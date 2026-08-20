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जिन्ना की जिद पर 89 साल पहले लिखा गया वो 'खत', जब कांग्रेस ने 'तुष्टिकरण' में किए 'वंदे मातरम' के टुकड़े; देश में घुला 'जहर'

What is Vande Mataram Controversy? वंदे मातरम पर पनपा विवाद कोई नया नहीं है. इसके पीछे जिन्ना की जिद पर 89 साल पहले लिखा गया वो 'खत' था, जिस पर झुकते हुए कांग्रेस 'वंदे मातरम' के टुकड़े करने पर मजबूर हो गई थी. इसके बाद से देश में सांप्रदायिकता का जहर घुलना शुरू हो गया था.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 20, 2026, 05:17 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 05:46 AM IST
जिन्ना की जिद पर 89 साल पहले लिखा गया वो 'खत', जब कांग्रेस ने 'तुष्टिकरण' में किए 'वंदे मातरम' के टुकड़े; देश में घुला 'जहर'

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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