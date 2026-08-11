3648 वर्ग किलोमीटर जमीन का वो टुकड़ा, जिस पर भारत के ही दो राज्यों में बरसों से हो रही 'भिड़ंत'! अब गोलीबारी तक पहुंची बात

Causes of Assam-Arunachal Pradesh Border Dispute: भारत के पूर्वोत्तर में बसे असम और अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद फिर गंभीर हो गया है. दोनों राज्यों के बीच करीब 800 किलोमीटर लंबी अंतर-राज्यीय सीमा लगती है. इस विशाल सीमा पर स्थित 3,648 वर्ग किलोमीटर जमीन के टुकड़े और 123 से अधिक गांवों को लेकर पिछले 7 दशकों से भी अधिक समय से दोनों राज्यों में विवाद रहा है. कई बार विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि दोनों ओर के लोगों में झड़पें भी हुई हैं. इस सीमा पर मौजूद करीब 1200 से अधिक विशिष्ट स्थानों को लेकर दोनों राज्यों के अपने-अपने तर्क रहे हैं.
हम इस बारे में आपको विस्तार से बताना शुरू करें, उससे पहले स्पष्ट करते हैं कि यह मामला अचानक तूल क्यों पकड़ गया है. असल में 10 अगस्त 2026 को असम के धेमाजी जिले में काम कर रहे असम के ग्रामीणों पर कथित तौर पर संदिग्धों की ओर से अंधाधुंध गोलीबारी की गई, जिसमें कम से कम 8 से 12 लोग घायल हो गए. उनमें 3 की हालत गंभीर है. असम के निवासियों का आरोप है कि अरुणाचल की तरफ से आए कुछ सशस्त्र लोगों ने जमीन पर अपना अधिकार जताते हुए काम रोक दिया और बहस बढ़ने पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी.
इस मामले में अचानक बढ़े तनाव को थामने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पहल की. उन्होंने इसे स्थानीय भूमि विवाद बताते हुए दोनों राज्यों के पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रणोज पेगू को अरुणाचल प्रदेश सरकार से बातचीत कर स्थिति नियंत्रण में लाने के निर्देश दिए.
अब सवाल है कि क्या यह कोई अचानक हुई घटना थी या इसके पीछे लंबा इतिहास छुपा है. आखिर यह ऐतिहासिक और भौगोलिक विवाद कब और कैसे शुरू हुआ. इसकी जड़ें कहां हैं. पिछले वर्षों में इस विवाद में क्या-क्या मोड़ आए और वर्तमान में क्या स्थिति है. आइए इस विस्तृत एक्सप्लेनर में आपको सब कुछ विस्तार से समझाते हैं.
असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद की जड़ें स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश काल और आजादी के तुरंत बाद के दौर से जुड़ी हुई हैं. असल में ब्रिटिश शासनकाल में अरुणाचल प्रदेश कोई अलग राज्य नहीं था. वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने इस क्षेत्र को उत्तर-पूर्वी सीमांत अंचल के रूप में चिन्हित किया था. बाद में इस क्षेत्र को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA) नाम दिया गया.
उस वक्त NEFA भौगोलिक और प्रशासनिक रूप से असम राज्य का ही हिस्सा था. हालांकि, वह एक विशेष व्यवस्था के तहत आता था. जिसमें असम के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर वहां का प्रशासन चलाते थे.
इसके बाद वर्ष 1972 में NEFA को असम से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया. साथ ही, इसका नाम 'अरुणाचल प्रदेश' रखा गया. आगे चलकर 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के 24वें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया.
आजादी के तुरंत बाद, वर्ष 1949 में संविधान सभा ने असम के मैदानी इलाकों और पहाड़ी जनजातीय क्षेत्रों की प्रशासनिक सीमाओं के निर्धारण के लिए एक उप-समिति बनाई. असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई इस समिति के अध्यक्ष थे.
वर्ष 1951 में बोरदोलोई समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी. समिति का विचार था कि NEFA के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों का प्रशासन आसान बनाने के लिए उसके तराई और मैदानी इलाकों को असम के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में दे दिया जाना चाहिए.
बोरदोलोई समिति की सिफारिशों के आधार पर 1951 में एक अधिसूचना जारी की गई. इसके तहत NEFA (तत्कालीन असम का पहाड़ी क्षेत्र) के मैदानी हिस्सों में से लगभग 3,648 वर्ग किलोमीटर जमीन असम के तत्कालीन दरांग, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों में मिला दी गई. 1951 का यही सीमा हस्तांतरण आने वाले दशकों के लिए विवाद का मुख्य कारण बन गया.
इसके बाद से अरुणाचल प्रदेश में समिति के इस फैसले को लेकर आपत्ति उठती रही है और इसे वापस अरुणाचल प्रदेश को उठाने की मांग होती रही है. अरुणाचल प्रदेश का तर्क है कि 1951 में जब 3648 वर्ग किलोमीटर इलाका असम को दिया गया, तब वहां की स्थानीय जनजातियों या पारंपरिक आदिवासी सरदारों से कोई सलाह नहीं ली गई.
अरुणाचल का यह भी कहना है कि ये मैदानी इलाके ऐतिहासिक और पारंपरिक रूप से पहाड़ी जनजातियों के नियंत्रण में थे. सर्दियों में पहाड़ों से उतरकर यहां खेती-बाड़ी और व्यापार करना उनकी सदियों पुरानी जीवनशैली का हिस्सा था. अरुणाचल का दावा है कि सीमांकन में उसकी सांस्कृतिक व आर्थिक निर्भरता को नजरअंदाज कर मैदानी संसाधन असम को सौंप दिए गए, जिससे राज्य को भारी नुकसान हुआ है.
वहीं, असम इस फैसले में कानूनी रुख की बात करता है. उसका कहना रहा है कि 1951 का सीमांकन पूरी तरह संवैधानिक, कानूनी और आधिकारिक तौर पर गठित बोरदोलोई समिति की सिफारिशों पर आधारित था. असम का मानना है कि 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनने और 1987 में राज्य का दर्जा मिलने के बाद अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों और प्रशासन ने असम की संवैधानिक सीमा के अंदर बने वन क्षेत्रों और जमीनों पर अतिक्रमण किया.
दशकों तक दोनों राज्यों की सीमा पर तनाव और झड़पों का सिलसिला चलता आ रहा है. दोनों राज्यों के पुलिस बलों और स्थानीय नागरिकों के बीच लिकाबाली, बंदरदेवा, बालकपोंग समेत कई सीमावर्ती गांवों में अक्सर हिंसक झड़पें होती रही हैं. असम पुलिस की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और अरुणाचल के निवासियों के विरोध के कारण सीमावर्ती इलाकों में लगातार तनाव बना रहा है.
मामले को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद 1979 में K.T. चंडी समिति समिति बनाई गई. उसने समस्या हल करने के लिए इलाके के सर्वेक्षण की सिफारिश की. असम सरकार ने विवाद के स्थायी समाधान के लिए 1989 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टी.एन. सिंह की अध्यक्षता में एक स्थानीय सीमा आयोग का गठन किया.
इस आयोग ने 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंपी. उसने अरुणाचल प्रदेश को कुछ सीमावर्ती इलाके वापस देने का सुझाव दिया था, लेकिन असम ने इन सिफारिशों को खारिज कर दिया. इसके बाद मामला फिर से ठंडे बस्ते में चला गया.
वर्ष 2021 के बाद से केंद्र में मोदी सरकार और दोनों राज्यों में भाजपा सरकारों के आने के बाद दशकों पुराने इस विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की गति में अभूतपूर्व तेजी आई. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 15 जुलाई 2022 को अरुणाचल के नामसाई में एक ऐतिहासिक बैठक कर 'नामसाई घोषणापत्र' पर हस्ताक्षर किए.
शुरुआत में विवादित गांवों की संख्या 123 थी, जिसे प्राथमिक आकलन के बाद घटाकर 86 कर दिया गया. दोनों राज्यों ने संयुक्त रूप से 12-12 क्षेत्रीय समितियां बनाईं. इन समितियों में मंत्रियों, स्थानीय विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया गया, जिन्होंने जमीनी स्तर पर जाकर 123 गांवों का भौतिक सत्यापन किया.
इसके बाद 20 अप्रैल 2023 को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अंतिम सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते के तहत विवादित 123 गांवों में से अधिकांश पर सहमति बन गई.
तय हुआ कि 71 गांव अरुणाचल प्रदेश के पास रहेंगे या उसे दिए जाएंगे, जबकि 1-2 गांवों को असम में बनाए रखा गया. बाकी बचे गांवों की सीमाओं को सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए नए सिरे से री-मैप किया जा रहा है.
असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच 3,648 वर्ग किलोमीटर जमीन को लेकर 1951 से शुरू हुआ यह 70 साल पुराना सीमा विवाद अब सुलझाव की अंतिम दिशा में है. कोर्ट-कचहरी और सुरक्षा बलों के टकराव के बजाय 'नामसाई घोषणापत्र' और क्षेत्रीय समितियों के जरिए निकाला गया यह समाधान न केवल दोनों राज्यों में शांति और विकास का नया अध्याय लिख रहा है, बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बन गया है.
हालांकि, इस समझौते पर अभी एक्शन नहीं हो पाया है, जिसके चलते अरुणाचल प्रदेश के लोगों का सब्र जवाब दे रहा है. सोमवार को असम के ग्रामीणों पर हुई फायरिंग इसी गुस्से की वजह मानी जा रही है. एक्सपर्टों का कहना है कि जमीन हस्तांतरण के लिए दोनों राज्यों को तेजी लानी होगी वरना हल हो चुका सीमा विवाद एक बार फिर भड़क सकता है.