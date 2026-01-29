Economic Survey 2026: भारत और USA के बीच ट्रेड डील कब होगी फाइनल? इकोनॉमिक सर्वे में मोदी सरकार ने दी बड़ी जानकारी

Advertisement
India USA Trade: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका ही रहा है. इसके साथ भारत का कुल ट्रेड 132 अरब डॉलर (करीब 1118612.19 करोड़ रुपये) का रहा है. इसमें भारत का निर्यात 86.51 अरब डॉलर (करीब 732956.89 करोड़ रुपये) और आयात 45.62 अरब डॉलर (करीब 385655.31 करोड़ रुपये)रहा है.

 

Economic Survey 2026, India US Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है. जी हां, मिली जानकारी के अनुसार, अमेरिका के साथ भारत की चल रही ट्रेड वार्ता जल्द ही खत्म होने की उम्मीद है. यह बात और खास खबर इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई है. संसद में 28 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है. आज 29 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार की ओर से इकोनॉमिक सर्वे को संसद के पटल पर रखा. इस सर्वे में कई सारी प्रमुख बाते कही गईं हैं. इनमें से एक खास बात भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर भी है. 

मालूम हो कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में पिछले कई महीनों से खटास देखी जा रही है. यह तनाव ट्रंप के द्वारा भारत पर 50 फीसदी के थोपे गए टैरिफ के कारण अधिक बताया जा रहा है. जानकार बताते हैं कि ट्रैरिफ की वजह से ही भारत और अमेरिका के रिश्ते तनाव में दिख रहे हैं और इस कारण दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समौझता पूरा नहीं हो पा रहा है. हालांकि, इस बीच इकोनॉमिक सर्वे से इस वार्ता को पूरी होने की उम्मीद मजबूत हुई है. आइए जानते हैं कि वित्त मंत्री के द्वारा संसद में पेश किए गए इकोनॉमिक सर्वे में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर क्या कहा गया है और इसके साथ ही जानेंगे कि इन दोनों देशों के बीच इस तनाव की खास वजह क्या है, यह कब से शुरू हुआ और अब तक क्या कुछ हुआ है.  

भारत-यूएस व्यापार वार्ता खत्म होने की उम्मीद
मोदी सरकार की ओर से गुरुवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया. इस सर्वे में बताया गया है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर चल रही बातचीत इस साल खत्म होने की उम्मीद है. सर्वे में कहा गया है कि ट्रेड डील वार्ता खत्म होने से बाहरी मोर्चे पर अनिश्चितता कम करने में मदद मिल सकती है. इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, भारत के लिए ग्लोबल परिस्थितियां तत्काल मैक्रोइकोनॉमिक तनाव के बजाय बाहरी अनिश्चितताओं में बदल जाती हैं. सर्वे में बताया गया है कि प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में धीमी वृद्धि, टैरिफ के कारण व्यापार में रुकावटें और कैपिटल फ्लो में अस्थिरता समय-समय पर निर्यात और निवेशकों की भावना पर दबाव डाल सकती है. सर्वे के अनुसार, "साथ ही, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ता इस साल खत्म होने की उम्मीद है, जिससे बाहरी मोर्चे पर अनिश्चितता कम करने में मदद मिल सकती है."

ट्रंप ने भारत पर लगाया है 50% का टैरिफ
अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी का भारी टैरिफ लगाया हुआ है. बीते साल अगस्त में उन्होंने यह टैरिफ लगाया था, जिसमें 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ भी शामिल है. ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ यह कहते हुए लगाया था कि भारत, रूस से कच्चे तेल की बड़ी मात्रा में खरीदारी करता है. इससे मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल रूस, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में करता है. ट्रंप ने भारत को धमकी देते हुए कहा था कि भारत अगर रूस से तेल की खरीदारी को कम या बंद नहीं करेगा तो वे भारत पर और भी अधिक टैरिफ लगाएंगे. बीते दिनों ट्रंप ने रूस प्रतिबंधित बिल को भी मंजूरी दी थी. इसके अनुसार, ट्रंप रूस से तेल की खरीदारी करने वाले देशों पर 500 फीसदी तक का टैरिफ लगा सकते हैं. इन देशों में चीन के अलावा भारत और ब्राजील भी शामिल हैं. 

रूस से तेल खरीदारी में कमी
हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि भारत ने रूस से तेल की खरीदारी को कम कर दिया है. इतना ही नहीं रूस से तेल की खरीदारी कम करते हुए भारत ने अन्य देशों से तेल के निर्यात को और अधिक बढ़ा दिया है. जानकारों ने बताया कि इसको लेकर देश की तेल रिफाइनरी कंपनियों और सरकार के बीच कोई मीटिंग भी हुई थी, जिसमें इन कंपनियों से कहा गया था कि वे रूस से तेल की खरीदारी को कम कर दें. बताया गया कि यह सब भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से लटके ट्रेड डील को पूरी करने के लिए किया गया. हालांकि, ट्रंप ने भी इस बात का कई बार जिक्र किया है कि भारत ने अब रूस से तेल की खरीदारी को कम कर दिया है. अब उम्मीद की जा रही है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को आने वाले समय में पूरा कर लिया जाएगा. 

इन देशों से तेल आयात बढ़ाने की रणनीति
बीते दिनों मिली जानकारी के अनुसार, देश की तेल कंपनियां रूस से तेल की खरीदारी को कम कर मध्य पूर्व के अलावा, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे क्षेत्रों से कच्चे तेल की खरीदारी को बढ़ावा दे रही हैं. बताया जा रहा है कि देश की ये कंपनियां रूसी तेल की आशिंक रूप से भरपाई करने और वाशिंगटन के साथ व्यपार घाटे को कम करने के लिए अमेरिका से तेल की खरीदारी में बढ़ोतरी कर रही हैं. वहीं, ये वेनेजुएला से भी तेल की खरीदारी की प्लानिंग कर रही हैं, जहां पर अब अमेरिकी प्रेसिडेंट अपना दबदबा होने का दावा कर रहे हैं. यहां बता दें कि भारत के टॉप ट्रेड पार्टनरशिप में सबसे ऊपर अमेरिका ही है. वाणिज्य मंत्रालय के वित्त वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार, भारत के कुल ट्रेड भागीदार में से अकेले अमेरिका के साथ 11.40 फीसदी व्यापार होता है.

अमेरिका के साथ बातचीत जारी है- पीयूष गोयल 
वहीं, बीते दिनों केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बताया था कि अमेरिका के साथ डील सही समय पर हो जाएगी. उन्होंने कहा था, "बातचीत जारी है. अमेरिका के साथ समझौता सही समय पर हो जाएगा." हालांकि गोयल ने कोई निश्चित समयसीमा या तारीख नहीं बताई थी. उनसे पहले देश वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भी जोर देकर कहा था कि भारत-अमेरिका बीटीए का बहुप्रतीक्षित पहला चरण "बहुत निकट" है, लेकिन उन्होंने भी कोई समयसीमा बताने से इनकार कर दिया था. उन्होंने कहा था, "बातचीत चल रही है और वार्ताकार दल लंबित मुद्दों पर वर्चुअल रूप से बातचीत कर रहे हैं. लेकिन हम कोई समय सीमा तय नहीं कर सकते. यह बहुत जल्द होने वाला है." 

पीएम मोदी की यात्रा के दौरान BTA का ऐलान
बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) की घोषणा फरवरी 2025 में की गई थी. तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर थे. इस ट्रेड डील के तहत दोनों देशों का उदे्श्य अपने द्विपक्षीय व्यापार को साल 2030 तक 500 अरब अमेरिकी डॉलर करने का है. भारत और यूएस ने साल 2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले फेज को पूरा करने का टारगेट रखा था, लेकिन यह नहीं हो पाया. इसको पूरा नहीं होने में अमेरिका के द्वारा भारत पर भारी टैरिफ लगाना भी एक बड़ी वजह बनी. 

भारत और अमेरिका का कुल व्यापार
वाणिज्य मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका ही रहा है. इसके साथ भारत का कुल ट्रेड 132 अरब डॉलर (करीब 1118612.19 करोड़ रुपये) का रहा है. इसमें भारत का निर्यात 86.51 अरब डॉलर (करीब 732956.89 करोड़ रुपये) और आयात 45.62 अरब डॉलर (करीब 385655.31 करोड़ रुपये)रहा है.

