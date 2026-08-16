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धरती हिलती है, लेकिन इमारतें नहीं गिरतीं! क्या है इंडोनेशिया की 'सीक्रेट' रणनीति, जिससे भयानक भूकंपों के बावजूद नहीं टेकता घुटने

Causes of Earthquakes in Indonesia: इंडोनेशिया में पिछले 24 घंटे में 6 रिक्टर स्केल से ज्यादा के 3 विनाशकारी भूकंप आए हैं. इससे देश में अफरा-तफरी का माहौल है. लेकिन हैरत की बात है कि इंडोनेशिया में हताहतों का आंकड़ों नाममात्र का ही रहा है. आखिर उसकी यह 'सीक्रेट' रणनीति क्या है, जिससे भयानक भूकंपों के बावजूद वह घुटने नहीं टेकता है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 16, 2026, 06:16 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 06:17 AM IST
धरती हिलती है, लेकिन इमारतें नहीं गिरतीं! क्या है इंडोनेशिया की 'सीक्रेट' रणनीति, जिससे भयानक भूकंपों के बावजूद नहीं टेकता घुटने

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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