102 साल पहले अंग्रेजों ने कराई थी सुलह, फिर भी अब तक क्यों है कावेरी के पानी में 'उबाल'? ये कहानी 1924 से शुरू होती है...

इस जंग की शुरुआत 17वीं सदी से हुई थी. यह वह दौर था, जब मैसूर के राजा चिक्कादेवराजा वोडेयार ने अपनी रियासत के खेतों की सिंचाई के लिए कावेरी पर एक कच्चा बांध बनाने का फैसला किया था. जैसे ही यह खबर नीचे बसे मदुरै के राजा चोक्कनाथ नायक तक पहुंची तो वे गुस्से से आगबबूला हो गए. उनका मानना था कि अगर मैसूर ने पानी रोक लिया, तो तंजावुर और मदुरै के हरे-भरे खेत सूख जाएंगे. इसके चलते बात युद्ध तक पहुंच गई. हालांकि, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था. उसी दौरान एक भयंकर बाढ़ आई, जिसमें मैसूर का वो कच्चा बांध बह गया. इसके बाद दोनों राजाओं को पहली बार शांति समझौता करना पड़ा.