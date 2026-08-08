दुनिया का छठा सबसे 'विशालकाय' देश, फिर भी 95 फीसदी हिस्सा पड़ा है खाली; आखिर मुल्क में क्यों नहीं रहना चाहते लोग?

ऑस्ट्रेलिया का 95 फीसदी हिस्सा खाली होने के पीछे कई वजह हैं. पहली वजह उसका शुष्क होना है. ऑस्ट्रेलिया इस धरती का अंटार्कटिका के बाद दूसरा सबसे शुष्क महाद्वीप है. देश का लगभग 70% हिस्सा अर्द्ध-शुष्क या रेगिस्तानी श्रेणी में आता है. वहां पर 'ग्रेट विक्टोरिया', 'सिम्पसन', 'ग्रेट सैंडी' और 'तनामी' जैसे विशाल मरुस्थल फैले हैं. इसकी वजह से अंदरूनी इलाकों में साल भर तापमान बहुत ऊंचा रहता है. वहां पर बारिश या तो बहुत कम होती है या वर्षों तक नहीं होती.



ऑस्ट्रेलिया के अंदरूनी हिस्सों में मीठे पानी की बहुत कमी है. वहां पर साल भर बहने वाली नदियों का पूरी तरह अभाव है. वहां पर 'मरे-डार्लिंग'जैसी नदियां बहती हैं, लेकिन वह भी केवल दक्षिण-पूर्वी किनारे तक सीमित हैं. इसकी वजह से अंदरुनी इलाकों में बिना पानी के सर्वाइव कर पाना लोगों के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है.