नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है? जिस पर इतना मचा बवाल; लागू होने पर महिलाओं को क्या मिलते फायदे

What is Nari Shakti Vandan Act: नारी शक्ति वंदन अधिनियम में आखिर ऐसा क्या है, जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है? अगर अधिनियम लागू हो जाता तो महिलाओं को इससे क्या-क्या फायदे मिलते.
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Special features of Nari Shakti Vandan Act: मोदी सरकार की ओर से पेश किया नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों से दो साल पहले भले ही पास हो चुका हो, लेकिन अब उसके निकट भविष्य में लागू होने पर कई सवालिया निशान लग गए हैं. इस अधिनियम में महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण दिए जाने का प्रावधान था, जिसके लिए जनगणना और परिसीमन किया जाना जरूरी था. सरकार की ओर से इस संबंध में संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन उसे विपक्ष का सहयोग नहीं मिला और दो तिहाई बहुमत के अभाव में वह गिर गया. यानी हाल-फिलहाल महिलाओं को उनका हक नहीं मिलने जा रहा है.
इस मुद्दे पर पीएम मोदी समेत बीजेपी ने विपक्ष पर हमला बोल दिया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि इस धोखेबाजी के लिए देश की महिलाएं उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी. उन्हें इस चीटिंग का जवाब देना होगा. बीजेपी ने इस मुद्दे पर विपक्ष के खिलाफ देशभर में विरोध-प्रदर्शनों की श्रंखला शुरू करने का एलान किया है.
इस बवाल के बीच यह जानना जरूरी हो जाता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम आखिर है क्या, जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है. असल में यह महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया ऐतिहासिक प्रयास है, जिसके जरिए सांसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाई जाएगी.
नारी शक्ति वंदन अधिनियम का आधिकारिक नाम संविधान 106 संशोधन अधिनियम, 2023 है. सरकार ने 19 सितंबर 2023 को नए संसद भवन में इस विधेयक को पेश किया था, जिसे 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा ने लगभग सर्वसम्मति से पारित किया.
इसके बाद 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी. 3 साल बाद अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर इसे लागू कर दिया. हालांकि व्यावहारिक रूप से यह आरक्षण अगली जनगणना और परिसीमन के बाद ही प्रभावी होगा.
इस अधिनियम का मकसद लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देना है. ऐसा करके राजनीतिक निर्णय-प्रक्रिया में उन्हें समान भागीदार बनाए जाने की कोशिश है. सरकार इसे ‘महिलाओं के विकास’ से ‘महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास’ के रूप में प्रचारित कर रही थी.
अधिनियम की खास बात ये भी है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी एक-तिहाई महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी. इससे इन तबके की महिलाओं को दोहरी सुरक्षा मिलेगी. आरक्षण की यह अवधि शुरू में 15 वर्ष के लिए होगी, जिसे बाद में संसद की मंजूरी से बढ़ाया जा सकेगा.
महिलाओं के लिए रिजर्व होने वाली सीटें हर परिसीमन के बाद रोटेट हो जाएंगी. जिससे एक ही क्षेत्र की महिलाएं बार-बार लाभान्वित न हों और पूरे देश में समान अवसर बने रहें.
यह अधिनियम इसलिए भी खास है, क्योंकि वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी मात्र 14-15% है. विश्व स्तर के मुकाबले यह संख्या बहुत कम है. आरक्षण लागू होने के बाद यह संख्या एकदम से बढ़कर 33% हो जाएगी, जिससे महिलाओं की आवाज नीति-निर्माण में मजबूत होगी.
संसद-विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ने का लाभ देश को स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, पोषण और आर्थिक सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर भी मिलेगा. ऐसा करने से महिलाओं के अनुभव-आधारित नीतियां बनेगी, वे इन क्षेत्रों की वास्तविक चुनौतियों को बेहतर समझती हैं.
चूंकि पंचायतों में पहले से ही 33% आरक्षण लागू है. जिसके चलते गांवों में लाखों महिलाओं में नेतृत्व की भावना आई है. अब संसद और विधानसभाओं तक यह विस्तार महिलाओं में आत्मविश्वास और बढ़ाएगा. युवा महिलाएं राजनीति में करियर बनाने के लिए प्रेरित होंगी. परिवार और समाज में भी महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा.
PM मोदी ने इसे ‘नारी शक्ति का वंदन’ बताते हुए कहा कि यह कानून देश की आधी आबादी को राजनीतिक मुख्यधारा में लाएगा. इससे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता भी बढ़ेगी, क्योंकि राजनीतिक पद पर पहुंचने वाली महिलाएं नीतियों के माध्यम से रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाओं को मजबूत करेंगी.