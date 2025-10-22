Explainer: क्या है सऊदी अरब का कफाला, जिसका हो गया इंतकाल; कामगारों की गिरवी रख दी जाती थी जिंदगी

Kafala System Indians: सऊदी अरब ने इसी महीने 50 साल पुराना विवादित कफाला लेबर सिस्टम खत्म कर दिया है, जिसे नए जमाने की गुलामी कहा जाता है. सऊदी सरकार ने ऐलान किया है कि अब दूसरे देशों से आने वाले कर्मचारियों को कफाला यानी SPONSORSHIP की जरूरत नहीं पड़ेगी. उन्हें वीज़ा के आधार पर एंट्री और रोजगार मिलेगा.

इस सिस्टम के तहत काम करने वालों को कफील कहा जाता है. इसमें कर्मचारियों पर बहुत बुरी तरह से जुल्म ढाया जाता है. उनके ट्रैवल डॉक्युमेंट्स छीन लिए जाते हैं. देश छोड़ने नहीं दिया जाता. यहां तक कि वे कब नौकरी छोड़ेंगे, ये भी वह खुद तय नहीं कर पाते थे.

नौकरी का लालच दिया, फिर भेजा सऊदी

ऐसा ही एक मामला 46 साल की कर्नाटक की नर्स जैसिंथा मेंडोंका का था, जिनको कतर में शानदार नौकरी का लालच दिया गया और फिर 2016 में सऊदी अरब में भेज दिया गया. कुछ मामलों में फिरौती की डिमांड भी की जाती है. जैसिंथा की फिरौती की रकम 4.3 लाख रुपये थी. कूटनीतिक और कानूनी तरीके से जैसिंथा की रिहाई कराई गई थी.

जो खौफनाक कहानी जैसिंथा की है, वह इकलौती नहीं है. ऐसे कितने ही युवा भारतीय गल्फ में कुछ दीनार और रियाल कमाने और तुरंत अमीर बनने के लिए इस राह पर निकल पड़ते हैं. लेकिन अब ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी. कम से कम, सऊदी अरब में तो इन्हें गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है. और ऐसा होना भी नहीं चाहिए जैसा कि इज़राइल और बहरीन में पहले ही हो चुका है.

लेकिन यह कुवैत, उमर, लेबनान और कतर जैसे खाड़ी देशों में अलग-अलग रूपों में मौजूद है. इन देशों में लगभग 2.5 करोड़ विदेशी नागरिक अपने कफील के तहत रह रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं. इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इनमें सबसे बड़ी आबादी भारतीयों की है-करीब 75 लाख.

सऊदी में कफाला सिस्टम खत्म

दरअसल इस सिस्टम को हटाने का मकसद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 रिफॉर्म्स का हिस्सा है. यह मल्टी ट्रिलियन डॉलर का प्लान है, जिसमें वह देश की छवि सुधारना, विदेशी निवेश आकर्षित करना चाहते हैं, खासकर वैश्विक इवेंट्स के लिए, जिसमें 2039 का एशियन विंटर गेम्स भी शामिल है.

सऊदी अरब में कुल 1 करोड़ 30 लाख विदेशी मूल के कर्मचारी और मजदूर हैं. इनमें से 26 लाख यानी तकरीबन 20 प्रतिशत भारतीय मूल के हैं. भारतीय मूल के कर्मचारी रियल एस्टेट, तेल खनन, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं, टेलेकॉम और पर्यटन जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं और सालाना ये कर्मचारी सऊदी अरब से तकरीबन 10 बिलियन डॉलर की रकम भारत भेजते हैं.

इन 26 लाख भारतीय नागरिकों को अब कफाला सिस्टम से निजात मिल जाएगी. भारतीयों के लिए ये खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि कफाला के दौर में कुछ ऐसी वारदातें हुई थीं जिनमें भारतीय भी कफील यानी SPONSOR के चंगुल में फंस गए थे.

क्या है कफाला सिस्टम?

इसे साल 1950 में लाया गया था. इसका मकसद भारत और अन्य दक्षिणपूर्व एशियाई देशों के पेशेवर और गैर-पेशेवर कामगारों के फ्लो को कंट्रोल करना था. यह लेबर उस वक्त सऊदी की इकोनॉमी के लिए बेहद अहम थी. चूंकि इनमें से काफी कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में काम कर रहे थे.

देश में सस्ती लेबर की कमी ना पड़ जाए इसलिए बाहर से आने वाले तमाम कामगारों को कफील के तहत बांध दिया गया. कफाला व्यवस्था के अंतर्गत रोजगार के लिए आए विदेशी को किसी सऊदी नागरिक से SPONSORSHIP लेनी पड़ती थी. स्पॉन्सर करने वाले शख्स को कफील कहा जाता था. ये एक किस्म का एग्रीमेंट होता था जिसमें SPONSORSHIP के बदले कफील उस शख्स का पासपोर्ट और अन्य कागजात अपने पास रखता था. इतना ही नहीं कफील की अनुमति के बिना कोई शख्स अपना रोजगार नहीं बदल सकता था. और देश छोड़ने से पहले कफील को जानकारी देना जरूरी होता था. कई बार ऐसे मामले भी सामने आए जब कफील ने कागजों के बदले श्रमिक पर अत्याचार किए या उसका शोषण किया.

सबसे बुरी चीज यह थी कि कामगार इस बुरे बर्ताव की शिकायत भी नहीं कर सकता था. इसके लिए भी उसे स्पॉन्सर से इजाजत लेनी पड़ती थी. लेकिन यह सिस्टम पेशेवर और वाइट कॉलर कामगारों के लिए इतना बुरा नहीं था. लेकिन इसके खिलाफ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स और कामगारों ने आवाज उठाई.

कफाला सिस्टम या मानव तस्करी का धंधा

दरअसल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन और अन्य वैश्विक एजेंसियों ने आरोप लगाया कि खाड़ी देश कफाला सिस्टम की आड़ा में मानव तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं. इसमें सबसे बुरी तरह प्रभावित महिलाएं थीं. ह्यूमन राइट्स ग्रुप को यौन शोषण के कई मामले मिले. ऐसा ही एक मामला वर्ष 2017 में सामने आया था. गुजरात से एक महिला को नौकरी का झांसा देकर सऊदी अरब बुलाया गया था. लेकिन महिला के कफील यानी SPONSOR ने उसे वेश्यावृति में धकेल दिया. जब महिला अपने साथ हो रहे जुल्म का विरोध करती थी तो कफील और उसका परिवार महिला को बुरी तरह पीटता था. इस महिला के परिवार ने भारतीय दूतावास में शिकायत की थी, जिसके बाद दूतावास के जरिए महिला को रेस्क्यू करके भारत लाया गया था.

कफाला को बंधुआ मजदूरी से भी बुरी प्रथा कहा जाए तो गलत नहीं होगा. लेकिन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस प्रथा का अंत करके ना सिर्फ विदेशी श्रमिकों को राहत दी है बल्कि सऊदी अरब के सिस्टम पर लगे एक भद्दे दाग को भी मिटा दिया है.