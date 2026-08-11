/संसद में पेश NCDC संशोधन बिल क्या है? जिससे 30 करोड़ लोगों को मिलेगी नई ताकत, UP में बिकेंगे ओडिया संबलपुरी थैले

सरल भाषा में सहकारी समिति कुछ ऐसे लोगों का गुट होता है जो किसी एक किस्म की आर्थिक गतिविधि से जुड़े होते हैं. इसे आप कुछ इस तरह समझिए कि गांव में दूध या फिर गुड़ के व्यापार से जुड़े लोग, स्वेच्छा से साथ आकर एक सहकारी समिति का गठन करते हैं. इन समितियों का उद्देश्य सदस्यों की मदद करना और उत्पादों को सीधे बाजार में बेचना होता है ताकि बिचौलियों के शोषण से बचा जा सके. सहकारी समितियों में एक सदस्य, एक वोट का नियम होता है. इसका मतलब है - भले ही समिति में कुछ लोगों ने ज्यादा पैसा लगाया हो लेकिन संगठन के फैसले सर्वसम्मित से ही होंगे.