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102 साल पहले अंग्रेजों ने कराई थी सुलह, फिर भी अब तक क्यों है कावेरी के पानी में 'उबाल'? ये कहानी 1924 से शुरू होती है...

What is History of Kaveri River Dispute? कावेरी के पानी में फिर से 'आग' लगी है. तमिलनाडु और कर्नाटक में घमासान है. केंद्र सरकार ने 2019 में कर्नाटक के मेकेदातु प्रोजेक्ट को डीपीआर में सुधार करने के लिए लौटा दिया था. अब पानी के इस मसले पर डीके शिवकुमार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इस मुद्दे पर तमिलनाडु के सीएम विजय के साथ बेंगलुरु में होने वाली उनकी बैठक भी खटाई में पड़ गई है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 01, 2026, 04:59 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:59 AM IST
102 साल पहले अंग्रेजों ने कराई थी सुलह, फिर भी अब तक क्यों है कावेरी के पानी में 'उबाल'? ये कहानी 1924 से शुरू होती है...

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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