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दक्षिण कोरिया को किन देशों से सता रहा डर, जिनसे बचने के लिए चाहता है परमाणु हथियार; 65 फीसदी लोग आए सपोर्ट में

South Korea Nuclear Weapons Survey News: दक्षिण कोरिया को अपनी सुरक्षा को लेकर बड़ा डर सता रहा है. वहां की 65 फीसदी जनता ने देश के शासकों से परमाणु हथियार बनाने की मांग उठाई है. आखिर उन्हें किस बात का खौफ है, जो वे ये विनाशकारी बम चाहते हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 29, 2026, 06:13 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 06:27 AM IST
दक्षिण कोरिया को किन देशों से सता रहा डर, जिनसे बचने के लिए चाहता है परमाणु हथियार; 65 फीसदी लोग आए सपोर्ट में
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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