/दक्षिण कोरिया को किन देशों से सता रहा डर, जिनसे बचने के लिए चाहता है परमाणु हथियार; 65 फीसदी लोग आए सपोर्ट में

Why South Korea Wants Nuclear Weapons? दक्षिण कोरिया के लोगों में तेजी से असुरक्षा की भावना घर करती जा रही है. वहां की जनता चाहती है कि अपनी सुरक्षा के लिए अब देश के पास भी परमाणु बम होना चाहिए. द कोरिया टाइम्स' की ओर से प्रकाशित गैलप कोरिया (Gallup Korea) के हालिया सर्वे में 65 प्रतिशत लोगों ने कहा कि अब मुल्क को परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ना ही चाहिए. लेकिन सवाल ये है कि वहां के लोगों को आखिर किन देशों से इतना डर सता रहा है कि अपने बचाव के लिए उन्हें दुनिया को खत्म करने की क्षमता रखने वाले परमाणु हथियारों की जरूरत पड़ने लगी है. आइए आपको इस बारे में सभी तथ्यों से विस्तार से अवगत करवाते हैं.