पुणे के लोहागढ़ किले से जुड़ी एक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है. पुलिस का दावा है कि एक युवती सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर अपने मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश रची और उसे हादसे का रूप देने की कोशिश की. इस मामले में जांच जारी है.
कुछ समय पहले इंदौर में भी ऐसा मामला सामने आया था. जहां पत्नी सोनम पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर हनीमून पर ही पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप लगा था.
इन मामलों में कानून अपना काम करेगा लेकिन लगातार बढ़ती ऐसी घटनाएं जो सवाल खड़ा कर रही हैं उनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है.
सवाल ये है कि आखिर हमारे समाज में ऐसा क्या बदल रहा है कि रिश्तों की उलझनें अब बातचीत से नहीं बल्कि अपराध से सुलझाई जाने लगी हैं? हमारे समाज में हमेशा से ही प्रेम, विवाह, परिवार और सामाजिक रिश्तों के बीच टकराव की कहानियां थीं, असहमति भी थी, टूटन भी थी.
लेकिन आज जिस तरह प्रेम संबंधों, वैवाहिक रिश्तों और निजी विवादों में हत्या, साजिश, धोखा और हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं वो सिर्फ कानून-व्यवस्था का विषय नहीं है. ये समाज के मानसिक और नैतिक स्वास्थ्य का भी प्रश्न है.
पुणे वाले मामले में मृतक केतन के पिता ने एक बात कही जो शायद पूरे समाज को सुननी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर लड़की शादी नहीं करना चाहती थी तो साफ मना कर सकती थी. शादी तुरंत रद्द कर दी जाती. ये बात केवल एक पिता का दर्द नहीं है बल्कि एक बड़े सामाजिक सच की ओर इशारा करती है.
आज के दौर में हमारे पास विकल्प पहले से कहीं अधिक हैं. रिश्ता पसंद नहीं है तो इंकार करने का अधिकार है. शादी नहीं करनी तो मना करने का अधिकार है.
रिश्ता खत्म करना है तो कानूनी और सामाजिक रास्ते मौजूद हैं लेकिन जब कोई व्यक्ति इन रास्तों को छोड़कर हिंसा, छल या अपराध का रास्ता चुनता है तब समस्या केवल व्यक्तिगत नहीं रह जाती.
यहां एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है. क्या हम भावनात्मक रूप से कमजोर समाज बनते जा रहे हैं?
सोशल मीडिया के दौर में रिश्ते बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत जल्दी टूटते भी हैं. लोगों की सहनशीलता कम होती जा रही है. असहमति स्वीकार करने की क्षमता घट रही है.
हम चाहते हैं कि हर परिस्थिति हमारी इच्छा के अनुसार चले. जब ऐसा नहीं होता तो कुछ लोग गुस्से, हताशा और स्वार्थ में ऐसे फैसले ले बैठते हैं जिनकी कल्पना भी भयावह है.
चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ सालों में ऐसे मामलों की संख्या लगातार चर्चा में रही है. कभी प्रेमी प्रेमिका की हत्या कर देता है. कभी प्रेमिका पर हत्या का आरोप लगता है. कभी पति पत्नी की हत्या करता है. कभी पत्नी पति के खिलाफ साजिश में शामिल होने के आरोपों में घिरती है.
हर घटना अलग होती है, हर मामले के तथ्य अलग होते हैं लेकिन एक समानता जरूर दिखाई देती है कि रिश्तों पर हिंसा हावी हो गई है.
ये प्रवृत्ति केवल अपराध विज्ञान का विषय नहीं है. इसके पीछे सामाजिक बदलाव भी हैं.
हमने बच्चों को पढ़ाया, उन्हें करियर दिया, आर्थिक रूप से सक्षम बनाया लेकिन क्या हमने उन्हें भावनात्मक परिपक्वता भी सिखाई? क्या हमने उन्हें यह बताया कि हर प्रेम कहानी शादी में नहीं बदलती?
क्या हमने उन्हें यह समझाया कि रिश्ते खत्म होना जीवन का अंत नहीं होता? क्या हमने उन्हें यह सिखाया कि असफलता, अस्वीकृति और मतभेद को भी गरिमा के साथ स्वीकार किया जा सकता है?
दुर्भाग्य से इन सवालों के जवाब हमेशा सकारात्मक नहीं मिलते.
आज की पीढ़ी सूचनाओं से भरपूर है लेकिन भावनात्मक प्रशिक्षण से नहीं. मोबाइल फोन हाथ में है, लेकिन मन को संभालने की कला नहीं है. हजारों ऑनलाइन दोस्त हैं लेकिन संकट के समय बात करने वाला कोई नहीं है.
यही कारण है कि कई बार छोटी दिखने वाली भावनात्मक समस्याएं खतरनाक रूप ले लेती हैं.
यह भी सच है कि परिवारों की भूमिका बदल रही है. पहले संयुक्त परिवारों में कई स्तरों पर संवाद होता था. अब परिवार छोटे हुए हैं, व्यस्तताएं बढ़ी हैं और बातचीत कम हुई है. लोग एक ही घर में रहते हुए भी एक-दूसरे की मानसिक स्थिति से अनजान रहते हैं.
इसका मतलब यह नहीं कि हर आधुनिक बदलाव गलत है लेकिन यह जरूर समझना होगा कि तकनीकी विकास और भावनात्मक विकास एक ही चीज़ नहीं हैं.
हमें युवाओं को यह बताना होगा कि प्रेम अधिकार नहीं एक भावना है. कोई व्यक्ति आपके साथ रहना नहीं चाहता तो उसे मजबूर नहीं किया जा सकता. उसी तरह अगर कोई रिश्ता आपको स्वीकार नहीं है तो उसके खिलाफ हिंसा का रास्ता भी नहीं चुना जा सकता.
लोकतांत्रिक समाज में असहमति का सम्मान करना ही परिपक्वता है.
स्कूलों और कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक प्रबंधन और संबंधों की समझ पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए. परिवारों को भी केवल करियर और कमाई की चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि बच्चों की भावनात्मक दुनिया को समझने की कोशिश करनी चाहिए.
कानून अपराधियों को सजा दे सकता है लेकिन समाज को स्वस्थ नहीं बना सकता. ये जिम्मेदारी परिवार, शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक संस्थाओं और हम सभी की है.
पुणे की यह घटना चाहे अदालत में जिस निष्कर्ष पर पहुंचे, उसने एक चेतावनी जरूर दी है. अगर रिश्तों में ईमानदार संवाद खत्म होता गया, अगर स्वार्थ संवेदनाओं पर भारी पड़ता गया, अगर असहमति को अपराध से जवाब दिया जाने लगा, तो समाज का ताना-बाना कमजोर होगा.
हमें यह तय करना होगा कि हम अगली पीढ़ी को क्या विरासत देना चाहते हैं. उन्हें संवाद की संस्कृति देंगे या साजिश की मानसिकता?
क्योंकि किसी भी सभ्य समाज की पहचान इस बात से नहीं होती कि उसके लोग कितने सफल हैं बल्कि इस बात से होती है कि वे मतभेदों और रिश्तों की जटिलताओं को कितनी मानवीयता से संभालते हैं.
और आज शायद यही मानवीयता सबसे ज्यादा खतरे में दिखाई दे रही है.