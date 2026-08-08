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दुनिया का छठा सबसे 'विशालकाय' देश, फिर भी 95 फीसदी हिस्सा पड़ा है खाली; आखिर मुल्क में क्यों नहीं रहना चाहते लोग?

Interesting Facts About World: क्या आप सोच सकते हैं कि एक देश ऐसा भी है, जो आकार के मामले में दुनिया में छठे नंबर पर है. उस मुल्क में घूमने और पढ़ने के लिए हर साल लाखों लोग पहुंचते हैं. इसके बावजूद उस 'विशालकाय' देश का 95 फीसदी हिस्सा खाली पड़ा है. सवाल है कि इतने खूबसूरत देश में लोग रहना क्यों नहीं चाहते.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 08, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:21 PM IST
दुनिया का छठा सबसे 'विशालकाय' देश, फिर भी 95 फीसदी हिस्सा पड़ा है खाली; आखिर मुल्क में क्यों नहीं रहना चाहते लोग?
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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