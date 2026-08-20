जिन्ना की जिद पर 89 साल पहले लिखा गया वो 'खत', जब कांग्रेस ने 'तुष्टिकरण' में किए 'वंदे मातरम' के टुकड़े; देश में घुला 'जहर'

कांग्रेस ने प्रस्ताव में यह भी छूट दी कि अगर किसी व्यक्ति या समुदाय को इन दो पंक्तियों से भी कोई आपत्ति हो, तो उसे गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा. कांग्रेस नेताओं को उम्मीद थी कि इस प्रस्ताव से मुस्लिम लीग और जिन्ना शांत हो जाएंगे. लेकिन जिन्ना ने इसे भी कबूल नहीं किया. जिन्ना ने कहा कि कांग्रेस का यह फैसला केवल एक दिखावा है और वे 'वंदे मातरम' के किसी भी हिस्से को स्वीकार नहीं करेंगे. इस प्रकार, कांग्रेस की 'तुष्टिकरण नीति' बुरी तरह फेल हो गई और वह जिन्ना को अलग राष्ट्र की मांग को रोकने में विफल रही.