिससे भयानक भूकंपों के बावजूद नहीं टेकता घुटने

How Indonesia Deals with Earthquakes? इंडोनेशिया की धरती बार-बार कांप रही है. अनेक द्वीपों से बना यह देश पिछले 24 घंटों से शक्तिशाली भूकंपों की ज़द में है. शनिवार को पहला भूकंप फ्लोरेस द्वीप समूह के इलाके में आया, जिसकी तीव्रता 7.7 रिक्टर स्केल रही. तबाही का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका. शाम को 6.5 रिक्टर स्केल का दूसरा भूकंप आया. रात होने पर 'गल्फ ऑफ टोमिनी' क्षेत्र में 6.0 रिक्टर स्केल के तीसरे भूकंप से जमीन हिल गई. बार-बार कांपती इंडोनेशिया की धरती ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इसके साथ ही यह गंभीर सवाल भी खड़ा हो गया है कि आखिर इंडोनेशिया में ही लगातार इतने भयानक भूकंप क्यों आ रहे हैं. महाविनाशकारी भूकंपों का यह देश इतनी आसानी से सामना कैसे कर लेता है. आइए, आपके इन सवालों का एक-एक करके विस्तार से जवाब देते हैं.
अगर हम इंडोनेशिया के भूगोल को ध्यान से समझें, तो यह देश दुनिया के सबसे अशांत और खतरनाक टेक्टोनिक ज़ोन पर बसा हुआ है. इसे विज्ञान की भाषा में 'पैसिफिक रिंग ऑफ फायर' (Pacific Ring of Fire) कहा जाता है. यह पृथ्वी का वह इलाका है, जहां दुनिया के 90 प्रतिशत से भी ज़्यादा भूकंप आते हैं. यही नहीं, दुनिया के सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी भी इसी इलाके में मौजूद हैं, जो वहां धरती के नीचे हमेशा उठा-पटक चलते रहने का इशारा करते हैं.
भूकंप विज्ञानियों के अनुसार, इंडोनेशिया का पूरा भूभाग चार बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों के मुहाने पर टिका है. ये प्लेटें, इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट, सुंडा (यूरेशियन) प्लेट, पैसिफिक प्लेट और फिलीपीन सी प्लेट हैं. जब ये विशालकाय प्लेटें आपस में टकराती हैं या एक-दूसरे के नीचे धंसती हैं, तो भूगर्भ में भारी दबाव पैदा होता है.
स्ट्रेलियन प्लेट लगातार उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हुए सुंडा प्लेट के नीचे गहराई में धंस रही है. जब ये प्लेटें आपस में अटक जाती हैं, तो सालों तक अंदर ही अंदर जमा अथाह ऊर्जा एकाएक छूट पड़ती है. इसकी वजह से धरती कांप उठती है और समुद्र की गहराइयों में सुनामी की खौफनाक लहरें जन्म ले लेती हैं.
15 अगस्त 2026 को इंडोनेशिया में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप को बेहद खौफनाक माना जाता है. इतने बड़े भूकंप में आमतौर पर हजारों लोगों की जानें चली जाती हैं, लेकिन शुरुआती रिपोर्टों में मौतों का आंकड़ा 47 के आसपास ही रहा. इतने प्रचंड झटके के बाद मौतों की कम संख्या का होना दुनिया के लिए राहत भरा रहा. लेकिन इसके पीछे संयोग नहीं, बल्कि इंडोनेशिया की सदियों पुरानी समझ और रणनीति है, जो इतनी बड़ी आपदा में भी उसे बड़े नुकसान से बचा जाती है.
पारंपरिक भूकंप-रोधी वास्तुकला: इंडोनेशिया के ग्रामीण इलाकों और द्वीपों में रहने वाले लोग आज भी लकड़ी, बांस और हल्के प्राकृतिक सामानों से बने पारंपरिक घरों में रहते हैं. ये घर भूकंप के झटकों के दौरान ढहने के बजाय लचीलेपन के कारण हिलते हैं. भूकंप के दौरान अगर ये गिर भी जाएं तो भारी सीमेंट-कंक्रीट की तरह जानलेवा साबित नहीं होते और छोटी-मोटी चोट के बावजूद बड़ी जनहानि नहीं होती.
आपदा के प्रति लोगों में जागरूकता: तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग सुनामी और भूकंप के खतरों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं. जैसे ही धरती हिलती है, वे लोग बिना समय गंवाए ऊंचे पहाड़ियों और सुरक्षित स्थानों की ओर भागते हैं. इसकी वजह से तटीय इलाकों में जान का नुकसान बहुत कम हो जाता है.
बार-बार आने वाले संकटों ने इंडोनेशिया को आपदा प्रबंधन का उस्ताद बना दिया है. देश ने तबाही से निपटने के लिए एक मजबूत और बहुस्तरीय प्रणाली तैयार कर ली है. वहां की मौसम और भूभौतिकी एजेंसी (BMKG) भूकंप आते ही तुरंत अलर्ट जारी कर देती है, जिससे लोगों को सुरक्षित निकलने का समय मिल जाता है.
इंडोनेशिया ने राष्ट्रीय स्तर पर 'नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी' (BNPB) बना रखी है, जो आपदा आते ही तुरंत राहत और बचाव की कमान संभाल लेती है. आपदा आते ही हवा में हेलीकॉप्टर, पानी में नौकाएं और जमीन पर प्रशिक्षित बचाव टीमें तैनात हो जाती हैं. इसके अलावा, स्कूलों और मोहल्लों में नियमित रूप से बचाव के लिए मॉक ड्रिल करवाए जाते हैं. जिससे आपदा आने पर लोग घबराए बिना तुरंत अपना बचाव कर सकें. इसके साथ ही शहरी इलाकों में नए निर्माण के लिए भूकंप-रोधी मानक कड़ाई से लागू किए गए हैं.
अब मौजूदा हालात की बात करें तो 24 घंटे में 3 विनाशकारी भूकंप आने के बाद देश के प्रभावित इलाकों में खौफ पसरा हुआ है. इसके साथ ही पीड़ितों के लिए राहत अभियान शुरू कर दिए गए हैं. अस्पतालों की इमारतें ढहने के डर से डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ मरीजों को, उनके बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर समेत लेकर खुली सड़कों पर ले आए. वहीं पर उनका अस्थाई इलाज दिया जा रहा है.
कई जगहों पर बिजली के खंभे गिर गए हैं. जिससे इलाकों में फोन नेटवर्क ठप हो गया है. इसकी वजह से दूरदराज के द्वीपों से संपर्क टूट गया है, जिससे वहां राहत पहुंचाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं. नागेकेओ और आसपास के इलाकों से 2,000 से अधिक बेघर लोग अस्थायी शेल्टर होम में रहने को मजबूर हैं. वहीं, भूस्खलन के कारण 700 किलोमीटर लंबा मुख्य 'ट्रांस-फ्लोरेस राजमार्ग' कई जगह पूरी तरह ब्लॉक हो गया है, जिससे बचाव गाड़ियों की आवाजाही थम गई है.
इंडोनेशिया के लिए यह आपदा कोई पहली घटना नहीं है. वहां पर पहले भी ऐसे कई विनाशकारी भूकंप आते रहे हैं. इसके बावजूद वह देश हर बार अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है. अब देखना होगा कि 15 अगस्त को आए भूकंप के झटकों से देश कैसे निपटता है.