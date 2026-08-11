3648 वर्ग किलोमीटर जमीन का वो टुकड़ा, जिस पर भारत के ही दो राज्यों में बरसों से हो रही 'भिड़ंत'! अब गोलीबारी तक पहुंची बात

हम इस बारे में आपको विस्तार से बताना शुरू करें, उससे पहले स्पष्ट करते हैं कि यह मामला अचानक तूल क्यों पकड़ गया है. असल में 10 अगस्त 2026 को असम के धेमाजी जिले में काम कर रहे असम के ग्रामीणों पर कथित तौर पर संदिग्धों की ओर से अंधाधुंध गोलीबारी की गई, जिसमें कम से कम 8 से 12 लोग घायल हो गए. उनमें 3 की हालत गंभीर है. असम के निवासियों का आरोप है कि अरुणाचल की तरफ से आए कुछ सशस्त्र लोगों ने जमीन पर अपना अधिकार जताते हुए काम रोक दिया और बहस बढ़ने पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी.