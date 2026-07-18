Vande Mataram New Bill: 'वंदे मातरम्' के अपमान पर 3 साल की जेल? संसद में आने वाला नया बिल क्या है, जिससे खौफ में हैं कट्टरपंथी

What is Controversy over Vande Mataram: कट्टरपंथी इस्लामिक नेताओं के राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के अपमान की घटनाएं आपने अक्सर देखी-सुनी या पढ़ी होंगी. जब सदन में वंदे मातरम के गायन के दौरान वे बैठे रहे या विरोध जताते हुए बाहर निकल गए. लेकिन अब ऐसा करना उन्हें भारी पड़ेगा. भारत के राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' का अपमान करने या उसके गायन में बाधा डालने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है. इस बारे में मोदी सरकार बिल लेकर आ रही है, जिसे इस मानसून सत्र में पेश किया जाएगा.
इस बिल का नाम 'राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक' होगा. संसद के दोनों सदनों में इसके पारित होने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वंदे मातरम को राष्ट्रगान, तिरंगे और संविधान के समान ही कानूनी संरक्षण मिल जाएगा. बिल से जुड़े जानकारों के मुताबिक, यह विधेयक 1971 के कानून में संशोधन करेगा, जिसके तहत राष्ट्रगान के गायन के दौरान अपमान करने, उसे रोकने या अशांति पैदा करने पर तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. राष्ट्रीय ध्वज और संविधान का अपमान करने पर भी यही सजा मिलती है. अब नया विधेयक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी इन्हीं के दायरे में ले आएगा.
बताते चलें कि इस साल देश में राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है. इस अवसर को यादगार बनाने के लिए मोदी सरकार अब वंदे मातरम को सम्मान दिलवाने की बड़ी पहल करने जा रही है. यह बिल उसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है. जिसके बाद किसी भी देशवासी के लिए राष्ट्रीय गीत के अपमान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा.
बताते चलें कि पिछले कुछ महीनों में, मोदी सरकार ने देश में वंदे मातरम को लोकप्रिय बनाने और उसे सरकारी समारोहों का अहम अंग बनाने की गंभीर कोशिशें की हैं. इसी साल फरवरी में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को एक निर्देश जारी कर उन आधिकारिक कार्यक्रमों में राष्ट्रीय गीत बजाना या गाना अनिवार्य कर दिया था जहां राष्ट्रगान 'जन गण मन' बजाया जाता है.
द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, अपने पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा था कि जब भी आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम और राष्ट्रगान दोनों का गायन हो तो वंदे मातरम को राष्ट्रगान से पहले प्राथमिकता दी जाए. पत्र में यह भी साफ किया गया कि राष्ट्रीय गीत को टुकड़ों में नहीं, बल्कि उसके सभी छह छंदों को गाया जाए, जो कि लगभग 3.10 मिनट लंबे हैं.
गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में ऐसा क्यों निर्देश दिया था, इसकी भी अपनी एक वजह है. असल में जब कांग्रेस ने वंदे मातरम गीत को अपनाने का फैसला किया किया तो मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इसका विरोध किया था. उनका कहना था कि इस गीत में देवी-देवताओं की स्तुतियां हैं, जो उनकी धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध हैं. उनके विरोध के आगे घुटने टेकते हुए जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1937 में अपनी सभाओं में वंदे मातरम के केवल शुरुआती दो छंद ही गाने का फैसला किया और बाकी छंद छोड़ दिए गए.
यह स्पष्ट रूप से देश के राष्ट्रगीत का अपमान था. लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति की वजह से वंदे मातरम के अपमान का यह दौर साल तक चलता रहा. इस दौरान कितनी ही कांग्रेस और दूसरी सरकारें आईं, लेकिन किसी ने भी इस तुष्टिकरण की नीति के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं. गजब बात यह रही है कि मुस्लिम कट्टरपंथी वंदे मातरम के शुरुआती दो छंद भी गाने को तैयार नहीं हुए और जब-तब इसके सार्वजनिक अपमान की घटनाएं सामने आती रहीं.
राष्ट्रगीत के इस अपमान को भाजपा ने अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखा. उसने इस मुद्दे पर तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर लगातार हमले भी किए. पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम वंदे मातरम से नफरत करता है. उन्होंने आरोप लगाया कि नेहरू ने मुस्लिम लीग के दबाव में आकर राष्ट्रीय गीत को दो भागों में विभाजित" किया था. इतना होने के बावजूद उसके कई नेताओं ने वंदे मातरम के शुरुआती दो छंदों को भी गाने से इनकार कर दिया था.
इस मुद्दे पर संसद के पिछले शीतकालीन सत्र में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला था. उन्होंने नेहरू पर तुष्टिकरण की राजनीति के लिए वंदे मातरम की विरासत को कमजोर करने का आरोप लगाया था. उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि वंदे मातरम छंदों को छोड़ना भारत के विभाजन के बीज बोने जैसा था, जिसका नतीजा देश ने 1947 में भुगता. जब देश मजहब के आधार पर दो टुकड़ों में टूट गया.
पीएम मोदी के हमलों से बैकफुट में आए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि यह फैसला केवल नेहरू का नहीं था. वंदे मातरम के शुरुआती दो छंदों का उपयोग करने का फैसला उन्होंने महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर जैसे नेताओं के साथ चर्चा करके सामूहिक रूप से लिया था.
अब संसद के आगामी सत्र में मोदी सरकार वंदे मातरम पर विधेयक पेश करेगी तो इस मुद्दे पर फिर से तनाव बढ़ना तय है. कांग्रेस और दूसरे दल जहां विधेयक का विरोध करेंगे. वहीं, बीजेपी अपने रुख पर अडिग दिखाई देती है. उसका कहना है कि वंदे मातरम भारत के सम्मान और देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लाखों स्वतंत्रताओं की इच्छाओं का प्रतीक है. इसलिए राष्ट्रगीत के मसले पर किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटा जाएगा. माना जा रहा है कि दोनों पक्षों के राष्ट्रगीत के मसले पर विरोधी रुख की वजह से अगले सप्ताह संसद में एक हंगामेदार सत्र देखने को मिल सकता है.
बताते चलें कि वंदे मातरम को 1875 में बंगाली उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था. यह गीत पहली बार सात साल बाद उनके उपन्यास 'आनंदमठ' में प्रकाशित हुआ था. इसके बाद देश के आजादी के आंदोलन में यह प्रेरक गीत बन गया, जिसने लाखों -करोड़ों लोगों को मातृभूमि की आजादी के लिए प्रेरित किया.