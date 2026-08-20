जिन्ना की जिद पर 89 साल पहले लिखा गया वो 'खत', जब कांग्रेस ने 'तुष्टिकरण' में किए 'वंदे मातरम' के टुकड़े; देश में घुला 'जहर'

Why dispute over Singing Vande Mataram? मोदी सरकार ने जब से 'वंदे मातरम' को 'जन गण मन' के बराबर दर्जा दिलाने के लिए संसद में कानून पास करवाया है, तब से कांग्रेस समेत विपक्षी दलों और समाज के एक तबके में खलबली मची हुई है. स्वतंत्रता दिवस पर इसका नजारा पूरी दुनिया में देखा, जब कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गायन के दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस गीत को गाते हुए असहज नजर आए.
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एलान किया है कि सरकार ने भले ही कानून बना दिया हो लेकिन वे इस गीत को नहीं गाएंगे. यह उनके मजहब के खिलाफ है. कांग्रेस नीत केरल सरकार ने भी कैबिनेट में फैसला किया है कि राज्य में वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा. केरल सरकार मुस्लिम लीग की बैसाखियों पर टिकी है. अखिलेश यादव ने भी कहा है कि वे वंदे मातरम के बजाय ए आर रहमान वाला मां तुझे सलाम गाना पसंद करेंगे.
इतिहासकारों के मुताबिक, 'वंदे मातरम' पर पनपा विवाद नया नहीं है बल्कि इसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं. बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय की लिखा गया ये गीत भारतीय स्वाधीनता संग्राम की वह ललकार थी, जिसने भारत माता की आज़ादी के लिए हज़ारों-लाखों युवाओं को फांसी के फंदे पर हंसते-हंसते झूलने की प्रेरणा दी.
'सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्' की पंक्तियों ने पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी. लेकिन, कट्टरपंथी तबके को यह गीत कभी रास नहीं आया और इसके साथ ही उसने ऐसा अप्रिय विवाद शुरू किया, जो आज भी भारतीय राजनीति में कड़वाहट घोले हुए है.
1930 के दशक में शुरू हुआ 'वंदे मातरम' पर ऐतराज का यह सिलसिला आज आठ दशकों के बाद भी भारतीय राजनीति में ज्वलंत विषय बना हुआ है. आज हम राष्ट्रगीत से जुड़े विवाद की गहराई और उस पर कांग्रेस के अब तक के रुख से आपको विस्तार के साथ बताने जा रहे हैं.
बात 1937 की है, जब 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत प्रांतीय चुनाव करवाए गए थे. उन चुनावों में कांग्रेस को भारी सफलता मिली थी और कई प्रांतों में वह अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही. चूंकि उस वक्त तक 'वंदे मातरम' देश के स्वतंत्रता संग्राम का युद्धघोष बन चुका था. इसलिए प्रांतीय विधानसभाओं की कार्यवाहियों की शुरुआत आमतौर पर 'वंदे मातरम' के गायन से होती थी.
इसी दौरान, मुस्लिम लीग और उसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध करना शुरू किया. जिन्ना ने आरोप लगाया कि 'वंदे मातरम' एक मूर्तिपूजक और इस्लाम विरोधी गीत है और कांग्रेस इसे मुस्लिम समुदाय पर थोपने की कोशिश कर रही है. जिन्ना ने इस मुद्दे को कांग्रेस के खिलाफ एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे मुस्लिम मतदाताओं का ध्रुवीकरण किया जा सके.
जब मुस्लिम लीग की तरफ से विरोध के सुर तेज होने लगे, तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में इसको लेकर चिंता बढ़ गई. अक्टूबर 1937 में कलकत्ता (कोलकाता) में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यसमिति (AICC) का अधिवेशन हुआ. इस अधिवेशन में इस बात पर बहस तेज हो गई कि 'वंदे मातरम' को लेकर क्या नीति अपनाई जाए.
मुस्लिम लीग के बढ़ते ऐतराज के बीच, कांग्रेस के भीतर इस बात पर मंथन शुरू हुआ कि गीत की ऐतिहासिकता को बनाए रखते हुए विवाद का समाधान कैसे निकाला जाए. उस वक्त कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस मुद्दे पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा. बोस ने उन्हें सलाह दी कि वे इस मामले में जल्दबाज़ी में कोई एकतरफा फैसला करने के बजाय इस संवेदनशील विषय पर नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की राय लें.
नेहरू ने नेताजी की सलाह मानते हुए रवींद्रनाथ टैगोर को पत्र लिखकर उनसे 'वंदे मातरम' का निष्पक्ष मूल्यांकन करने का आग्रह किया. उन्होंने लिखा कि वे 'आनंदमठ' उपन्यास के संदर्भ में इस गीत की समीक्षा करके कांग्रेस का मार्गदर्शन करें.
चूंकि रवींद्रनाथ टैगोर ने 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में 'वंदे मातरम' को पहली बार संगीतबद्ध करके गाया था. इसलिए, उनसे बेहतर इस गीत के मर्म को कोई नहीं समझ सकता था. टैगोर ने 'आनंदमठ' उपन्यास के बैकग्राउंड और गीत के स्वरूप का सूक्ष्म विश्लेषण करके नेहरू को जवाब भेजा.
अपने पत्र में टैगोर ने स्पष्ट किया कि 'वंदे मातरम' के पहले दो पद विशुद्ध रूप से भारत की प्राकृतिक सुंदरता, जल, फल, मलयज पवन और शस्य-श्यामला मातृभूमि की वंदना करते हैं. इनमें किसी धर्म, मूर्तिपूजा या विशिष्ट देवी-देवता का कोई संदर्भ नहीं है. यह पंक्तियां हर नागरिक के मन में देशभक्ति का भाव जगाती हैं. लिहाजा, हर कोई इन्हें गा सकता है.
टैगोर ने पत्र में आगे लिखा कि शुरुआती दो पदों के बाद के भाग बंकिमचंद्र के उपन्यास 'आनंदमठ' की कथावस्तु से गहराई से जुड़े हैं. उन पंक्तियों में मातृभूमि को 'दुर्गा', 'कमला' (लक्ष्मी) और 'वाणी' (सरस्वती) के रूप में चित्रित किया गया है.
टैगोर ने कहा कि 'आनंदमठ' एक साहित्यिक कृति है, जिसका अपना एक खास ऐतिहासिक-साहित्यिक संदर्भ है. उस कृति में हिंदू देवी-देवताओं का आह्वान किया गया है. उन्होंने सुझाव दिया कि भले ही पूरा गीत अपनी साहित्यिक जगह पर अमर है, लेकिन एक बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक देश में केवल पहले दो छंदों को ही राष्ट्रीय बैठकों या आयोजनों में गाया जाना उपयुक्त होगा. ऐसा करने पर वे किसी भी समुदाय के धार्मिक सिद्धांतों के आड़े नहीं आएंगे.
रवींद्रनाथ टैगोर के सुझाव को मानते हुए अक्टूबर 1937 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया गया. इस प्रस्ताव में कांग्रेस ने माना कि 'वंदे मातरम' के पहले दो पद पूरी तरह से गैर-धार्मिक हैं और वे केवल मातृभूमि की महिमा का बखान करते हैं. इसलिए, अब से किसी भी राष्ट्रीय या सार्वजनिक मंच पर 'वंदे मातरम' के केवल पहले दो छंद ही गाए जाएंगे.
कांग्रेस ने प्रस्ताव में यह भी छूट दी कि अगर किसी व्यक्ति या समुदाय को इन दो पंक्तियों से भी कोई आपत्ति हो, तो उसे गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा. कांग्रेस नेताओं को उम्मीद थी कि इस प्रस्ताव से मुस्लिम लीग और जिन्ना शांत हो जाएंगे. लेकिन जिन्ना ने इसे भी कबूल नहीं किया. जिन्ना ने कहा कि कांग्रेस का यह फैसला केवल एक दिखावा है और वे 'वंदे मातरम' के किसी भी हिस्से को स्वीकार नहीं करेंगे. इस प्रकार, कांग्रेस की 'तुष्टिकरण नीति' बुरी तरह फेल हो गई और वह जिन्ना को अलग राष्ट्र की मांग को रोकने में विफल रही.
इसके भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ. इसके साथ ही दो हिस्सों में भी टूट गया. संविधान सभा ने 'जन गण मन' को भारत के राष्ट्रगान और बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय के 'वंदे मातरम' को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया. देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के आखिरी दिन भाषणा देते हुए घोषणा की कि 'वंदे मातरम' को अब 'जन गण मन' के समान ही सम्मानित और बराबर रहेगा."
ऐसा करके व्यावहारिक धरातल पर, 'जन गण मन' को आधिकारिक दर्जा और 'वंदे मातरम' को दो छंदों तक सीमित रखकर राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया. हालांकि, संवैधानिक प्रोटोकॉल के मामले में वंदे मातरम को पीछे रखा गया.
वर्ष 1937 में वंदे मातरम पर शुरू हुआ विवाद स्वतंत्रता के बाद भी समाप्त नहीं हुआ. दशकों तक यह मुद्दा समय-समय पर भारतीय राजनीति में गर्माता रहा. 1980 के दशक में जब भारत में पहचान आधारित राजनीति का दौर शुरू हुआ, तब 'वंदे मातरम' एक बार फिर विवादों के घेरे में आया. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) और कई मुस्लिम संगठनों ने यह स्टैंड लिया कि इस्लाम में केवल एक ईश्वर यानी अल्लाह की इबादत की इजाज़त है, इसलिए 'वंदे मातरम' में मातृभूमि के आगे झुकना या उसकी वंदना करना इस्लामी मान्यताओं के खिलाफ है.
मुस्लिम वोटों के लालच में कांग्रेस सपा, बसा, डीएमके, टीएमसी सभी विपक्षी दल वंदे मातरम से दूरी बनाकर चलते रहे. कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम का गायन तो हुआ लेकिन उसे केवल दो छंदों तक सीमित रखा गया.
वर्ष 2006 में 'वंदे मातरम' की रचना को 125 वर्ष पूरे हुए. उस वक्त देश में कांग्रेस सरकार थी. तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने 7 सितंबर 2006 को देश भर के स्कूलों में 'वंदे मातरम' गाने की सलाह जारी की. इस फैसले का जमीयत उलेमा-ए-हिंद और मुस्लिम नेताओं ने कड़ा विरोध किया. उन्होंने फतवा जारी कर मुस्लिम बच्चों को 'वंदे मातरम' न गाने की हिदायत दी.
विरोध बढ़ता देख कांग्रेस नीत सरकार तुरंत बैकफुट पर आ गई. उसने स्पष्टीकरण जारी किया कि 'वंदे मातरम' का गायन अनिवार्य नहीं बल्कि ऐच्छिक है. बीजेपी ने कांग्रेस के इस कदम को राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान और वोट बैंक राजनीति का नाम देते हुए फैसले की कड़ी आलोचना की.
इसके बाद भी राष्ट्रगीत को लेकर विवाद चलता रहा. वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने सचिवालय में हर महीने की पहली तारीख को 'वंदे मातरम' गाने की वर्षों पुरानी परंपरा को अचानक निलंबित कर दिया. इसके बाद जब भाजपा ने उग्र प्रदर्शन किया और चौतरफा घिराव हुआ, तो सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा.
सपा-बसपा से जुड़े मुस्लिम सांसद राष्ट्रगीत के खुलकर खिलाफ रहे. शफीकुर्रहमान बर्क समेत कई मुस्लिम सांसद संसद सत्र के समापन पर 'वंदे मातरम' बजने के दौरान सदन से बाहर निकल जाते थे या खड़े होने से इनकार कर अपनी असहमति जताते थे. कांग्रेस अक्सर ऐसे मामलों में सीधे विरोध से बचती रही और उसने हमेशा इस मुद्दे पर तुष्टिकरण भरा मध्य मार्ग अपनाने का प्रयास किया, जिसे भाजपा ने 'सहानुभूतिपूर्ण मौन' करार दिया.
'वंदे मातरम' को लेकर भारत की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी की सोच में मौलिक अंतर रहा. बीजेपी का मानना रहा है कि वंदे मातरम देश की राष्ट्रीय अस्मिता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है. इसलिए इसके सभी 6 छंद गाए जाने चाहिएं. वहीं कांग्रेस का कहना है कि इसका गायन स्वैच्छिक होना चाहिए, किसी भी नागरिक पर इसे थोपा नहीं जाना चाहिए.
अब मोदी सरकार ने संसद में कानून पास करके वंदे मातरम के गायन को सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है. इससे कानून तो बन गया है. लेकिन विवाद अब भी वहीं खड़ा है. कांग्रेस ने जिन्ना और देश के मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को छांटकर छोटा कर दिया था. लेकिन मुसलमानो को दो छंद भी रास नहीं आए.
जिन्ना से लेकर आज के मुसलमानों की आज भी वही जिद रही है कि वंदे मातरम में मातृभूमि की वंदना है. इसलिए वे इसे बिल्कुल नहीं गाएंगे. कुल मिलाकर इस विवाद में टैगोर का आकलन तार्किक और नेहरू-बोस की पहल कूटनीतिक जरूर थी. लेकिन कांग्रेस की ओर से 1937 में किया गया न तो जिन्ना को संतुष्ट कर पाया और न ही भारत को विभाजन से बचा पाया.
आज भी जब-जब 'वंदे मातरम' पर विवाद का जिक्र होता है, तो 1937 के उस कोलकाता अधिवेशन की यादें ताजा हो जाती हैं. अगर उस वक्त कांग्रेस जिन्ना जैसे गद्दार और कट्टरपंथी के आगे नहीं झुकती और दृढ रवैया अख्तियार करती तो यह विवाद तभी खत्म हो जाता.