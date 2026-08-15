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भारत ही नहीं, इस मुल्क का भी नाम सुनते ही कांपता है PAK, अस्तित्व के लिए लगता खतरा; Pew Research की रिपोर्ट में खुलासा!

Pew Research on Pakistan: इस्लाम की बुनियाद पर बना पाकिस्तान अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा भारत को मानता है. लेकिन भारत के अलावा एक देश और भी है, जिसके नाम से ही पाकिस्तान घबराने लग जाता है. उसे लगता है कि किसी दिन मौका मिलते ही वह मुल्क उसे मसल डालेगा.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 15, 2026, 06:20 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 06:22 AM IST
भारत ही नहीं, इस मुल्क का भी नाम सुनते ही कांपता है PAK, अस्तित्व के लिए लगता खतरा; Pew Research की रिपोर्ट में खुलासा!

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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