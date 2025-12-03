Advertisement
रूस के मिलिट्री बेस से उड़ेंगे भारत के जहाज! पहली बार इतिहास में हुआ दोनों देशों के बीच ऐसा समझौता, पाकिस्तान-चीन को लगेगी मिर्ची

What Is RELOS Agreement: रूस और भारत के बीच रक्षा संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ गया है. या यूं कहे कि दोनों जिगरी दोस्तों ने ऐसा समझौता किया है, जिसके बाद पूरी दुनिया हैरान हो सकती है. खासकर चीन-पाकिस्तान के तो होश उड़ सकते हैं. तो आइए जानते हैं  RELOS समझौते की पूरी कहानी.

 

Dec 03, 2025
Russia Approves Key Defence RELOS Pact With India:  भारत-रूस की जिगरी दोस्ती पूरी दुनिया में किसी से छिपी नहीं है. दोनों जिगरी दोस्तों ने एक बार ऐसा RELOS नाम का समझौता किया है, जो इतिहास में अब तक नहीं हुआ था. अब भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को रूस के एयरस्पेस, मिलिट्री बेस, बंदरगाह और लॉजिस्टिक सपोर्ट का पूरा हक मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे रूस को भारत में बराबर का हक मिलेगा. पुतिन की 5 दिसंबर से पहले ये दोनों देशों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है. यह खबर सुनकर पाकिस्तान-चीन के लिए झटका है. जानते हैं क्या है RELOS समझौता? क्या है दोनों देशों के लिए मायने.

रूस ने जिगरी दोस्त भारत के लिए क्या किया?
रूस की संसद के निचले सदन, स्टेट डूमा ने मंगलवार को भारत के साथ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट (RELOS) समझौते को मंजूरी देकर भारत को वो सुविधा दे दी है जिसका सपना हर देश देखता है. अब भारतीय फौज रूस के एयरस्पेस में बिना पूछे उड़ान भर सकेगी, रूसी मिलिट्री बेस पर उतर सकेगी, वहाँ ईंधन भरेगी, हथियार-गोला बारूद लेगी और जहाज़ रूसी बंदरगाहों पर खड़े कर मेंटेनेंस करवा सकेगी. और बदले में रूस को भी भारत में यही सब सुविधा मिलेगी. इसी समझौते का नाम है- रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट (RELOS).

पुतिन के भारत आने से पहले जिगरी दोस्त को तोहफा!
यह फैसला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दिल्ली यात्रा से ठीक पहले आया है, जो 4-5 दिसंबर को होनी है. इस पैक्ट से दोनों देशों की सेनाएं एक-दूसरे की मदद से मजबूत होंगी, खासकर संयुक्त अभ्यासों और आपदा राहत में. अब जानते हैं आखिर  RELOS समझौता क्या है रेलोस एग्रीमेंट भारत के लिए क्यों ज़रूरी है? 

रेलोस एग्रीमेंट क्या है?
रेलोस एग्रीमेंट दोनों तरफ के मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जहाज़ों और दूसरी टुकड़ियों को कई तरह की एक्टिविटीज़ के लिए एक-दूसरे की फैसिलिटीज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है, जिसमें जॉइंट एक्सरसाइज़, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ह्यूमनिटेरियन ऑपरेशन और डिज़ास्टर-रिलीफ मिशन शामिल हैं. यह एग्रीमेंट न सिर्फ़ सैनिकों और इक्विपमेंट के डिस्पैच को बल्कि उनके लॉजिस्टिक्स को भी रेगुलेट करेगा. मीडिया रेलोस एग्रीमेंट का असल में मतलब यह है कि रूसी और भारतीय जहाज़ों के साथ-साथ एयरक्राफ्ट भी एक-दूसरे के इलाकों में ऑपरेट कर सकेंगे और उन्हें आसानी से और बिना किसी देरी के फ्यूल, तेल, स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस सपोर्ट मिल सकेगा. साथ ही, रेलोस एग्रीमेंट खासकर ह्यूमनिटेरियन मिशन और डिज़ास्टर रिलीफ काम के दौरान आसान मेंटेनेंस सपोर्ट भी देगा.

ड्यूमा डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, यह डिफेंस पैक्ट दोनों पक्षों को एक-दूसरे के एयरस्पेस और पोर्ट्स इस्तेमाल करने की भी इजाज़त देता है, जिसमें वॉरशिप विज़िट भी शामिल हैं. इसका मतलब है कि यह भारत को आर्कटिक रीजन तक एक्सेस देगा जहां रूस की बड़े पैमाने पर मौजूदगी है और वह बड़ी संख्या में मिलिट्री फैसिलिटीज़ ऑपरेट करता है.

भारत और रूस को रेलोस से क्या फ़ायदा होगा?
रेलोस जैसे लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट भारत और रूस के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं. भारत के लिए यह एग्रीमेंट सिर्फ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट ही नहीं, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक कदम भी माना जा रहा है.  मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, IDSA (मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ ऐंड एनालिसिस) की रिपोर्ट के मुताबिक, इससे भारत को आर्कटिक में रूसी नेवल पोर्ट्स तक पहुंच मिलेगी. उत्तरी समुद्री मार्ग (Vladivostok से Murmansk तक) पर भारतीय नौसेना का अनुभव बढ़ेगा. पोलर रीजन में ऑपरेशनल क्षमता का विस्तार होगा. भारत के वैज्ञानिक मिशनों को भी मजबूत आधार मिलेगा. आर्कटिक क्षेत्र में यह पहुंच भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक इस इलाके में उसकी उपस्थिति बहुत कम रही है.

भारतीय सेना को लॉजिस्टिक्स में बड़ा लाभ
भारतीय सेना का बड़ा हिस्सा रूस से खरीदे गए सैन्य उपकरणों पर निर्भर है, जैसे सुखोई फाइटर जेट,  T-90 टैंक,  S-400 सिस्टम,  RELOS से रूस के लॉजिस्टिक नेटवर्क के साथ बेहतर इंटीग्रेशन होगा, जिससे इन उपकरणों की मेंटेनेंस आसान और तेज़ हो जाएगी.

रूस को भी बड़ा लाभ
रूस के लिए भी यह एग्रीमेंट महत्वपूर्ण है. इससे मॉस्को को भारतीय महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बनाए रखने में मदद मिलेगी और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में उसका सामरिक (Strategic) सहयोग मजबूत होगा.

पाकिस्तान-चीन को लगेगी मिर्ची? 
इस समझौते से भारत-रूस की दोस्ती और गहरी होगी. दोनों की सेनाएं एक-दूसरे के लिए बहुत मज़बूत बैकअप बन जाएंगी.हिंद महासागर से लेकर आर्कटिक तक भारत-रूस की ताकत और बढ़ जाएगी. जो पाकिस्तान और चीन के लिए हजम होगा नहीं. 

krishna pandey

कृष्णा पांडेय

India-Russa

