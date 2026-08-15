/भारत ही नहीं, इस मुल्क का भी नाम सुनते ही कांपता है PAK, अस्तित्व के लिए लगता खतरा; Pew Research की रिपोर्ट में खुलासा!

प्यू रिसर्च की ओर से किए गए सर्वे के मुताबिक, 53 प्रतिशत पाकिस्तानियों ने भारत को सबसे बड़े खतरे के रूप में माना है. वहीं 24 प्रतिशत पाकिस्तानियों ने इजरायल को अपने मुल्क के लिए बड़ा खतरा माना है. सवाल ये है कि दक्षिण एशिया के प्रमुख देश पाकिस्तान और मध्य पूर्व के शक्तिशाली राष्ट्र इजरायल के बीच न तो कोई साझी सीमा है और न ही कोई प्रत्यक्ष क्षेत्रीय विवाद. इसके बावजूद, पाकिस्तानी इजरायल के अपने अस्तित्व के लिए खतरा क्यों महसूस करते हैं.