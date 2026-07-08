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90% मुस्लिम आबादी, 900 साल पुराना हिंदू मंदिर... प्रंबानन से दुनिया को क्या संदेश देंगे PM मोदी? जानिए इस धरोहर का इतिहास

Indonesia Prambanan Temple History: दुनिया में सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क इंडोनेशिया की 90% मुस्लिम है. इसके बावजूद वहीं पर 900 साल पुराना हिंदू मंदिर बना हुआ है. आज उसी हिंदू प्रंबानन मंदिर में पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति दर्शन के लिए जाने वाले हैं. ऐसा करके वो दुनिया को क्या संदेश देंगे?

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 08, 2026, 06:21 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:21 AM IST
90% मुस्लिम आबादी, 900 साल पुराना हिंदू मंदिर... प्रंबानन से दुनिया को क्या संदेश देंगे PM मोदी? जानिए इस धरोहर का इतिहास
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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