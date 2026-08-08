दुनिया का छठा सबसे 'विशालकाय' देश, फिर भी 95 फीसदी हिस्सा पड़ा है खाली; आखिर मुल्क में क्यों नहीं रहना चाहते लोग?

Why 95% of Australia is Uninhabited? दुनिया में 7 महाद्वीप और यूएन से जुड़े करीब 204 देश हैं. उनकी आबादी हजारों से लेकर करोड़ों में है और आकार भी अलग-अलग है. इन सब देशों में ऑस्ट्रेलिया इकलौता मुल्क है, जो एक देश होने के साथ ही महाद्वीप भी है. क्षेत्रफल के लिहाज से यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है. लेकिन हैरत की बात ये है कि इस विशाल मुल्क का लगभग 95% हिस्सा या तो खाली पड़ा है या फिर वहां नाममात्र की आबादी है. आखिर ऐसा क्यों है. इतना 'विशालकाय' देश होने के बावजूद लोग वहां रहना क्यों नहीं चाहते. वे कौन-सी वजहें हैं, जो लोगों के कदम रोक लेती हैं.
जियो साइंस ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया का कुल क्षेत्रफल लगभग 76.9 लाख वर्ग किलोमीटर है. वह आकार में भारत के क्षेत्रफल से ढाई गुना बड़ा है. उसकी मौजूदा आबादी करीब 2.78 करोड़ है. क्षेत्रफल के मुकाबले आबादी कम होने की वजह से वहां पर जनसंख्या घनत्व बहुत कम है. वहां पर एक वर्ग किमी एरिया में महज 4 लोग रहते हैं. जबकि भारत में यही दर 430 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है.
ऑस्ट्रेलिया की 85% से ज्यादा आबादी सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ और एडिलेड जैसे समुद्र तटीय शहरों में निवास करती है, जबकि उसका अंदरूनी विशाल हिस्सा पूरी तरह खाली पड़ा है. उसका अंदरूनी 95 प्रतिशत इलाका लगभग पूरी तरह निर्जन पड़ा है या वहां पर नाम मात्र के लोग निवास करते हैं.
ऑस्ट्रेलिया का 95 फीसदी हिस्सा खाली होने के पीछे कई वजह हैं. पहली वजह उसका शुष्क होना है. ऑस्ट्रेलिया इस धरती का अंटार्कटिका के बाद दूसरा सबसे शुष्क महाद्वीप है. देश का लगभग 70% हिस्सा अर्द्ध-शुष्क या रेगिस्तानी श्रेणी में आता है. वहां पर 'ग्रेट विक्टोरिया', 'सिम्पसन', 'ग्रेट सैंडी' और 'तनामी' जैसे विशाल मरुस्थल फैले हैं. इसकी वजह से अंदरूनी इलाकों में साल भर तापमान बहुत ऊंचा रहता है. वहां पर बारिश या तो बहुत कम होती है या वर्षों तक नहीं होती.
ऑस्ट्रेलिया के अंदरूनी हिस्सों में मीठे पानी की बहुत कमी है. वहां पर साल भर बहने वाली नदियों का पूरी तरह अभाव है. वहां पर 'मरे-डार्लिंग'जैसी नदियां बहती हैं, लेकिन वह भी केवल दक्षिण-पूर्वी किनारे तक सीमित हैं. इसकी वजह से अंदरुनी इलाकों में बिना पानी के सर्वाइव कर पाना लोगों के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है.
ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश इलाकों में मिट्टी की गुणवत्ता बहुत खराब है. उसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों की बहुत कमी है. इसके चलते लोग चाहकर भी विशालकाय जमीन पर खेती नहीं कर पाते, जिसके चलते वहां पर रहना उनके लिए संभव ही नहीं हो पाता.
देश के अंदरूनी हिस्सों में सड़क, रेलवे लाइन, बिजली और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास बेहद खर्चीला और व्यावहारिक रूप से कठिन है. वहां पर एजुकेशन और हेल्थ जैसी सुविधाओं की भी भारी कमी है. यही वजह है कि लोग अच्छे जीवन के लिए तटीय शहरों में रहना ही पसंद करते हैं.
ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया का 95 फीसदी हिस्सा रहने योग्य नहीं है तो वह उसके लिए बेकार ही है. वहां पर लोहा, सोना, यूरेनियम, लिथियम समेत कई धातुओं के भंडार मौजूद हैं. उन खनिजों के खनन का काम नियमित रूप से चलता रहता है. इसके लिए सरकार की ओर से वहां पर अस्थायी बस्तियां बसाई गई हैं, जहां पर काम करने वालों सरकार की ओर से पर्याप्त सुविधाएं दी जाती हैं.