/भारत ही नहीं, इस मुल्क का भी नाम सुनते ही कांपता है PAK, अस्तित्व के लिए लगता खतरा; Pew Research की रिपोर्ट में खुलासा!

Second Biggest Threat to Pakistan: भारत से टूटकर बने पाकिस्तान की स्थापना को 79 साल पूरे हो चुके हैं. इसके बावजूद उसकी हिंदुओं और भारत से नफरत कम नहीं हुई है. भारत विरोध के नाम पर कंगाल होने के बावजूद वह भारी-भरकम सेना को ढोए हुए है और खतरनाक परमाणु हथियारों का जखीरा खड़ा कर रखा है. वहां के नेता हों या सेना के अधिकारी, सभी भारत को अपने देश के अस्तित्व के लिए बड़े खतरे के रूप में देखते हैं.
लेकिन पाकिस्तानियों का दुख केवल इतना ही नहीं है. दुनिया में एक और देश है, जिससे पाकिस्तानी बहुत डरते हैं. उन्हें लगता है कि मौका आने पर वह मुल्क उन्हें छोड़ेगा नहीं और मसलकर रख देगा. आखिर वह मुल्क कौन-सा है, जिससे परमाणु संपन्न पाकिस्तान भी घबराता है. इसका प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Research Center) की हालिया रिपोर्ट में खुलासा हो गया है.
प्यू रिसर्च की ओर से किए गए सर्वे के मुताबिक, 53 प्रतिशत पाकिस्तानियों ने भारत को सबसे बड़े खतरे के रूप में माना है. वहीं 24 प्रतिशत पाकिस्तानियों ने इजरायल को अपने मुल्क के लिए बड़ा खतरा माना है. सवाल ये है कि दक्षिण एशिया के प्रमुख देश पाकिस्तान और मध्य पूर्व के शक्तिशाली राष्ट्र इजरायल के बीच न तो कोई साझी सीमा है और न ही कोई प्रत्यक्ष क्षेत्रीय विवाद. इसके बावजूद, पाकिस्तानी इजरायल के अपने अस्तित्व के लिए खतरा क्यों महसूस करते हैं.
जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्टों के मुताबिक, पाकिस्तान के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक तबकों में इजरायल को लेकर एक गहरा अविश्वास व्याप्त है. इसके पीछे दो बड़े कारण हैं:
इनमें पहली वजर वैचारिक और धार्मिक कारण हैं. असल में पाकिस्तान की स्थापना 1947 में 'इस्लाम' के नाम पर हुई थी, जबकि 1948 में इजरायल का गठन 'यहूदी राष्ट्र' के रूप में हुआ. फिलिस्तीन का मुद्दा पाकिस्तान के लिए केवल विदेश नीति का हिस्सा नहीं, बल्कि एक गहरा भावनात्मक और मजहबी मुद्दा रहा है. पाकिस्तान का मानना है कि इजरायल की ओर से फिलीस्तीनियों पर किया जा रहा नियंत्रण पूरे मुस्लिम उम्माह के प्रति आक्रामकता है.
दूसरी वजह भारत-इजरायल के बीच बढ़ते रक्षा संबंध हैं. पाकिस्तान के सामरिक विशेषज्ञों को हमेशा यह आशंका सताती रहती है कि भारत और इजरायल मिलकर पाकिस्तान के परमाणु प्रतिष्ठानों और सुरक्षा बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा सकते हैं. यही नहीं, पाकिस्तान में यह धारणा गहराई से बैठी हुई है कि इजरायल, भारत को उन्नत सैन्य तकनीक, अत्याधुनिक ड्रोन, रडार और खुफिया इनपुट प्रदान करके पाकिस्तान को कमजोर कर रहा है.
पाकिस्तान में इजरायल के प्रति नफरत का आलम ये है कि वहां के पासपोर्ट पर स्पष्ट रूप से लिखा होता है- 'यह पासपोर्ट इजरायल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों के लिए वैध है.' यह एक पंक्ति इस बात को दर्शा देती है कि दोनों देशों के बीच अविश्वास की जड़ें कितनी गहरी हैं.
आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान और इजरायल के बीच आज तक कोई राजनयिक संबंध नहीं रहे हैं. पाकिस्तान ने 1948 से ही इजरायल को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने से साफ इनकार किया हुआ है. पाकिस्तान की आधिकारिक नीति यही रही है कि जब तक एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य का निर्माण नहीं हो जाता, वह इजरायल को मान्यता नहीं देगा.
हालांकि, इतिहास के पन्नों में गुप्त कूटनीति के कुछ उदाहरण भी मिलते हैं. अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध के दौरान अमेरिका और सऊदी अरब के सहयोग से पाकिस्तान की ISI और इजरायल की खुफिया एजेंसी 'मोसाद' के बीच खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान हुआ था.
यही नहीं, जनरल परवेज मुशर्रफ के शासनकाल में तुर्की के इस्तांबुल शहर में वर्ष 2005 में पाकिस्तान और इजरायल के विदेश मंत्रियों के बीच एक ऐतिहासिक औपचारिक बैठक हुई थी. हालांकि, पाकिस्तान में कट्टरपंथी तत्वों और जनता के भारी विरोध के कारण यह पहल आगे नहीं बढ़ सकी.
अगर यदि दोनों देशों की क्षमताओं की तुलना की जाए, तो पाकिस्तान के पास जनसांख्यिकी और विशाल पारंपरिक सेना की बढ़त है. जबकि इजरायल के पास अत्याधुनिक तकनीक, मजबूत अर्थव्यवस्था और अद्वितीय खुफिया क्षमता है.
पाकिस्तान के पास करीब साढ़े छह लाख सैनिक हैं और इजरायल के करीब 5 लाख सैनिक हैं. पाकिस्तान के पास 170 और इजरायल के पास 70 परमाणु बम हैं. मिसाइलों और एयर पावर के मामले में भी दोनों मुल्क बराबरी पर माने जाते हैं.
सामरिक विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि इजरायल द्वारा सीधे तौर पर पाकिस्तान पर एक पूर्ण या बड़े पैमाने पर सैन्य हमले की संभावना नगण्य हैं. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह दोनों देशों के बीच लंबी दूरी है. दोनों मुल्क करीब 4 हजार किमी की दूरी पर हैं. ऐसे में पाकिस्तान पर हमले के लिए इजरायल को मध्य-पूर्व के कई देशों के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करना पड़ेगा, जो कूटनीतिक रूप से लगभग असंभव है.
दूसरी वजह पाकिस्तान की परमाणु शक्ति है. पाकिस्तान एक घोषित परमाणु संपन्न देश है, जिसके पास 'शाहीन' और 'गौरी' जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं. इजरायल जैसा व्यावहारिक देश बिना किसी प्रत्यक्ष उकसावे के परमाणु जोखिम उठाने का दुस्साहस नहीं करेगा.
तीसरी और अहम बात, इजरायल का पहला ध्यान ईरान, हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे अपने आसपास के खतरों को खत्म करने पर है. पाकिस्तान इजरायल की सीमाओं के लिए कोई तात्कालिक सैन्य खतरा पेश नहीं करता. ऐसे में उस पर हमले की संभावना भी कम नजर आती हैं.
इसके बावजूद अगर कभी इजरायल और पाकिस्तान के बीच अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष सैन्य टकराव होता है, तो इसके परिणाम भयावह होंगे. इजरायल का हमला पूरे इस्लामी जगत को एक मंच पर लाकर खड़ा कर सकता है. इससे फारस की खाड़ी और मध्य पूर्व के आसपास तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था गहरी मंदी में जा सकती है.
जंग में अगर पाकिस्तान को अपने अस्तित्व पर खतरा नजर आया तो वह परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर फैसला ले सकता है. ऐसी स्थिति में अमेरिका, चीन और रूस तुरंत हस्तक्षेप करेंगे. इसकी वजह ये है कि कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि दो अत्यधिक सैन्यीकृत देशों के बीच अनियंत्रित युद्ध शुरू हो जाएगा.
कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध व्यावहारिक रूप से असंभव दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों के बीच पसरा गहरा अविश्वास पाकिस्तानियों को डराता है. उन्होंने लगता है कि अमेरिका और भारत की शह पर इजरायल उनके अस्तित्व को मिटा सकता है. यही डर उन्हें रात-दिन चैन से नहीं बैठने देता.