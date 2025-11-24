Advertisement
प्लेन के टॉयलेट से जमीन पर गिरी 20 किलो बर्फ की सिल्ली? बदायूं की घटना की पूरी कहानी

Ice Falls from Aircraft: पहली बार में आपको यकीन ही नहीं होगा फिर शायद लगे कि प्लेन के टॉयलेट का ढक्कन खोल दिया होगा. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. फिर सवाल यह है कि यूपी के बदायूं जिले में ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों की जान खतरे में कैसे पड़ी?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Nov 24, 2025, 10:00 AM IST
यूपी के बदायूं जिले में एक ईंट भट्टे पर काम कर रहे मजदूर उस समय घबरा गए जब अचानक आसमान से बर्फ की एक बड़ी सिल्ली धड़ाम से आ गिरी. कई रिपोर्टों में बताया गया है कि यह करीब 20 किलो वजनी रही होगी. गनीमत रही कि वहां काम कर रहे किसी भी श्रमिक को चोट नहीं लगी लेकिन यूपी ही नहीं, जो भी खबर पढ़ रहा है या तस्वीरें देख रहा है वह हैरान है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है. हमने इसके लिए दुनियाभर की न्यूज रिपोर्ट को खंगालना शुरू किया, इसके बाद जो जानकारी मिली वो हैरान करने वाली है. यह जानकारी बढ़ाने के साथ कई गलतफहमी भी दूर करती है. 

अगर आप खुले आसमान में यह सोचकर बेफिक्र रहते हैं कि उल्कापिंड तो धरती पर पहुंचने से पहले ही भस्म हो जाता है तो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. हां, कम से कम प्लेन वाले रूट पर. उल्कापिंड भले न पहुंचे लेकिन कई ग्लोबल एक्सपर्ट बताते हैं कि हवाई जहाज से बर्फ के टुकड़े गिर सकते हैं लेकिन यह एक दुर्लभ घटना है. इस बर्फ को 'ब्लू आइस' कहा जाता है. 

टॉयलेट से गिराया तो नहीं?

बहुत से लोगों को लगता होगा कि कभी-कभार प्लेन के टॉयलेट से वेस्ट (गंदगी या अपशिष्ट चीजें) आसमान से गिरा दिया जाता होगा. जी नहीं, आज के मॉडर्न एयरक्राफ्ट में ऐसी शानदार सुविधाएं हैं कि उड़ते समय कूड़ा-कचरा नीचे गिराने की जरूरत नहीं पड़ती. 

फिर बर्फ कहां से गिरी?

अगर यह मान लिया जाए कि यूपी के बदायूं में बर्फ प्लेन से ही गिरी है तो इसकी वजह लीकेज वाल्व हो सकता है. अपशिष्ट टैंक (वेस्ट टैंक) को वैसे तो जमीन पर ही खाली कर दिया जाता है लेकिन कभी-कभी वाल्व लीक होने के कारण आसमान में प्लेन के होने के दौरान तरल पदार्थ का रिसाव शुरू हो जाता है. ज्यादा ऊंचाई यानी जहां तापमान माइनस में होता है, यह तरल पदार्थ तुरंत जमने लगता है. कुछ देर में यह बर्फ इकट्ठा हो जाती है. आखिर में विमान से टूटकर जमीन पर गिर जाती है. कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि रनवे के पास बर्फ के टुकड़े गिरे हों. 

यह बर्फ वास्तव में कचरे और कीटाणुनाशक का मिश्रण हो सकती है. हीथ्रो एयरपोर्ट की वेबसाइट पर बताया गया है कि अगर इस घटना से कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करना एयरलाइन की ही जिम्मेदारी है लेकिन ऐसे मामले में यह पहचान करना मुश्किल होता है कि प्लेन कौन सा था. ऐसे में अगर एयरपोर्ट के आसपास 5 मील के क्षेत्र में ऐसा कुछ होता है तो हीथ्रो फ्री में रिपेयर करता है.

पढ़ें: बदायूं में आसमान से बर्फ गिरी! ईंट भट्टे के मजदूर बाल-बाल बचे, चमत्कार या मौसम का बड़ा बदलाव?

ऐसे मामलों की जानकारी रखने वाले ट्रेंट हॉपकिंसन ने 'कोरा' पर लिखा है कि यह डर्टी आइस के टुकड़े प्लेन के सीवेज से जुड़े हो सकते हैं लेकिन जानबूझकर गिराए नहीं जाते. कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जब टूटे पाइप और दूसरे कारणों से बर्फ जमा हो गई. उन्होंने लिखा है कि 2000 के दशक की शुरुआत में टोक्यो के पास ऐसा हुआ था. उस समय लैंडिंग गियर खुलने पर हवाई जहाज से 'ब्लू आइस' गिरने से जमीन पर किसी की मौत हो गई थी. 

ब्लू आइस के बारे में जानिए

- ब्लू आइस एक तरह का जमा हुआ सीवेज मटीरियल होता है जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट के टॉयलेट वेस्ट सिस्टम से उड़ान के दौरान लीक हो जाता है. 

- यह इंसानी बायोवेस्ट और लिक्विड डिसइंफेक्टेंट का मिक्चर होता है. ज्यादा ऊंचाई पर यह जम जाता है. 

- इसका नाम डिसइंफेक्टेंट के नीले रंग से आया है. एयरलाइंस को उड़ान के बीच में अपने वेस्ट टैंक को डंप करने की इजाजत नहीं है और पायलटों के पास ऐसा करने का कोई तरीका भी नहीं होता है. हालांकि कभी-कभी प्लेन के सेप्टिक टैंक से लीक हो जाता है.

- एयरक्राफ्ट से ब्लू आइस के अलग होने की घटनाएं आमतौर पर रनवे के करीब होती हैं क्योंकि नीचे उतरते समय यह इतना गर्म हो जाता है कि एयरक्राफ्ट से अलग हो जाए. हालांकि इससे आम लोगों और प्रॉपर्टी के लिए नुकसान का खतरा बना रहता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक 1979 और 2003 के बीच अमेरिका में ब्लू आइस से जुड़ी 27 घटनाएं सामने आई थीं.

- ऐसे केस में बर्फ के टुकड़े के अलग होते समय प्लेन के इंजन को भी नुकसान होने का खतरा बना रहता है. 

आखिर में यह जान लीजिए कि बदायूं के मामले की पुलिस जांच कर रही है. अभी स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि बर्फ कहां से आई. 

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं.

Badaun news

Trending news

