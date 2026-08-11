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3648 वर्ग किलोमीटर जमीन का वो टुकड़ा, जिस पर भारत के ही दो राज्यों में बरसों से हो रही 'भिड़ंत'! अब गोलीबारी तक पहुंची बात

What is Assam-Arunachal Pradesh Border Dispute? असम और अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद फिर भड़क गया है. सोमवार को असम के धेमाजी जिले में काम कर रहे किसानों पर संदिग्धों ने फायरिंग की, जिसमें कई लोग घायल हो गए. इस विवाद के पीछे 3648 वर्ग किलोमीटर जमीन का वो टुकड़ा है, जिस पर भारत के ही दो राज्यों में बरसों से 'भिड़ंत' हो रही है!

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 11, 2026, 05:03 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 05:03 AM IST
3648 वर्ग किलोमीटर जमीन का वो टुकड़ा, जिस पर भारत के ही दो राज्यों में बरसों से हो रही 'भिड़ंत'! अब गोलीबारी तक पहुंची बात

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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