Explainer: जहां ढहा था जैश का अड्डा, वहीं पहुंचा PAK आर्मी चीफ; बहावलपुर मिशन से क्या प्लान कर रहा मुल्ला मुनीर?

Meaning of Pakistan Army Chief Asim Munir Bahawalpur Visit: भारत के हाथों पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तानी सेना और उसके पाले हुए आतंकियों के हौंसले बुरी तरह पस्त हैं. उन आतंकियों में फिर से जान फूंकने के लिए पाकिस्तान के पाकिस्तान के CDF जनरल आसिम मुनीर मुनीर ने बहावलपुर का दौरा किया. मुनीर का यह दौरा कहने को तो वहां स्थित पाकिस्तान आर्मी कोर में चल रही एक्सरसाइज ‘स्टेडफास्ट रिजॉल्व’ का निरीक्षण था. लेकिन इस दौरे के पीछे असल में एक साथ कई संदेश देने की कोशिश की गई, जिसे भारतीय खुफिया एजेंसियां अच्छे से समझ रही हैं.

मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस के लिए हो रही तैयारी

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, सैनिकों को संबोधित करते हुए जनरल मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाएं बड़े बदलावों से गुजर रही हैं. भविष्य में तकनीकी युद्धाभ्यास शारीरिक युद्धाभ्यास की जगह लेंगे. ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक-वारफेयर सिस्टम और हाईटेक सर्विलांस सिस्टम के जरिए सशस्त्र बलों को मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस के लिए सक्षम बनाया जा रहा है. इसलिए पाकिस्तान सशस्त्र बल तेज गति से तकनीक को अपनाने और आत्मसात करने में लगे हैं.

भारत के डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, जनरल मुनीर के दौरे के लिए बहावलपुर के चयन के पीछे कई संकेत छिपे हैं. जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. सबसे पहली बात तो ये है कि बहावलपुर वही जगह है. जहां पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था. पहलगाम हमले के बाद भारत ने पिछले साल मई में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था. उसमें बहावलपुर का जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी था.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकियों में बैठी है दहशत

उस हमले में भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने अचूक निशाना लगाकर जैश के ठिकाने को तबाह कर दिया था. उस हमले में मसूद अजहर के बहन-बहनोई समेत 14 आतंकी रिश्तेदार भी मारे गए थे. साथ ही कई अन्य आतंकी भी जहन्नुम पहुंच गए थे. भारत के जबरदस्त अटैक के बाद मसूद अजहर का बयान वायरल हुआ था, जिसमें वह कह रहा था कि बहन-बहनोई के साथ वह क्यों नहीं मर गया.

जैश सरगना के परिवार के इस अंजाम के बाद से वहां के आतंकियों में दहशत बैठ गई है. उन्हें साफ तौर पर लग रहा है कि आतंकी ठिकानों पर मिसाइल बरसाने को भारत ने न्यू नॉर्मल पॉलिसी बना लिया है. ऐसे में अगर वे कोई हरकत करते हैं तो भारत फिर से उन्हें बेरहम मौत दे सकता है. यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना ने पर्दे के पीछे रहते हुए जैश के हेडक्वार्टर को फिर से बनवाने में पैसे की मदद की.

बहावलपुर का दौरा करने का जानें मतलब

अब बहावलपुर का दौरा करके मुल्ला मुनीर ने जैश समेत बाकी आतंकी संगठनों को एक तरह से मानसिक सांत्वना दी है. ऐसा करके मुनीर ने आतंकियों को संदेश दिया है कि उनकी मदद से पाकिस्तानी सेना पीछे नहीं हटी है. वह पहले की तरह ही आगे भी उनके लिए संरक्षक की भूमिका निभाती रहेगी.

वहीं दूसरा संकेत भारत को देने की कोशिश की गई है. वह संदेश ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह मार पड़ने के बाद अब वह भारतीय सेना की ताकत पहचान गया है और उसके पदचिह्नों पर चलने की कोशिश कर रही है. इसी प्रयास में उसने भारत के CDS की तरह CDF का पद बनाया और अब अपनी सेनाओं को टेक्नोलॉजी से युक्त आधुनिक मिलिट्री में बदलने की कोशिश कर रहा है.

अपनी औकात खुद जानता है मुल्ला मुनीर

लेकिन मुनीर ने जो कहा, वह पाकिस्तान के लिए उतना आसान नहीं है. यह बात मुनीर खुद भी जानता है. इसकी बड़ी वजह पाकिस्तान की आर्थिक कंगाली है, जिसकी वजह से वह चाहकर भी अपनी सेनाओं के लिए बड़ी खरीद या सुधार नहीं कर सकता. यही वजह है कि अब मुनीर बड़ी-बड़ी बातें करके यह दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि भारत के किसी अगले प्रहार से निपटने के लिए पाकिस्तान अब बेहतर तरीके से तैयार है. जो कि झूठ के अलावा कुछ नहीं है.