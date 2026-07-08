/90% मुस्लिम आबादी, 900 साल पुराना हिंदू मंदिर... प्रंबानन से दुनिया को क्या संदेश देंगे PM मोदी? जानिए इस धरोहर का इतिहास

PM Modi Indonesia Prambanan Temple Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं. वे आज यानी 8 जुलाई को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतों के साथ योग्याकार्ता में बने 900 साल पुराने प्रंबानन मंदिर का दौरा करेंगे. दिलचस्प बात ये है कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम है, जहां की 90% आबादी मुस्लिम है. राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतों का आज पीएम मोदी के साथ मंदिर के दर्शन के लिए जाना इसी सर्वधर्म समभाव का उदाहरण माना जा रहा है. आइए, आज हम आपको इंडोनेशिया में 900 साल पुराने मंदिर के इतिहास और दोनों देशों के संबंधों के बारे में विस्तार से बताते हैं.