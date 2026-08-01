102 साल पहले अंग्रेजों ने कराई थी सुलह, फिर भी अब तक क्यों है कावेरी के पानी में 'उबाल'? ये कहानी 1924 से शुरू होती है...

Why Kaveri River Water Dispute Begin? कावेरी नदी को दक्षिण भारत की 'जीवनरेखा' कहा जाता है. लेकिन यही 'जीवनरेखा' दक्षिण के राज्यों में लंबे वक्त से झगड़े का सबब भी रही है. यह दो राज्यों के बीच सदियों से चली आ रही एक ऐसी कहानी है, जो आज भी हर मानसून के साथ फिर से उबल पड़ती है. कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच पानी की यह जंग रियासतों के जमाने से शुरू हुई थी, जो आज लगातार चलती आ रही है.
इस जंग की शुरुआत 17वीं सदी से हुई थी. यह वह दौर था, जब मैसूर के राजा चिक्कादेवराजा वोडेयार ने अपनी रियासत के खेतों की सिंचाई के लिए कावेरी पर एक कच्चा बांध बनाने का फैसला किया था. जैसे ही यह खबर नीचे बसे मदुरै के राजा चोक्कनाथ नायक तक पहुंची तो वे गुस्से से आगबबूला हो गए. उनका मानना था कि अगर मैसूर ने पानी रोक लिया, तो तंजावुर और मदुरै के हरे-भरे खेत सूख जाएंगे. इसके चलते बात युद्ध तक पहुंच गई. हालांकि, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था. उसी दौरान एक भयंकर बाढ़ आई, जिसमें मैसूर का वो कच्चा बांध बह गया. इसके बाद दोनों राजाओं को पहली बार शांति समझौता करना पड़ा.
धीरे-धीरे वक्त बदला और भारत में अंग्रेजों की हुकूमत आ गई. 19वीं सदी के अंत तक मैसूर और मद्रास प्रेसीडेंसी के बीच पानी की खींचतान इतनी बढ़ गई कि अंग्रेजों को बीच-बचाव करना पड़ा. साल 1892 में अंग्रेजों ने मद्रास प्रेसीडेंसी के अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए पहला औपचारिक समझौता कराया. इसके बाद, साल 1924 में एक और ऐतिहासिक 50-वर्षीय समझौता हुआ. उसमें मैसूर (कर्नाटक) की ओर से कृष्णराज सागर (KRS) बांध और मद्रास की ओर से मेट्टूर बांध बनाने का रास्ता साफ हुआ. तय किया गया कि यह समझौता अगले पचास सालों तक लागू रहेगा.
वर्ष 1974 में इस समझौते की 50 साल की मियाद खत्म हो गई. इसके बाद पुराने जख्म फिर से हरे होने शुरू हो गए. अब मैसूर 'कर्नाटक' बन चुका था और मद्रास प्रेसीडेंसी 'तमिलनाडु'. कर्नाटक ने दलील दी कि अंग्रेजों के जमाने का 1924 का समझौता उसके साथ अन्याय था, क्योंकि उस वक्त मद्रास का दबदबा ज्यादा था. कर्नाटक ने अपने लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए नए बांध बनाने शुरू कर दिए, जिसका तमिलनाडु ने यह कहकर कड़ा विरोध किया कि इससे उसकी धान की खेती बर्बाद हो जाएगी.
यह लड़ाई ट्रिब्यूनल से लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजों तक पहुंची. सालों की अदालती लड़ाई के बाद 2018 में देश की सर्वोच्च अदालत ने पानी का कोटा तय कर एक प्रबंधन प्राधिकरण भी बना दिया. इस फैसले से उम्मीद जगी कि शायद अब यह विवाद हमेशा के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं.
आगे चलकर इस कहानी में नया मोड़ आ गया और कर्नाटक सरकार ने 'मेकेदातु प्रोजेक्ट' बनाने का एलान किया. उसका कहना है कि बेंगलुरु शहर के प्यासे लोगों के लिए कावेरी नदी के मेकेदातु इलाके में यह प्रोजेक्ट बनाना जरूरी है. इसके लिए वह 9,000 करोड़ रुपये का एक बड़ा जलाशय बनाना चाहती है. हालांकि केंद्र सरकार ने 2019 में ही इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को कमियों और तमिलनाडु की सहमति न होने के कारण सुधार के लिए लौटा दिया था. इसके बावजूद कर्नाटक इसे पूरा करने के लिए जी-जान से लगा है.
अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने इस मुद्दे पर रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिससे तमिलनाडु के राजनीतिक हलकों में फिर से तूफान खड़ा हो गया है. तमिलनाडु का कहना है कि अगर यह बांध बन गया, तो उसके किसानों तक पानी की एक बूंद नहीं पहुंचेगी.
शिवकुमार ने मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय को बेंगलुरु में बुलाया था, लेकिन यह बैठक अब टल गई है. जिसके बाद विवाद फिर तूल पकड़ने लगा है. एक्सपर्टों का कहना है कि अगर दोनों राज्यों के नेताओं ने समझदारी नहीं दिखाई तो कावेरी विवाद एक फिर बड़े तनाव की वजह बन सकता है. वे इस मामले में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत भी बताते हैं. देखना होगा कि अब इस मामले में क्या होगा और मसले का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की क्या कोशिश होती है.