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Vande Mataram New Bill: 'वंदे मातरम्' के अपमान पर 3 साल की जेल? संसद में आने वाला नया बिल क्या है, जिससे खौफ में हैं कट्टरपंथी

Vande Mataram New Bill: संसद के मानसून सत्र में सरकार एक ऐसा बिल लाने जा रही है, जो 'वंदे मातरम्' को पहली बार स्पष्ट कानूनी सुरक्षा देने की कोशिश करेगा. अगर यह कानून बनता है, तो इस राष्ट्रीय गीत के अपमान या उसके गायन में जानबूझकर बाधा डालना दंडनीय अपराध माना जाएगा. आखिर सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इससे क्या बदलेगा? आइए आपको विस्तार से बताते हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 18, 2026, 03:43 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 03:43 AM IST
Vande Mataram New Bill: 'वंदे मातरम्' के अपमान पर 3 साल की जेल? संसद में आने वाला नया बिल क्या है, जिससे खौफ में हैं कट्टरपंथी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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