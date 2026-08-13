/बर्फ को चीरकर निकलेंगे जहाज, होगी 10-14 दिनों की बचत, 40% घटेगी यूरोप-एशिया की दूरी, क्या है नॉर्दर्न सी रूट; क्या भारत को होगा फायदा?

यूक्रेन से युद्ध के कारण पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं. इसी के मद्देनजर अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नए समुद्री रास्ते की प्लानिंग कर रहे हैं. पुतिन ने कहा कि भारत समेत रूस के पार्टनर देशों में नॉर्दर्न सी रूट (NSR) से जुड़ने में दिलचस्पी बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि भारत उन खास देशों में से है, जो आर्कटिक शिपिंग रूट पर सहयोग में बढ़ती दिलचस्पी दिखा रहे हैं.
मिसाइल क्रूजर वैराग पर पैसिफिक फ्लीट के लोगों के साथ एक मीटिंग में पुतिन ने आर्कटिक में बढ़ती 'आर्टिफिशियल टेंशन' की भी चेतावनी दी, जिसका मतलब था (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन) NATO के विस्तार समेत बाहरी लोगों की गतिविधियां.
हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि NSR फ्रंट पर सहयोग 'इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ' फ्रेमवर्क के अंदर है और रूस ने हमेशा नॉर्दर्न सी रूट के फायदों का फायदा उठाने के लिए अपनी तैयारी जताई है. पुतिन ने कहा,'रूस ने लगातार कहा है, और नॉर्दर्न सी रूट का फायदा और सहयोग करने की अपनी तैयारी को दोहराता रहा है, लेकिन मौजूदा इंटरनेशनल समुद्री कानून के दायरे में रहकर. इस मामले में हमारे साथ जुड़ने में कई देशों की दिलचस्पी बढ़ रही है. इन पार्टनर्स में सबसे ऊपर हमारे दोस्त चीन, भारत और दूसरे देश शामिल हैं जो इन मामलों पर हमारे साथ बढ़-चढ़कर बातचीत कर रहे हैं.'
नॉर्दर्न सी रूट (NSR) रूस के आर्कटिक तट पर बैरेंट्स सागर से बेरिंग स्ट्रेट (Bering Strait) तक फैला 5,600 किलोमीटर लंबा शिपिंग रूट है. यह स्वेज नहर की तुलना में पूर्वी एशिया और उत्तरी यूरोप के बीच की दूरी को 40% तक कम कर देता है, जिससे यात्रा के समय में 10 से 14 दिनों की बचत होती है.
आर्कटिक में बर्फ की परत लगातार कम होने और लंबे समय तक जहाजों के चलने लायक स्थिति बने रहने के कारण इस रास्ते की अहमियत बढ़ गई है. हालांकि, खराब मौसम, सीमित इन्फ्रास्ट्रक्चर और 'आइस-क्लास' जहाजों की उपलब्धता जैसी चुनौतियां इसके बड़े पैमाने पर कमर्शियल इस्तेमाल में अभी भी बड़ी रुकावटें बनी हुई हैं.
ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने कहा है कि रूस इस रूट को विकसित करने के लिए पार्टनर की तलाश कर रहा है, क्योंकि उसके आर्कटिक तट पर इस इलाके को देश के औद्योगिक और कमर्शियल सेंटरों से जोड़ने वाले पर्याप्त पोर्ट और कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है. रूसी एनर्जी के बड़े खरीदार होने के नाते, भारत और चीन NSR के विकास और उसे चालू करने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अच्छी स्थिति में हैं.
यह कारा, लाप्टेव, पूर्वी साइबेरियाई और चुकची सागरों से होकर गुजरता है और अटलांटिक व प्रशांत महासागरों को जोड़ता है.आइस-क्लास जहाजों और आइसब्रेकरों का इस्तेमाल करके, ज्यादातर जुलाई से अक्टूबर के बीच यहां से गुजरा जा सकता है.
हां, लेकिन यह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज या फिर रेड सी का रिप्लेसमेंट नहीं बन सकता.न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, नॉर्दर्न सी रूट (NSR) एशिया-यूरोप व्यापार के लिए तीसरा या बैकअप कॉरिडोर बन सकता है.खाड़ी देशों के तेल के लिए NSR, होर्मुज़ का विकल्प नहीं बन सकता क्योंकि सऊदी, इराकी, कुवैती या कतरी तेल ले जाने वाले जहाज़ को किसी न किसी तरह फ़ारस की खाड़ी से बाहर निकलना ही होगा. आर्कटिक रूट इस ज्योग्राफी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता.
लेकिन चीन-यूरोप, जापान-यूरोप और दक्षिण कोरिया-यूरोप के बीच व्यापार के लिए, अगर आर्कटिक में जहाज चलाना ज्यादा भरोसेमंद हो जाता है, तो NSR स्वेज का एक गंभीर विकल्प बन सकता है.
एनएसआर के जरिए नॉर्थ ईस्ट एशिया और नॉर्दर्न यूरोप के लिए जहाजों का रूट स्वेज नहर की तुलना में करीब 30-40 फीसदी छोटा हो जाएगा. इसके अलावा जो जहाज एनएसआर से गुजरेंगे, उनको होर्मुज या फिर बाब-अल-मंदेब या फिर स्वेज से नहीं गुजरना पड़ेगा. चूंकि इस वक्त होर्मुज और लाल सागर में अनिश्चितताओं का माहौल है इसलिए एक अन्य रूट की कवायद तेज हो गई है. रॉयटर्स के मुताबिक, मौजूदा अमेरिका-ईरान तनाव के कारण होर्मुज में जहाजों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है. जबकि कई जहाजों का रूट बदला गया है.
चीन की बात करें तो वह आर्कटिक रूट को आईस सिल्क रोड के उभरते हिस्से के तौर पर देख रहा है. जबकि रूस ही इस समुद्री रास्ते के अधिकतर पानी और इन्फ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है.
मॉस्को टाइम्स के मुताबिक, इस रूट से 37.02 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो का व्यापार होता है. हालांकि क्रेमलिन का सपना इसे 80 मिलियन टन तक ले जाने का है, जो अभी भी दूर की कौड़ी मालूम पड़ती है.
कंसल्टेंसी 'गेकॉन' (Gecon) के एनालिसिस से पता चला है कि 2025 में NSR के ज़रिए ट्रांसपोर्ट किए गए कार्गो की कुल मात्रा 37.02 मिलियन मीट्रिक टन थी, जो 2025 के मुकाबले 2.3% कम है.यह गिरावट 2024 में हुई मामूली बढ़ोतरी के बाद आई है, जब NSR से होने वाली शिपमेंट बढ़कर 38 मिलियन टन हो गई थी, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 2 मिलियन टन ज्यादा थी. 2018 में राष्ट्रपति के आदेश के तहत, आर्कटिक रूट पर कार्गो ट्रैफिक 2024 तक 80 मिलियन टन और 2030 तक 200 मिलियन टन तक पहुंचना था.
2025 में NSR के कुल कार्गो वॉल्यूम में रूस के एक्सपोर्ट का हिस्सा लगभग 60% यानी 22.2 मिलियन टन था. शिपमेंट में लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG), तेल और गैस कंडेनसेट का हिस्सा 83% था, जो मुख्य रूप से यमल LNG प्रोजेक्ट, नोवाटेक, आर्कटिक LNG 2 और गजप्रोम नेफ्ट के नोवोपोर्टोव्स्कोये फील्ड से आए थे. 2025 में NSR के रास्ते LNG शिपमेंट में सालाना आधार पर 2.7% की गिरावट आई, जबकि नोवोपोर्टोव्स्कोये फील्ड से तेल की लोडिंग में भी कमी आई.
बल्क कार्गो का ट्रांसपोर्ट 2.5 गुना से ज्यादा घटकर 410,000 टन रह गया, जबकि मेटल बनाने वाली कंपनी नॉरनिकेल के प्रोडक्ट्स समेत जनरल कार्गो 2.2% घटकर 3.91 मिलियन टन हो गया.
वहीं, तेल उत्पादों का शिपमेंट 43% बढ़कर 1.27 मिलियन टन हो गया, जबकि गैस कंडेनसेट की मात्रा 17% बढ़कर 1.55 मिलियन टन हो गई. ओर कंसंट्रेट का कार्गो फ्लो 13 गुना से ज्यादा बढ़कर 365,000 टन हो गया, जिसकी मुख्य वजह मुरमान्स्क क्षेत्र से चीन तक 330,000 टन आयरन ओर कंसंट्रेट का एक ही शिपमेंट था. NSR पोर्ट्स पर कुल कार्गो टर्नओवर 32.5 मिलियन टन रहा, जिसमें से 90% से ज्यादा यानी 29.1 मिलियन टन साबेत्ता पोर्ट की ओर से हैंडल किया गया.
अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि भारत के आयात बिल पर इसका कितना असर होगा. लेकिन इतना जरूर है कि परिवहन, तेल, इंश्योरेंस और ट्रांजिट टाइम में काफी कमी आएगी. यानी सामान बाकी समुद्री रूट्स की तुलना में ज्यादा तेजी से पहुंचेगा. इन लागतों में बचत होने से इंपोर्टेड सामान की लैंडिंग कॉस्ट घट सकती है.
भारत रूस से एनर्जी और रॉ मटेरियल में फायदा उठा सकता है खासकर एलएनजी, फर्टिलाइजर और क्रूड ऑयल. ईस्टर्न मैरिटाइम/आर्कटिक कनेक्टिविटी के अहम कार्गो के तौर पर भारत और रूस ने इनको ही चिन्हित किया है.
साल 2026 की रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आर्कटिक यमाल एलएनजी को एशिया में भेजे पर लॉजिस्टिक की कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है. रिपोर्ट में भारत में डिलीवरी करने की कीमत करीब 3 डॉलर प्रति mmbtu बताई गई. जबकि यूरोप के लिए यह सिर्फ 1-1.5 डॉलर प्रति mmbtu है. कुछ मामलों में तो एशिया की लॉजिस्टिक लागत यूरोप की तुलना में करीब 2-5 गुना तक बढ़ सकती हैं. रिपोर्ट में हालांकि कहा गया कि मौजूदा विकल्पों में स्वेज अभी भी भारत के लिए सस्ता मैरिटाइम विकल्प हो सकता है. जबकि एनएसआर महंगे विकल्पों में.
भारत के लिए नॉर्दर्न सी रूट (NSR) में काफी संभावनाएं हैं, लेकिन इसे स्वेज/लाल सागर रूट के एक भरोसेमंद विकल्प में बदलने में कई बड़ी चुनौतियां हैं.
यहां ठंड इस कदर पड़ती है कि पूरे समंदर में बर्फ ही बर्फ नजर आती है. धुंध के अलावा पारा इतना नीचे चला जाता है कि नेविगेशन भी मुश्किल हो सकती है. हालांकि गर्मी के मौसम में भी परिस्थितियां तेजी से बदल सकती हैं.
कई जहाजों को बर्फ काटने की जरूरत पड़ेगी. या फिर उनके आगे बर्फ काटने वाले जहाजों को चलना होगा. इससे शिपिंग की लागत बढ़ सकती है और लॉजिस्टिक्स में भी दिक्कतें आ सकती हैं.
पोर्ट्स, टर्मिनल, सर्च एंड रेस्क्यू फैसिलिटी, फ्यूल स्टेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क, इमरजेंसी इन्फ्रास्ट्र्चर के लिए पूरे आर्कटिक में भारी निवेश की जरूरत है.
स्वेज की तुलना में एनएसआर में बहुत ही कम बड़े पोर्ट्स और लॉजिस्टिक हब्स हैं. NSR का एक बड़ा हिस्सा रूस के आर्कटिक तट के साथ पड़ता है, जिससे यह रूट रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर और नियमों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाता है.
रूस से जुड़े प्रतिबंध और तनाव इंटरनेशनल शिपिंग और फाइनेंसिंग के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं.
भारत सीधे अपने किसी बंदरगाह से NSR होते हुए यूरोप तक जहाज नहीं भेज सकता. इसके लिए भारतीय बंदरगाहों, हिंद महासागर, आर्कटिक रूट और यूरोपीय बंदरगाहों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत होगी. इसके लिए सही लॉजिस्टिक्स और ट्रांसशिपमेंट की व्यवस्था करना बहुत जरूरी होगा.