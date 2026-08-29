/दक्षिण कोरिया को किन देशों से सता रहा डर, जिनसे बचने के लिए चाहता है परमाणु हथियार; 65 फीसदी लोग आए सपोर्ट में

Why South Korea Wants Nuclear Weapons? दक्षिण कोरिया के लोगों में तेजी से असुरक्षा की भावना घर करती जा रही है. वहां की जनता चाहती है कि अपनी सुरक्षा के लिए अब देश के पास भी परमाणु बम होना चाहिए. द कोरिया टाइम्स' की ओर से प्रकाशित गैलप कोरिया (Gallup Korea) के हालिया सर्वे में 65 प्रतिशत लोगों ने कहा कि अब मुल्क को परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ना ही चाहिए. लेकिन सवाल ये है कि वहां के लोगों को आखिर किन देशों से इतना डर सता रहा है कि अपने बचाव के लिए उन्हें दुनिया को खत्म करने की क्षमता रखने वाले परमाणु हथियारों की जरूरत पड़ने लगी है. आइए आपको इस बारे में सभी तथ्यों से विस्तार से अवगत करवाते हैं.
गैलप कोरिया (Gallup Korea) के हालिया सर्वे में 65% लोगों ने इस बात का समर्थन किया कि उत्तर कोरिया और अन्य खतरों से निपटने के लिए अब दक्षिण कोरिया को भी अपने परमाणु हथियार विकसित करने चाहिए. वहीं 30% लोगों ने इस विचार का विरोध किया.
गैलप कोरिया ने अपने निष्कर्ष में बताया कि अधिकतर दक्षिण कोरियाई नागरिक आक्रमणों के लिए नहीं बल्कि रणनीतिक और आत्म-रक्षात्मक 'निवारक' के रूप में परमाणु हथियार चाहते हैं. वहां के आम लोग ही नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों के समर्थकों में परमाणु हथियार बनाने के विचार का समर्थन बढ़ रहा है.
सर्वे में कंजर्वेटिव पीपुल्स पावर पार्टी के समर्थक में 78% लोगों ने स्वदेशी परमाणु हथियारों का समर्थन किया. जबकि प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी के 60 प्रतिशत समर्थकों ने कहा कि देश के पास अपने परमाणु बम होने चाहिए. जो लोग किसी भी दल से नहीं जुड़े थे, उनमें से 64 प्रतिशत नागरिकों ने भी स्वदेशी परमाणु हथियारों की मांग का सपोर्ट किया.
सर्वे में शामिल 39% नागरिकों ने आशंका जताई कि आज नहीं तो कल उत्तर कोरिया के साथ युद्ध होना तय है. किम जोंग उन कभी भी दक्षिण कोरिया के खिलाफ युद्ध शुरू कर सकता है. वहीं 55% नागरिकों ने इस बात को मत दिया कि उत्तर कोरिया युद्ध शुरू करने का जोखिम नहीं उठाएगा. इसके बाद आत्मरक्षा के लिए दक्षिण कोरिया के पास परमाणु बम होना चाहिए.
सर्वे से खुलासा हुआ कि बुजुर्गों की तुलना में युवा पीढ़ी युद्ध को लेकर अधिक चिंतित है. 18 से 29 वर्ष के 54% युवाओं का मानना है कि उत्तर कोरिया युद्ध शुरू कर सकता है. 30-39 वर्ष के 53% लोगों को युद्ध छिड़ने की आशंका महसूस होती है. वहीं, 40 से अधिक आयु वर्ग के लोगों में युद्ध का डर सबसे कम (29% से 30% के बीच) पाया गया.
जब लोगों से दोनों देशों की पारंपरिक सैन्य क्षमता की तुलना करने को कहा गया तो 70% दक्षिण कोरियाइयों का मानना है कि उनकी सेना उत्तर कोरिया से अधिक शक्तिशाली है. वहीं, 21% लोगों का मानना था कि उत्तर कोरिया सैन्य रूप से ज्यादा मजबूत है. इसके बावजूद उत्तर कोरिया के परमाणु ब्लैकमेल से बचने के लिए दक्षिण कोरिया के पास परमाणु क्षमता होनी चाहिए.
Nearly two-thirds of South Koreans support the idea of their country having its own nuclear weapons, a poll showed Friday.https://t.co/iXWCYEK7q8
— The Korea Times (@koreatimescokr) August 28, 2026
दक्षिण कोरिया में युद्ध के समय सेना का कमान नियंत्रण ऐतिहासिक रूप से अमेरिकी सेना के पास रहता आया है. अब लोगों की इस बारे में राय बदलती नजर आ रही है. सर्वे में शामिल 46% लोगों का मानना है कि अमेरिका से यह सैन्य कमान नियंत्रण वापस लेकर दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति को दिया जाना चाहिए. वहीं, 41% लोगों का मानना है कि इस कमान हस्तांतरण को अभी स्थगित कर देना चाहिए.
यह सर्वे दक्षिण कोरिया में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के 1001 वयस्क नागरिकों पर किया गया. इसके लिए रैंडमी सिलेक्ट किए हुए लोगों को फोन करके उनके इंटरव्यू लिए गए. इसमें त्रुटि का दायरा ±3.1% रखा गया.
बताते चलें कि शीत युद्ध के बाद से ही दक्षिण कोरिया अमेरिका के परमाणु सुरक्षा चक्र पर निर्भर रहता आया है. लेकिन अब अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति और अमेरिका-चीन के बीच बढ़ते तनाव की वजह से कोरियाई लोगों में भी डर बढ़ रहा है. उन्हें इस बात का खौफ सता रहा है कि अगर उत्तर कोरिया कभी हमला करता है, तो क्या अमेरिका सैन फ्रांसिस्को या न्यूयॉर्क को जोखिम में डालकर सियोल की रक्षा करेगा?
उनकी आशंका की दूसरी बड़ी वजह उत्तर कोरिया का बढ़ता परमाणु दुस्साहस है. उसने अपने संविधान में खुद को एक परमाणु-सज्जित राज्य घोषित किया है और 'पहले हमला करने' का अधिकार सुरक्षित रखा है. दक्षिण कोरियाई लोगों को लगता है कि उनकी सेना उत्तर कोरिया से बेहतर है लेकिन अगर उसने परमाणु हमला किया तो क्या होगा. यही वजह है कि इसकी काट के लिए वे भी अब परमाणु हथियार चाहते हैं.
बात केवल उत्तर कोरिया की नहीं है. क्षेत्र में दो देश और हैं, जिससे दक्षिण कोरिया के लोग असुरक्षा महसूस करते हैं. उन दोनों देशों के साथ भी दक्षिण कोरिया की ऐतिहासिक दुश्मनी रही है. इनमें चीन और रूस शामिल हैं. इन तीनों मुल्कों के पास परमाणु हथियार हैं और मिसाइलों-बमों का भारी जखीरा भी है. इन तीनों मुल्कों के पास स्पष्ट घोषित साझेदारी भी है, जो दक्षिण कोरिया की जनता को डराती है.
आपको बता दें कि दुनिया में कुल 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं. इनमें यूएस, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, इजरायल और उत्तर कोरिया शामिल हैं. इन मुल्कों के पास कुल मिलाकर करीब 12 हजार परमाणु हथियार हैं. जिनमें से 85-90% अकेले अमेरिका और रूस के पास हैं.
हालांकि, सर्वे के जरिए बाहर निकली यह दक्षिण कोरियाई लोगों की चाहत मात्र थी. लेकिन अगर दक्षिण कोरिया खुद का परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहेगा तो उसके लिए ऐसा आसान हर्गिज नहीं होगा. इसकी वजह ये है कि दक्षिण कोरिया ने NPT पर हस्ताक्षर किए हैं. यदि वह इसे तोड़ता है, तो उस पर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध लग सकते हैं.
ऐसा करने पर उसके अमेरिका से संबंधों में भी खटास आ सकती है. अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि पूर्वी एशिया में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो. ऐसा होने पर जापान और ताइवान भी परमाणु हथियार की मांग कर सकते हैं. लिहाजा, वह उसे बिल्कुल समर्थन नहीं देगा. लेकिन अगर उत्तर कोरिया का खतरा इसी तरह बढ़ता रहा और अमेरिका की सुरक्षा प्रतिबद्धता कमजोर पड़ी, तो दक्षिण कोरिया दुनिया का 10वां परमाणु-संपन्न देश बनने का कदम उठा सकता है.