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बर्फ को चीरकर निकलेंगे जहाज, होगी 10-14 दिनों की बचत, 40% घटेगी यूरोप-एशिया की दूरी, क्या है नॉर्दर्न सी रूट; क्या भारत को होगा फायदा?

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक नया समुद्री रास्ता तैयार करने पर जोर दे रहे हैं. इसका नाम है नॉर्दर्न सी रूट यानी एनएसआर. इसमें भारत और चीन ने भी दिलचस्पी दिखाई है. चलिए आपको बताते हैं कि यह आखिर क्या है और कैसे भारत को फायदा पहुंचा सकता है.

Written ByRachit Kumar
Published: Aug 13, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 12:29 PM IST
बर्फ को चीरकर निकलेंगे जहाज, होगी 10-14 दिनों की बचत, 40% घटेगी यूरोप-एशिया की दूरी, क्या है नॉर्दर्न सी रूट; क्या भारत को होगा फायदा?
Image Credit: (AI) यह कॉरिडोर पूर्वी एशिया और उत्तरी यूरोप के बीच एक अहम कड़ी साबित हो सकता है.

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Rachit Kumar

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रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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