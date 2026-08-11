Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /Explainer
  • /संसद में पेश NCDC संशोधन बिल क्या है? जिससे 30 करोड़ लोगों को मिलेगी नई ताकत, UP में बिकेंगे ओडिया संबलपुरी थैले

संसद में पेश NCDC संशोधन बिल क्या है? जिससे 30 करोड़ लोगों को मिलेगी नई ताकत, UP में बिकेंगे ओडिया संबलपुरी थैले

NCDC Amendment Bill 2026 Details: सरकार ने संसद में NCDC संशोधन बिल 2026 पेश किया है. आखिर यह बिल क्या है, जिसे 30 करोड़ लोगों की आजीविका को नई ताकत मिलने वाला कहा जा रहा है. इस बिल के पास होने के बाद घरेलू उत्पादों को किसी खास क्षेत्र में बेचने का प्रतिबंध हट जाएगा और लोग अपने माल को पूरे देश में बेच सकेंगे.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 11, 2026, 12:35 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 12:41 AM IST
संसद में पेश NCDC संशोधन बिल क्या है? जिससे 30 करोड़ लोगों को मिलेगी नई ताकत, UP में बिकेंगे ओडिया संबलपुरी थैले

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
संसद में पेश NCDC संशोधन बिल क्या है? जिससे 30 करोड़ लोगों की आजीविका को मिलेगी ताकत
2
3
4
5