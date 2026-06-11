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19 का जादुई आंकड़ा! क्या पूरी तैयारी के साथ लिखी गई थी TMC की बगावत की पटकथा? BJP को क्यों बताया जा रहा जिम्मेदार

Reasons for Rift in TMC Parliamentary Party: टीएमसी के बागी सांसदों ने बगावत के लिए 19 का जादुई आंकड़ा चुना. आखिर इससे कम या ज्यादा संख्या में सांसद बागी क्यों नहीं हुए. सवाल ये भी है कि क्या पूरी तैयारी के साथ TMC की बगावत की पटकथा लिखी गई थी? इसके लिए BJP को जिम्मेदार क्यों बताया जा रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 11, 2026, 06:39 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:39 AM IST
19 का जादुई आंकड़ा! क्या पूरी तैयारी के साथ लिखी गई थी TMC की बगावत की पटकथा? BJP को क्यों बताया जा रहा जिम्मेदार

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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