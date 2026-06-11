/19 का जादुई आंकड़ा! क्या पूरी तैयारी के साथ लिखी गई थी TMC की बगावत की पटकथा? BJP को क्यों बताया जा रहा जिम्मेदार

Why Rift Occurred in TMC Parliamentary Party: पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद पूर्व सीएम और टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी के बुरे दिन चल रहे हैं. पहले उनके विधायकों ने बगावत करके अलग गुट बना लिया. अब सांसदों ने ममता से किनारा कर संसद में अलग बैठने की मांग कर दी है. इसके लिए पार्टी के 28 में से 19 सांसदों ने एक साथ विरोध का बिगुल बजाया. राजनीतिक पंडित इस संख्या पर हैरान हैं. उनका कहना है कि 19 का जादुई आंकड़ा ही बगावत के लिए क्यों चुना गया है. क्या टीएमसी की बगावत की पटकथा पूरी तैयारी के साथ लिखी गई थी या यह वर्षों से पार्टी में कुलबुलाते विरोध की पराकाष्ठा थी?