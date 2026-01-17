Budget 2026: वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का क्या था वो रोलबैक बजट, जिसे करना पड़ा था भारी विरोध का सामना

Rollback Budget: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी को मोदी सरकार की ओर से देश का बजट पेश किया जाएगा. इसकी तैयारी लगभग अपने अंतिम चरण में है. वित्त मंत्री सीतारमण एक फरवरी दिन रविवार को केंद्रीय बजट पेश करेंगी. वे संसद के लोकसभा में सुबह 11 बजे देश का बजट पेश करेंगी. इस आगामी बजट से देश के नागरिकों को कई सारी उम्मीदें हैं. चाहें रेलवे सेक्टर हो या फिर शिक्षा, चाहें हेल्थ सेक्टर हो या कृषि सेक्टर, हर क्षेत्र के लोगों को इस बजट से कुछ बड़े ऐलान की संभावना है. यह बजट लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, यह तो 1 फरवरी को बजट पेश होने के साथ ही पता चलेगा, लेकिन इस बीच हम आपको बजट से जुड़ी कुछ कहानियां और इतिहास को लगातार बता रहे हैं. आज हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के उस रोलबैक बजट की, जिसे यशवंत सिन्हा ने किया था पेश. इस बजट के कुछ ऐलान/प्रस्ताव को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था. आइए इसकी कहानी को जानते हैं.

2002-03 में पेश हुआ था 'रोलबैक बजट'

देश में साल 2002-03 में अटल बिहार वाजपेयी की सरकार थी और केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा थे. उन्होंने साल 2002 में 2002-03 का केंद्रीय बजट पेश किया था. इस बजट में कुछ ऐसे फैसले या प्रस्ताव भी थे, जिनका विपक्ष के साथ कई लोगों ने काफी विरोध किया था. देश में भारी विरोध के चलते इस बजट के कुछ प्रस्तावों को सरकार को वापस लेना पड़ा था. बजट के कुछ फैसले को वापस लेने के बाद इस बजट का नाम 'रोलबैक बजट' पड़ा. मतलब कि एक ऐसा बजट जिसमें सरकार के द्वारा किए गए कई ऐलानों को बाद में वापस ले लिया गया, इसलिए इसे 'रोलबैक बजट' नाम दिया गया.

यह भी पढ़ें- ट्रंप टैरिफ की ‘टांय टांय फिस्स’, दिसंबर में भारतीय निर्यात में 19% की बढ़त; इन प्रोडक्ट्स की सबसे अधिक डिमांड

Add Zee News as a Preferred Source

कई ऐलान लिए गए थे वापस

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वर्ष 2002 में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा पेश किए गए बजट में से कई प्रस्तावों को वापस ले लिया गया था. बजट में देश में जनवितरण प्रणाली यानी पीडीएस के जरिए मिलने वाली कई चीजों की कीमते बढ़ा दी गईं थी, जिसे भारी विरोध के बाद वापस ले लिया गया. इसके अलावा बजट में खाद पर सब्सिडी खत्म करने का ऐलान कर दिया गया था. इसका भी विरोध हुआ और फिर इस फैसले को भी सरकार को वापस लेना पड़ा था. वहीं, बजट में छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को कम करने की भी बात कही गई थी. सरकार के इस फैसले का भी विरोध हुआ और बाद में इसे भी वापस ले लिया गया. बजट के इतने सारे ऐलान को वापस लेने की वजह से इसका नाम 'रोलबैक बजट' भी पड़ गया.

बजट सत्र 2026

देश की संसद में बजट सत्र 2026 की शुरुआत 28 जनवरी से होने जा रही है. यह 28 जनवरी से 2 अप्रैल 2026 तक दो फेज में होगा. सत्र का पहला फेज 28 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा. वहीं, दूसरा फेज 9 मार्च से 2 अप्रैल तक का होगा. बीते दिनों लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि एक फरवरी को लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा. बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की करेंगी. वे 28 जनवरी को संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी. एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी.

यह भी पढ़ें- अप्रैल से करोड़ों कर्मचार‍ियों को म‍िलेगा EPFO का तोहफा, UPI से न‍िकाल सकेंगे पैसा; कैसे काम करेगा स‍िस्‍टम?

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. भारत का पहला बजट कब पेश किया गया?

भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 में ब्रिटिश शासन के समय जेम्स विल्सन ने पेश किया था.

2. 2026 में बजट किस दिन पेश किया जाएगा?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 2026 में बजट रविवार 1 फरवरी को पेश किया जाएगा.

3.बजट सत्र 2026 की शुरुआत कब से हो रही है?

संसद में बजट सत्र 2026 की शुरुआत 28 जनवरी से होने जा रही है. यह 28 जनवरी से 2 अप्रैल 2026 तक दो फेज में होगा.

4. देश में सबसे अधिक बार बजट करने वाली महिला वित्त मंत्री का क्या नाम है?

देश में सबसे अधिक बार (लगातार 8 बार) बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री का नाम निर्मला सीतारमण है.

5. 'रोलबैक बजट' को कब और किसने पेश किया था?

'रोलबैक बजट' को वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने साल 2002 में पेश किया था.