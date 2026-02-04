ईरान के ‘कलेजे’ पर अमेरिका का पहला वार, हॉर्मुज सुलगा, तेल की कीमतों में लगी आग, एक जलडमरूमध्य, पूरी दुनिया दांव पर; पूरा खेल समझिए

दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते हॉर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है. जिस हॉर्मुज को ईरान अपनी सबसे बड़ी ताकत और रणनीतिक “कलेजा” मानता रहा है, वहीं अब अमेरिका ने सीधा और पहला वार कर दिया है. इस घटनाक्रम के बाद पूरी दुनिया के तेल बाजार में हलचल मच गई है. दुनिया की अर्थव्यवस्था में तेल की कीमतें हमेशा से ही एक बड़ा फैक्टर रही हैं. कल यानी 3 फरवरी को तेल बाजार में अचानक हलचल मच गई, जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से भड़क उठा.

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सेना ने एक ईरानी ड्रोन को अरब सागर में मार गिराया, जो उनके अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के करीब 'आक्रामक' तरीके से आ रहा था. इसके अलावा, होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरानी गनबोट्स ने एक अमेरिकी झंडे वाले टैंकर को घेर लिया, जिससे दोनों देशों के बीच चल रही शांति वार्ता पर पानी फिरता नजर आ रहा है. ये घटनाएं ऐसी हैं कि तेल की कीमतों में सीधा असर पड़ा और ब्रेंट फ्यूचर्स 1.03 डॉलर बढ़कर 67.33 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुए, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 1.07 डॉलर चढ़कर 63.21 डॉलर पर पहुंचा.

ड्रोन गिराने की घटना: क्या हुआ और क्यों?

सबसे पहले बात ड्रोन की. ये घटना अरब सागर में हुई, जहां अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी पहले से ही मजबूत है. इससे पहले सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान से 'गंभीर बातचीत' चल रही है, लेकिन इस घटना ने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया. बाजार के जानकार बॉब यॉगर, जो मिजुहो में एनर्जी फ्यूचर्स के डायरेक्टर हैं उन्होंने रॉयटर्स को बताया, "अमेरिका-ईरान के बीच सैन्य टकराव टालने की डिप्लोमैटिक कोशिशें बिखर रही हैं... लगता है ईरान के कुछ तत्व प्रक्रिया को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं." ये ड्रोन गिराने से साफ है कि दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी है, और ये छोटी घटनाएं बड़े संकट में बदल सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

होर्मुज जलडमरूमध्य क्या है?

अब आते हैं होर्मुज पर. होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक संकीर्ण समुद्री रास्ता है, जो दुनिया के तेल व्यापार का दिल है. रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि यहां से सऊदी अरब, ईरान, यूएई, कुवैत और इराक जैसे ओपेक देश अपना ज्यादातर क्रूड ऑयल एशिया को निर्यात करते हैं. कल ईरानी गनबोट्स ने ओमान के उत्तर में एक अमेरिकी फ्लैग वाले टैंकर को करीब से घेरा, जिससे सुरक्षा कंपनियों और समुद्री स्रोतों में हड़कंप मच गया.

होर्मुज जलडमरूमध्य ये जगह क्यों अहम है?

क्योंकि अगर यहां कोई ब्लॉकेज या हमला हुआ, तो दुनिया का 20% तेल सप्लाई रुक सकता है. याद कीजिए, 2019 में भी इसी तरह के विवादों से तेल कीमतें आसमान छू गई थीं.आगे खतरा ये है कि अगर बातचीत फेल हुई, तो ईरान होर्मुज को बंद करने की धमकी दे सकता है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका देगा. यूएई ने भी अपील की है कि इस हफ्ते की न्यूक्लियर टॉक्स में दोनों देश संयम बरतें, लेकिन ईरान ने मांग की है कि मीटिंग ओमान में हो, न कि तुर्की में, और सिर्फ न्यूक्लियर मुद्दों पर. इससे मीटिंग का होना भी संदिग्ध है. अगर ईरान इसे ब्लॉक कर दे या डिसरप्ट करे, तो तेल की सप्लाई चेन टूट सकती है, कीमतें आसमान छू सकती हैं. ईरान बार-बार धमकी देता है कि अगर हम पर हमला हुआ तो हॉर्मुज बंद कर देंगे.

तेल कीमतें क्यों बढ़ीं और आगे क्या खतरे?

तेल कीमतों में ये उछाल सिर्फ अमेरिका-ईरान तनाव से नहीं आया.रॉयटर्स के मुताबिक, अमेरिका-भारत ट्रेड डील ने भी सपोर्ट दिया. ट्रंप ने भारत से रूसी तेल खरीद रोकने के बदले टैरिफ 50% से घटाकर 18% करने का ऐलान किया, जिससे ग्लोबल एनर्जी डिमांड बढ़ने की उम्मीद है.भारत दुनिया का बड़ा तेल आयातक है, तो ये डील बाजार को बूस्ट देगी.लेकिन रूस-यूक्रेन जंग का असर भी है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस अमेरिकी ब्रोकर वाली एनर्जी ट्रूस का फायदा उठाकर हथियार जमा कर रहा है, और हमले कर रहा है. इससे रूसी तेल पर सैंक्शन बने रहेंगे, जो तेल कीमतों को ऊपर रखेगा. रूस 2025 में दुनिया का तीसरा बड़ा क्रूड प्रोड्यूसर था, ईआईए डेटा के अनुसार.अमेरिका में क्रूड स्टॉकपाइल 11 मिलियन बैरल घटने की खबर से भी कीमतें चढ़ीं.

आगे पूरी दुनिया के लिए क्या खतरा है?

अगर अमेरिका-ईरान टॉक्स फेल हुईं, तो एयर स्ट्राइक्स की धमकियां हकीकत बन सकती हैं.रूस-यूक्रेन में अगर जंग लंबी खिंची, तो सैंक्शन से तेल सप्लाई चेन बिगड़ेगी. कुल मिलाकर, ये घटनाएं दिखाती हैं कि भू-राजनीतिक तनाव कितनी जल्दी तेल बाजार को हिला सकते हैं. निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि पोस्ट-सेटलमेंट में ब्रेंट 68 डॉलर और WTI 64 डॉलर तक पहुंचा, लेकिन ट्रंप के नेगोशिएशन वाले बयान से थोड़ा गिरा है.