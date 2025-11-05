Advertisement
Samosa Caucus: क्या है 'समोसा कॉकस' जिसकी न्यूयॉर्क मेयर चुनाव के बाद हो रही चर्चा, भारतवंशियों से है गहरा नाता

What is Samosa Caucus: न्यूयार्क के मेयर चुनाव में भारतीय मूल के जोहरान मामदानी की जीत के बाद वहां पर अचानक 'समोसा कॉकस' की चर्चा तेज हो गई है. आखिर यह कौन सा कॉकस है, जो अमेरिका में एकाएक प्रभावशाली बनता दिख रहा है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 05, 2025, 06:53 PM IST
Meaning of Zohran Mamdani Victory: अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में इस बार का मेयर चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा. भारतीय मूल के जोहरान मामदानी ने मेयर पद जीतकर ऐसा इतिहास रचा जो सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि यूएस में सांस्कृतिक पहचान और प्रवासी भारतवंशियों के बढ़ते असर का भी प्रतीक बन गया. मामदानी की जीत ने अमेरिका में भारतीय मूल के नेताओं के उस बढ़ते समूह को फिर चर्चा में ला दिया है जिसे मीडिया ने मज़ाकिया लेकिन गर्व भरे अंदाज में ‘समोसा कॉकस’ नाम दिया है.

कौन हैं जोहरान मामदानी?

जोहरान मामदानी, भारतीय मूल के ऐसे युवा नेता हैं जिन्होंने अमेरिकी राजनीति में अपनी पहचान बनाई है. वे एक प्रवासी परिवार से हैं जिनकी जड़ें भारत और युगांडा दोनों से जुड़ी हैं. मामदानी न्यूयॉर्क के क्विंस इलाके से राजनीति में आए और शुरू से ही सामाजिक समानता, सस्ते मकान और न्याय के मुद्दों पर काम करते रहे. उनकी सादगी और जमीनी छवि ने उन्हें आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया. यही कारण है कि उन्होंने दिग्गज नेता एंड्रयू कुओमो को हराकर न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम और भारतीय मूल के मेयर बनकर इतिहास रच दिया.

समोसा कॉकस क्या है?

अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह ‘समोसा कॉकस’ क्या है जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है. दरअसल, यह कोई आधिकारिक राजनीतिक संगठन नहीं है. असल में ‘समोसा कॉकस’ शब्द मीडिया ने उन भारतीय मूल के अमेरिकी नेताओं के समूह के लिए गढ़ा है, जो अमेरिकी राजनीति में लगातार आगे बढ़ रहे हैं. इस समूह में कांग्रेस सदस्य एमी बेहरा, प्रमिला जयपाल, राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना और श्री थानेदार जैसे नाम शामिल हैं. यह सभी भारतवंशी अमेरिकी राजनीति में न सिर्फ सक्रिय हैं बल्कि नीति-निर्माण में भी अपनी मजबूत भूमिका निभा रहे हैं.

‘कॉकस’ शब्द अमेरिका की राजनीति में उस समूह के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी खास विचार या समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है और ‘समोसा’ शब्द इसीलिए जोड़ा गया क्योंकि यह भारतीय संस्कृति की झलक है, जो इन नेताओं की जड़ों को दर्शाता है. यानी, यह नाम सिर्फ मजाकिया नहीं बल्कि गौरव से भरा है. एक ऐसा प्रतीक जो बताता है कि अब भारतीय मूल के लोग अमेरिकी सत्ता के केंद्र में अपनी पहचान बना रहे हैं.

जीत में भारतवंशियों का बड़ा योगदान

जोहरान मामदानी की जीत को महज एक चुनावी नतीजे के रूप में नहीं देखा जा सकता. यह उस बदलाव का संकेत है जो अमेरिका के राजनीतिक ढांचे में धीरे-धीरे दिखने लगा है. एक समय था जब भारतीय मूल के लोगों की पहचान अमेरिका में सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या कारोबारी तक सीमित थी. लेकिन अब वे राजनीति में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं. मामदानी की जीत ने साबित कर दिया कि भारतीय मूल के अमेरिकी अब नीति और नेतृत्व दोनों स्तरों पर प्रभाव डालने लगे हैं.

यह भी दिलचस्प है कि मामदानी खुद उस न्यूयॉर्क सिटी से ताल्लुक रखते हैं, जहां करीब साढ़े सात लाख भारतीय और दक्षिण एशियाई लोग रहते हैं. उनकी जीत ने इन समुदायों को राजनीतिक रूप से और अधिक आत्मविश्वास दिया है.

अमेरिका में बसे हैं 45 लाख भारतवंशी 

अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की आबादी करीब 45 लाख के आसपास है. लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से यह संख्या अब तक कम मानी जाती थी. पिछले दशक में यह स्थिति तेजी से बदली है. अमेरिकी कांग्रेस में अब छह से अधिक भारतवंशी नेता हैं और आने वाले चुनावों में यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है.

‘समोसा कॉकस’ इस बदलाव की कहानी कहता है. यह सिर्फ नाम भर नहीं बल्कि उस नयी सोच का प्रतीक है जो अमेरिका जैसे देश में विविधता और प्रतिनिधित्व को नया अर्थ दे रही है. इन नेताओं की नीतियां अब सिर्फ प्रवासी मुद्दों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि जलवायु, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समानता जैसे व्यापक मुद्दों पर भी असर डाल रही हैं.

दुनिया में बढ़ रही भारत की सॉफ्ट पावर

भारतीय मूल के नेताओं की यह बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए भी एक तरह से सॉफ्ट पावर का काम करती है. ये नेता भले ही अमेरिकी नागरिक हों, लेकिन भारत के साथ उनका भावनात्मक रिश्ता मजबूत है. जब भी भारत-अमेरिका के बीच कोई बड़ा समझौता या रणनीतिक साझेदारी होती है, तो ये नेता दोनों देशों के बीच पुल की तरह काम करते हैं.

जोहरान मामदानी की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि यह भारतवंशी समुदाय के उस आत्मविश्वास को दर्शाती है जो अब अमेरिका के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में खुलकर अपनी बात रख रहा है.

एक-दूसरे के लिए साझा समझ की भावना 

मामदानी के बाद अब इस समूह में और नाम जुड़ने की उम्मीद है. न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में भारतीय मूल के कई युवा नेता चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में अमेरिकी राजनीति में भारतवंशियों की ताकत पहले से कहीं ज्यादा नजर आएगी.

अभी तक यह समूह आपस में बहुत औपचारिक नहीं है, लेकिन इन नेताओं के बीच एक साझा समझ और एक-दूसरे के लिए समर्थन की भावना जरूर है. यही भावना ‘समोसा कॉकस’ को अमेरिकी राजनीति में एक दिलचस्प और प्रेरक अध्याय बना रही है.

अमेरिकी सत्ता के गलियारे तक पहुंची खुशबू

न्यूयॉर्क मेयर चुनाव के नतीजों ने न सिर्फ एक नया इतिहास लिखा, बल्कि यह भी दिखाया कि भारतवंशी अब अमेरिका की सत्ता की कहानी में सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि नायक बन चुके हैं. ‘समोसा कॉकस’ शब्द अब उस प्रवासी आत्मविश्वास का नाम है जो सीमाओं से परे जाकर नए सपनों को आकार दे रहा है. मामदानी की जीत यह याद दिलाती है कि भारतीय संस्कृति अब सिर्फ समोसे की खुशबू तक सीमित नहीं, बल्कि अमेरिकी सत्ता के गलियारों तक पहुंच चुकी है. 

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

Samosa CaucusZohran Mamdani

