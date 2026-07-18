Vande Mataram New Bill: 'वंदे मातरम्' के अपमान पर 3 साल की जेल? संसद में आने वाला नया बिल क्या है, जिससे खौफ में हैं कट्टरपंथी

अब संसद के आगामी सत्र में मोदी सरकार वंदे मातरम पर विधेयक पेश करेगी तो इस मुद्दे पर फिर से तनाव बढ़ना तय है. कांग्रेस और दूसरे दल जहां विधेयक का विरोध करेंगे. वहीं, बीजेपी अपने रुख पर अडिग दिखाई देती है. उसका कहना है कि वंदे मातरम भारत के सम्मान और देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लाखों स्वतंत्रताओं की इच्छाओं का प्रतीक है. इसलिए राष्ट्रगीत के मसले पर किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटा जाएगा. माना जा रहा है कि दोनों पक्षों के राष्ट्रगीत के मसले पर विरोधी रुख की वजह से अगले सप्ताह संसद में एक हंगामेदार सत्र देखने को मिल सकता है.