/संसद में पेश NCDC संशोधन बिल क्या है? जिससे 30 करोड़ लोगों को मिलेगी नई ताकत, UP में बिकेंगे ओडिया संबलपुरी थैले

What is NCDC Amendment Bill 2026? संसद में सोमवार को NCDC संशोधन बिल 2026 नाम का नया बिल पेश किया गया. NCDC का अर्थ है नेशनल को-ऑपरेटिव डेवेलपमेंट कॉरपोरेशन. इससे आप समझ ही गए होंगे कि ये बिल देश में मौजूद लाखों सहकारी समितियों से जुड़ा है, जो खासकर ग्रामीण भारत में छोटे उद्योगों और वित्तीय मदद को प्रोत्साहन देती हैं.
आज भारत में 8 लाख से ज्यादा पंजीकृत सहकारी समितियां हैं. देश के 30 करोड़ से ज्यादा लोग इन समितियों से जुड़े हैं. यानी भारत की 22 प्रतिशत से ज्यादा आबादी सहकारी समितियों पर निर्भर है. आज भारत के 98 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र सहकारी समितियों से जुड़े हुए हैं.
एक अनुमान के मुताबिक सहकारिता क्षेत्र का भारत की जीडीपी में 15.3 लाख करोड़ रुपए का योगदान है. इसी वजह से सरकार अब सहकारी समिति संशोधन बिल लाई है. ताकि सहकारी समितियों दायरा और कार्य की गति बढ़ सके, और इन समितियों के जरिए ग्रामीण भारत में विकास के नए आयाम खुलें. सबसे पहले हम आपको इस बिल से जुड़े खास बिंदु बताने जा रहे हैं.
इस विधेयक का मकसद NCDC के काम का दायरा बढ़ाना है. अब तक NCDC से रजिस्टर्ड सहकारी समितियों को वित्तीय मदद मिलती थी, लेकिन संशोधन के बाद उन संस्थानों को भी वित्तीय मदद मिलेगी जो भले ही सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत नहीं हैं लेकिन विकास के कार्यों से जुड़े हुए हैं. विधेयक में खाद्य सामग्री की परिभाषा का दायरा बढ़ाने का भी प्रस्ताव है. इस बदलाव के जरिए प्रोसेस्ड फूड यानी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को भी खाद्य पदार्थों का दर्जा दिया जाएगा.
ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो पैकेट में या फिर रेडी टू ईट फॉर्मेट में बनाए जाते हैं. पहले ग्रामीण इलाकों के कुटीर उद्योगों के लिए भौगोलिक सीमा तय थी. यानी कुटीर उद्योगों में बनने वाले उत्पाद किसी क्षेत्र या राज्य की सीमा में ही बेचे जा सकते थे. नए विधेयक के जरिए भौगोलिक सीमाएं हट जाएंगी. इसे आप कुछ इस तरह समझिए कि ओडिशा में सहकारी समितियों के जरिए बनने वाला संबलपुरी थैला अब उत्तर प्रदेश में भी बिक सकेगा.
ये बिंदु बताते हैं कि इस बिल का मकसद सहकारी समितियों और उनसे जुड़े संस्थानों को वित्तीय तौर पर मजबूत बनाना है, ताकि ग्रामीण भारत में बनने वाले उत्पादों का बाजार बढ़ पाए. जो लोग सहकारी समिति से परिचित नहीं हैं. उन्हें हम सहकारी समितियों की परिभाषा और ग्रामीण भारत में उनकी भूमिका बता देते हैं.
#DNAमित्रों | सहकारिता से करोड़ों परिवार कैसे 'संपन्न' हुए? लोगों की आर्थिक शक्ति बढ़ाने वाले बिल की बात
संसद में पेश हुए 'सहकारिता बिल' का विश्लेषण#DNA #DNAWithRahulSinha #SahkaritaBill #Parliament @rahulsinhatv pic.twitter.com/q8QZT7DfOG
— Zee News (@ZeeNews) August 10, 2026
सरल भाषा में सहकारी समिति कुछ ऐसे लोगों का गुट होता है जो किसी एक किस्म की आर्थिक गतिविधि से जुड़े होते हैं. इसे आप कुछ इस तरह समझिए कि गांव में दूध या फिर गुड़ के व्यापार से जुड़े लोग, स्वेच्छा से साथ आकर एक सहकारी समिति का गठन करते हैं. इन समितियों का उद्देश्य सदस्यों की मदद करना और उत्पादों को सीधे बाजार में बेचना होता है ताकि बिचौलियों के शोषण से बचा जा सके. सहकारी समितियों में एक सदस्य, एक वोट का नियम होता है. इसका मतलब है - भले ही समिति में कुछ लोगों ने ज्यादा पैसा लगाया हो लेकिन संगठन के फैसले सर्वसम्मित से ही होंगे.
आधुनिक इतिहास में भारत के अंदर सहकारी समितियों का चलन वर्ष 1904 में शुरु हुआ था. ब्रिटिश सरकार ने पहला पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पास किया था, लेकिन ये भी एक सच है कि प्राचीन भारत में भी सहकारी समितियों का सिद्धांत मौजूद था.
प्राचीन चोल साम्राज्य में व्यापारियों और शिल्पकारों की अपनी सहकारी समितियां होती थीं. इन समितियों को नगरम कहा जाता था. इन नगरम के तहत व्यापारी सामूहिक रूप से व्यापार करते थे. चोल काल में मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं थे. वो एक सहकारी बैंक की तरह काम करते थे. यानी स्थानीय शिल्पकारों और किसानों को मंदिरों से बहुत कम ब्याज पर कर्ज मिलता था. ये तथ्य बताते हैं कि भारत में सहकारिता का सिद्धांत सदियों पुराना है.
सहकारी समितियों के जरिए ग्रामीण इलाकों के जेन ज़ी यानी नौजवान भी. अपने गांव और क्षेत्रों में बड़े बदलाव कर रहे हैं. ये वो क्षेत्र हैं जहां कभी नक्सलवाद का दबदबा होता था, लेकिन आज यहां जेन ज़ी और सहकारी समितियों की मौजूदगी है. इन बदलावों को समझने के लिए आपको ज़ी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट समझनी चाहिए.
ये छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ के संतोष पोयाम हैं. जब अबूझमाड़ में नक्सलियों की मौजूदगी थी. तब एक IED ब्लास्ट में संतोष ने दोनों पांव खो दिए थे. सिर्फ 21 साल की उम्र में संतोष ने इस दर्द को सहा, लेकिन जेन ज़ी का जज्बा रखने वाले संतोष ने हार नहीं मानी. संतोष को सरकार से आर्थिक मदद मिली, तो परिवार को सहकारिता कार्यक्रम के तहत सब्सिडी पर बीज और खाद. सहकारिता की शक्ति और जेन ज़ी के हौसले ने संतोष और उनके परिवार को दोबारा खड़ा कर दिया है.
अबूझमाड़ के संतोष अकेली मिसाल नहीं है. जैसे जैसे छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित क्षेत्रों से नक्सलवाद का दंश हटा, तो सहकारिता समितियों की संख्या बढ़ी. जिन लोगों के लिए नक्सली और सूदखोर सबसे बड़ी समस्या थे, आज छत्तीसगढ़ के उन्हीं नागरिकों के लिए सहकारिता समितियां सबसे बड़ा सहयोग हैं.
विमल भावे जैसे कई ज़ेन जी नौजवान किसान, आज सहकारिता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना चुके हैं. छत्तीसगढ़ के इन अंचलों में सहकारिता के लाभार्थी जेन ज़ी हैं, तो सहकारिता कार्यक्रम के जरिए लाभ पहुंचाने वाले अधिकारी भी जेन ज़ी ही हैं.
कोई खेती कर रहा है, कोई सहकारिता बैंक में अपना पैसा बचा रहा है, तो कोई दूध उत्पादन के जरिए जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ा रहा है. छत्तीसगढ़ का बालाघाट भी एक ऐसा ही क्षेत्र है. बालाघाट कभी नक्सलियों का गढ़ था, लेकिन आज ये छत्तीसगढ़ की दूध क्रांति का केंद्र बनता जा रहा है.
जेन ज़ी विशाल कटरे तो साफ साफ कहते हैं कि पहले नक्सल प्रभावित इलाकों में युवा काम ढूंढते थे. आज सहकारिता समितियों के जरिए इतना काम है कि मांग पूरी करना भी मुश्किल हो जाता है. बालाघाट की ही तरह सुकमा के जेन ज़ी नौजवान भी, सहकारिता के रास्ते पर आगे चलकर विकास की राह पर बढ़ रहे हैं.
कहते हैं कि वायु को अलग उल्टा लिख दिया जाए तो वो युवा बन जाता है. जिस तरह वायु को कोई नहीं रोक सकता. उसी तरह युवा यानी जेन ज़ी की विकास की गति भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, ज़ेन ज़ी तरक्की की गाड़ी हैं और सहकारी समितियां इस गाड़ी का ईंधन.
40 साल की उम्र में पहली बार खाते में 800 रुपए . हाथ से बने सामान के लिए संगठित बाजार. जरा सोचिए नक्सल प्रभावित इलाकों के किसान और शिल्पकार, कितनी बड़ी चुनौतियों से जूझ रहे थे. आज सहकारी समितियों के जरिए इन किसानों को मानों नया जीवन मिला है. सहकारी समितियों को लेकर भारत की श्वेत क्रांति के जनक, डॉक्टर वर्गीस कूरियन ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी.
डॉक्टर कूरियन कहते थे - अगर सहकारी समितियों का सिद्धांत नाकाम साबित हो गया, तो ग्रामीण भारत की एकमात्र उम्मीद भी खत्म हो जाएगी. यानी डॉक्टर कूरियन मानते थे कि ग्रामीण भारत के विकास का रास्ता सहकारी समितियों से ही होकर जाता है.