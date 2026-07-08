/90% मुस्लिम आबादी, 900 साल पुराना हिंदू मंदिर... प्रंबानन से दुनिया को क्या संदेश देंगे PM मोदी? जानिए इस धरोहर का इतिहास

PM Modi Indonesia Prambanan Temple Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं. वे आज यानी 8 जुलाई को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतों के साथ योग्याकार्ता में बने 900 साल पुराने प्रंबानन मंदिर का दौरा करेंगे. दिलचस्प बात ये है कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम है, जहां की 90% आबादी मुस्लिम है. राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतों का आज पीएम मोदी के साथ मंदिर के दर्शन के लिए जाना इसी सर्वधर्म समभाव का उदाहरण माना जा रहा है. आइए, आज हम आपको इंडोनेशिया में 900 साल पुराने मंदिर के इतिहास और दोनों देशों के संबंधों के बारे में विस्तार से बताते हैं.
यह बात किसी को भी अचरज में डाल सकती है कि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देश में एक भव्य हिंदू मंदिर भी मौजूद है, जिसका 900 साल पुराना इतिहास है. इस मंदिर का नाम प्रंबानन टेंपल है. यह मंदिर इंडोनेशिया के इतिहास, संस्कृति और धार्मिक सह-अस्तित्व की मिसाल माना जाता है. इसी मंदिर में आज पीएम मोदी और राष्ट्रपति सुबियांतों एक साथ दर्शनों के लिए जाएंगे.
प्रधानमंत्री का यह दौरा केवल एक धार्मिक स्थल की यात्रा नहीं माना जा रहा. इसके बजाय इसे भारत- इंडोनेशिया के हजारों साल पुराने सांस्कृतिक संबंधों को दुनिया के सामने पेश करने वाला अहम संदेश भी माना जा रहा है. ऐसे वक्त में जब दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मजहब और पहचान को लेकर संघर्ष चल रहे हैं. उस दौर में दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश में स्थित इस विशाल हिंदू मंदिर का दौरा अपने आप में खास महत्व रखता है.
इतिहासकारों के मुताबिक, प्रंबानन मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में माना जाता है. कहते हैं कि इसका निर्माण सन 850 ईस्वी के आसपास मातरम साम्राज्य के शासकों ने कराया था. यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन इसके परिसर में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के भी भव्य मंदिर मौजूद हैं. इसी वजह से इसे सनातन धर्म के त्रिदेवों का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक माना जाता है.
यह मंदिर कई एकड़ में फैला है. पूरे मंदिर परिसर में करीब 200 से अधिक छोटे-बड़े मंदिर हैं. हालांकि, प्राकृतिक आपदाओं और भूकंपों के कारण इनमें से कई मंदिर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं. इसके बावजूद मुख्य मंदिर आज भी अपनी भव्यता से लोगों को आकर्षित करता है.
इस मंदिर की दिव्यता और वहां मौजूद सकारात्मक ऊर्जा कोई भी महसूस कर सकता है. प्रंबानन मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी दीवारों पर उकेरी गई बारीक नक्काशी है. वहां पर रामायण और दूसरे ग्रंथों की कथाएं भी पत्थरों पर उकेरी गई हैं. यही वजह है कि हर साल हजारों पर्यटक और श्रद्धालु इस मंदिर को देखने पहुंचते हैं.
इस मंदिर परिसर में आज भी प्रसिद्ध रामायण बैले का मंचन किया जाता है. इस कार्यक्रम में नृत्य और संगीत के जरिए भगवान राम की कथा प्रस्तुत की जाती है. यह कार्यक्रम इंडोनेशिया की सांस्कृतिक पहचान का अब अहम हिस्सा बन चुका है.
प्रंबानन मंदिर को वर्ष 1991 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया. जिसके बाद मंदिर के संरक्षण और पुनर्निर्माण का काम तेज हुआ. हालांकि, वर्ष 2006 में भीषण भूकंप आया, जिससे मंदिर को नुकसान पहुंचा. इसके बाद कई वर्षों तक उसमें संरक्षण कार्य चला. उस कार्य के खत्म होने के बाद उसे फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया.
आज यह मंदिर इंडोनेशिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में गिना जाता है. हर साल लाखों लोग इंडोनेशिया की इस प्राचीन विरासत को देखने के लिए पहुंचते हैं. यह मंदिर महज पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि यह इस बात का भी प्रतीक है कि अगर देश में सद्भाव हो तो अलग-अलग धार्मिक परंपराएं भी किसी देश में एक साथ आराम से संरक्षित रह सकती हैं. यही कारण है कि इंडोनेशिया में इस मंदिर को धार्मिक सह-अस्तित्व और सांस्कृतिक विविधता की मिसाल के रूप में देखा जाता है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रंबानन मंदिर दौरा एक तरह से दुनिया को कई संदेश देगा. यह भारत की सर्वधर्म समभाव के उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाएगा, जो पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानता है. यह दौरा इस बात को भी दर्शाएगा कि सनातन संस्कृति किस तरह दुनिया में तेजी से अपना प्रभाव बढ़ा रही है.
इस दौरे के जरिए पीएम मोदी जहां भारत और इंडोनेशिया के बीच साझा सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का संकेत देंगे. वहीं, दुनिया के लिए भी स्पष्ट मैसेज होगा कि धार्मिक विविधता और सांस्कृतिक विरासत एक-दूसरे की विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकती हैं.
पीएम मोदी का यह मंदिर दौरा, दोनों मुल्कों के बीच 'सभ्यतागत कूटनीति' को आगे बढ़ाने का भी संकेत होगा. एक ऐसी कूटनीति, जिसमें दो या दो से ज्यादा देश प्राचीन काल से सांस्कृतिक रूप से आपस में जुड़े हुए हों. भौगोलिक रूप से अलग-अलग होने के बावजूद वे आपस में एक होने का भाव महसूस करते हों.