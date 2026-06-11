/19 का जादुई आंकड़ा! क्या पूरी तैयारी के साथ लिखी गई थी TMC की बगावत की पटकथा? BJP को क्यों बताया जा रहा जिम्मेदार

Why Rift Occurred in TMC Parliamentary Party: पश्चिम बंगाल में सत्ता गंवाने के बाद पूर्व सीएम और टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी के बुरे दिन चल रहे हैं. पहले उनके विधायकों ने बगावत करके अलग गुट बना लिया. अब सांसदों ने ममता से किनारा कर संसद में अलग बैठने की मांग कर दी है. इसके लिए पार्टी के 28 में से 19 सांसदों ने एक साथ विरोध का बिगुल बजाया. राजनीतिक पंडित इस संख्या पर हैरान हैं. उनका कहना है कि 19 का जादुई आंकड़ा ही बगावत के लिए क्यों चुना गया है. क्या टीएमसी की बगावत की पटकथा पूरी तैयारी के साथ लिखी गई थी या यह वर्षों से पार्टी में कुलबुलाते विरोध की पराकाष्ठा थी?
इस सवाल का जवाब देश के दलबदल विरोधी कानून में छिपा है. इस कानून के तहत अगर किसी पार्टी के कम-से-कम दो-तिहाई सांसद एक साथ अलग होकर नया समूह बनाते हैं या किसी अन्य दल में विलय करते हैं, तो उनकी सदस्यता खत्म नहीं होती. चूंकि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लोकसभा में 28 सांसद हैं. ऐसे में अगर दो-तिहाई यानी कम-से-कम 19 सांसद अगर एक साथ अलग होकर नया समूह बनाते हैं या किसी अन्य दल में विलय करते हैं, तो वे अयोग्य नहीं ठहराए जा सकते. यही वजह है कि न्यूनतम 19 का जादुई आंकड़ा पार्टी से अलग होने के लिए चुना गया.
अब सवाल ये है कि क्या यह महज असंतोष है या फिर कानूनी गणित को ध्यान में रखकर बनाई गई सुनियोजित रणनीति है? अगर बदले राजनीतिक माहौल को देखें तो यह पूरी तैयारी के साथ लिखी गई पटकथा ज्यादा लगती है. इसका मकसद टीएमसी के बागी सांसदों को अयोग्यता के खतरे से बचाते हुए उन्हें टीएमसी से अलग करना है.
राजनीतिक एक्सपर्टों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में BJP की बड़ी जीत के तुरंत बाद यह विद्रोह उभरा. इसके बाद पहले पार्टी के विधायक टूटे, जिन्हें बंगाल असेंबली के स्पीकर ने तुरंत अलग गुट के रूप में मान्यता दे दी. इसके बाद पार्टी सांसदों की दिल्ली में बैठकें शुरू हुईं. जिसके बाद उन्होंने खुद को बागी बताते हुए NDA नेताओं से संपर्क किया और स्पीकर को अलग सीट आवंटित करने के लिए पत्र लिखा. उससे ये सारे कदम सुविचारित महसूस होते हैं.
इससे पहले महाराष्ट्र में भी यही पैटर्न देखा जा चुका है. जब शिवसेना और एनसीपी में दो-तिहाई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर बिना सीट खोए नेताओं को मूल पार्टी से अलग गुट की मान्यता दी गई. इस झटके के बाद से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार आज तक उबर नहीं सके हैं. अब बंगाल के TMC नेताओं के मामले मे भी इसी रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है.
अब बात करते हैं बीजेपी का. वह आखिर इस बगावत को समर्थन क्यों कर रही है. इसकी वजह दो हैं. पहला ममता बनर्जी को बंगाल में हमेशा के लिए कमजोर कर देना, जिससे वह उन्हें आगे राजनीतिक चुनौती न दे सके. जबकि, दूसरा फायदा लोकसभा में NDA को समर्थन देने वाले सांसदों की संख्या का बढ़ना होगा. मोदी सरकार की नजर संसद में दो-तिहाई समर्थन जुटाना है. जिससे वह महिला आरक्षण और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे महत्वाकांक्षी बिलों को पारित करवा सके.
टीएमसी की टूट उसके इन दोनों उद्देश्यों को पूरी करती नजर आती है. यही वजह है कि इसके पीछे बीजेपी की सधी हुई रणनीति नजर आती है. हालांकि, TMC का दावा है कि पार्टी के बागी सांसदों के पास 19 आंकड़ा नहीं है. ऐसे में उनका अलग गुट बनने का दावा मंजूर नहीं किया जा सकता. अगर स्पीकर उन्हें अलग गुट की मान्यता दे भी देते हैं तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है. ऐसे में आगे क्या होगा, इस पर राजनीतिक पंडितों की नजर रहेगी. हालांकि अगर 19 बागी सांसद सफल रहे तो ममता बनर्जी के लिए यह बड़ा झटका होगा.