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Explainer: अगर अमेरिका छोड़ दे NATO तो क्या होगा? टाटा-बाय-बाय कहने की भी लंबी है प्रक्रिया

What is NATO: नाटो देश अमेरिका की ईरान युद्ध में ंमदद नहीं कर रहे हैं. लिहाजा इससे अमेरिका बेहद खफा है. कई देशों ने तो एयरस्पेस तक बंद कर दिया है. अमेरिका का कहना है कि ईरान युद्ध के बाद नाटो के साथ भविष्य पर विचार किया जाएगा.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 31, 2026, 07:38 PM IST
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Explainer: अगर अमेरिका छोड़ दे NATO तो क्या होगा? टाटा-बाय-बाय कहने की भी लंबी है प्रक्रिया

What if US Leave NATO: क्या अमेरिका नाटो से अलग हो जाएगा? यह सवाल अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो के उस बयान के बाद उठ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि NATO की भूमिका पर फिर से विचार करने की जरूरत पड़ सकती है.दरअसल ऑपरेशंस के दौरान कई सहयोगी नाटो देशों ने अमेरिका की मदद नहीं की, जिससे अमेरिका बेहद खफा है.

रुबियो ने साफ कहा कि अगर NATO का मतलब सिर्फ हमारी तरफ से यूरोप की रक्षा करना है, लेकिन जब हमें जरूरत हो, तो वे हमें अपने बेस इस्तेमाल करने का अधिकार न दें, तो यह कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है.' चलिए अब समझते हैं कि अगर अमेरिका नाटो छोड़ता है तो इसका क्या असर पड़ेगा.

क्या अमेरिका छोड़ देगा नाटो?

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अमेरिका के इस फैसले से NATO या तो ढह जाएगा या फिर बेहद कमजोर हो जाएगा. ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए यह बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी.लेकिन दिक्कत अमेरिका के लिए भी बढ़ेगी क्योंकि ऐसा करने से उसका वैश्विक दबदबा कमजोर पड़ जाएगा, इंटेलिजेंस और यूरोप के मिलिट्री बेस तक पहुंच भी बंद हो जाएगी. NATO अपने 87% न्यूक्लियर वॉरहेड खो देगी. इससे रूस और चीन का प्रभाव और ज्यादा बढ़ सकता है.

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अमेरिका अगर नाटो छोड़ता है तो संकट की स्थिति खड़ी हो जाएगी खासकर यूरोपीय देशों के लिए. वह अपना खुद का नया और स्वतंत्र सिक्योरिटी स्ट्रक्चर बना सकते हैं. लेकिन उनको ना तो इस दौरान अमेरिकी मिलिट्री की मदद मिलेगी, ना हार्डवेयर की, ना लॉजिस्टिक सपोर्ट की. कमांड स्ट्रक्चर के कारण बहुत ज्यादा अस्थिरता पैदा हो सकती है.

  • अमेरिका की सैन्य मदद के बिना, यूरोपीय NATO सदस्यों को अपनी रक्षा व्यवस्था को तेजी से मजबूत करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, जिससे पूर्वी यूरोप में सुरक्षा संबंधी खतरे बढ़ सकते हैं.इससे रूस की आक्रामकता को और बढ़ावा मिल सकता है.

  • अमेरिका के नाटो छोड़ने से नाटो देशों की न्यूक्लियर वॉरहेट की क्षमता 87 प्रतिशत तक गिर जाएगी. इसके बाद उनको यूके और फ्रांस के ऊपर ही निर्भर रहना होगा.

  • नाटो छोड़ने से अमेरिका का यूरोपीय सिक्योरिटी में सेंट्रल रोल खत्म हो जाएगा. साथ ही प्रभाव  भी. इससे यूरोप चीन जैसे अन्य ग्लोबल पावर की तरफ रुख कर सकता है. 

  • नाटो को बाय-बाय कहने से अमेरिकी नेवी से यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के विदेशी बेस और लॉजिस्टिक हब्स तक पहुंच खत्म हो जाएगी. इससे उसकी पावर ग्लोबल ना रहकर महज एक क्षेत्र तक सीमित हो जाएगी.

  • इसके अलावा इंटेलिजेंस भी सीमित हो जाएगी, जिससे अमेरिका खतरे की जद में ज्यादा आएगा. अन्य देशों के साथ संबंधों के अलावा अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर भी असर पड़ सकता है. 

यह तो बात हुई दोनों पक्षों पर असर पड़ने की. अब समझिए कि अगर कोई देश नाटो छोड़ना चाहता है तो उसका क्या प्रोसेस है. 

  •  NATO छोड़ने की प्रकिया इतनी आसान नहीं है. यह एक कानूनी और राजनीतिक प्रक्रिया है जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के अनुच्छेद 13 से चलती है.

  • अमेरिका इस संधि के तहत जमाकर्ता देश के तौर पर काम करता है.लिहाज उसे खुद को ही औपचारिक तौर पर इसे छोड़ने की सूचना देनी होगी.

  • इसके बाद सदस्यता वापस लेने की प्रक्रिया को अंजामतक ल जाने से पहले एक साल का वेटिंग पीरियड अनिवार्य है.

  • 2024 NDAA (धारा 1250A) में एक प्रावधान राष्ट्रपति को सीनेट के 2/3 सदस्यों की सलाह और सहमति, या कांग्रेस के किसी अधिनियम के बिना NATO से निलंबित करने, खत्म करने, निंदा करने या उससे हटने से रोकता है.

  • हालांकि एग्जीक्यूटिव ब्रांच ट्रीटी को खत्म करने के अधिकार का दावा करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले यह संकेत दिया है कि कांग्रेस के खिलाफ काम करते समय राष्ट्रपति की शक्ति अपने न्यूनतम स्तर पर होती है.

  • इसका मतलब यह है कि किसी भी एकतरफा वापसी को तत्काल कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा.

  • नोटिस फाइल करने के बाद, एक साल का वेटिंग पीरियड चलेगा, जिसमें अमेरिका के मिलिट्री बेस बंद करने, सेना को हटाने की प्रक्रिया चलेगी.

 

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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