Parsi: धर्म बचाने के लिए छोड़ना पड़ा मुल्क तो भारत ने बांह फैलाकर दी शरण! कौन हैं पारसी, जिन्होंने हिंदुस्तान को ऊंचाई पर पहुंचा दिया
Parsi: धर्म बचाने के लिए छोड़ना पड़ा मुल्क तो भारत ने बांह फैलाकर दी शरण! कौन हैं पारसी, जिन्होंने हिंदुस्तान को ऊंचाई पर पहुंचा दिया

Who are the Parsis: भारत का सबसे छोटा धार्मिक समुदाय पारसी है. इस समुदाय के लोग सबसे पढ़े, लिखे, मेहनती और सफल समुदाय में से एक हैं. लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत इनका मूल देश नहीं है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 13, 2025, 04:48 AM IST
Parsi: धर्म बचाने के लिए छोड़ना पड़ा मुल्क तो भारत ने बांह फैलाकर दी शरण! कौन हैं पारसी, जिन्होंने हिंदुस्तान को ऊंचाई पर पहुंचा दिया

Where did the Parsis come to India from: जब भारत में विभिन्न धर्मों की बात की जाती है तो आप अक्सर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन के साथ ही पारसी मजहब के बारे में भी सुनते होंगे. आप जानकर हैरान होंगे कि पारसियों को छोड़कर बाकी सभी लोग भारत के मूल निवासी हैं. जबकि पारसियों के साथ ऐसा नहीं है. उन्हें अपना धर्म बचाने के लिए कई सदी पहले अपना मुल्क छोड़कर परिवारों के साथ भागना पड़ा था. तब सनातन धर्म को मानने वाले भारत ने बाहें फैलाकर उन्हें शरण दी थी. इसके बाद उन्होंने भारत को ही अपना मुल्क मान लिया और अपनी मेहनत, परोपकार और देशभक्ति से उसे सफलता के उस मुकाम तक पहुंचा दिया, जहां तक जाने की बाकी विकासशील देश अभी कल्पना ही कर रहे हैं. आखिर कौन हैं ये पारसी और इन्हें अपना मूल देश क्यों छोड़ना पड़ा था. 

भारत में बसने वाले पारसी कौन हैं?

पारसी भारत में बसे एक छोटा लेकिन प्रभावशाली समुदाय है, जो मूल रूप से प्राचीन फारस (वर्तमान ईरान) से आए हैं. वे पारसी धर्म के अनुयायी हैं, जो दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक है. यह धर्म पैगंबर जरथुस्त्र (Zoroaster) द्वारा स्थापित किया गया था. इसके अनुयायी अग्नि और प्रकाश को पवित्र मानते हैं. भारत में पारसियों की जनसंख्या मुख्य रूप से गुजरात और मुंबई में केंद्रित है, और वे अपने व्यापारिक कौशल, शिक्षा, और सामाजिक योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं.

भारत में पारसी कैसे आए?

पारसियों का भारत आगमन 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ, जब अरब के मुस्लिम हमलावरों ने 636 ईस्वी में जरथुस्त्र धर्म को मानने वाले ईरान पर जीत हासिल करके वहां के लोगों को इस्लाम कबूल करने या मरने का विकल्प दिया था. अरबी मुस्लिमों के बढ़ते कत्लेआम को देखते हुए बहुत सारे पारसी परिवार अपना धर्म बचाने के लिए जहाजों में बैठकर भारत की ओर चल पड़े. 

पारसी इतिहास के अनुसार, एक समूह गुजरात के तट पर (लगभग 716-936 ईस्वी के बीच) गुजरात के दीव या सान्जन में उतरा. उन्होंने स्थानीय हिंदू शासक जादी राणा से शरण मांगी. एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार, राणा ने उन्हें एक दूध से भरे गिलास की ओर इशारा कर कहा कि उनका राज्य पहले से ही भरा हुआ है. इसके जवाब में, पारसी पुजारी ने दूध में चीनी मिलाई, यह दर्शाते हुए कि पारसी समुदाय न केवल शांतिपूर्ण ढंग से एकीकृत होगा, बल्कि समाज को और समृद्ध करेगा. इस प्रकार, उन्हें गुजरात में बसने की अनुमति मिल गई.

औद्योगिक क्षेत्र की सफलता में बड़ा योगदान

इसके बाद पारसियों ने गुजरात में अपनी पहली अग्नि मंदिर (Fire Temple) सान्जान में स्थापित किया. बाद में वे मुंबई और अन्य क्षेत्रों में फैल गए. उन्होंने व्यापार, उद्योग, और शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेष रूप से ब्रिटिश काल में. टाटा, गोदरेज, और वाडिया जैसे पारसी परिवारों ने भारत के औद्योगिक और सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभाई.

आज भारत में पारसियों की आबादी लगभग 60,000-70,000 है, जो धीरे-धीरे घट रही है. फिर भी, उनका सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव उनकी संख्या से कहीं अधिक है. वे मुख्यत बिजनेस सेक्टर में कार्यरत हैं लेकिन इसके साथ ही जुडिशरी, मिलिट्री और विज्ञान में आपको पारसी काम करते हुए दिख जाएंगे. अपने काम के प्रति समर्पित, मृदुभाषी और प्रकृति प्रेमी पारसियों ने अपने श्रम से भारत को दुनिया के मजबूत राष्ट्रों में से एक बनाने में अहम योगदान दिया है. 

पारसी समुदाय की बड़ी हस्तियां कौन सी हैं?

अगर आपको भारत की प्रसिद्ध पारसी हस्तियों के बारे में बताइएं तो जमशेदजी टाटा का नाम सबसे ऊपर आता है. उन्होंने 1868 में एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू की और बाद में टाटा स्टील, टाटा पावर, और भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) जैसे संस्थानों की नींव रखी. उनके काम को पड़पोते रतन टाटा ने आगे बढ़ाया और दुनिया में भारत का सिक्का जमाया. 

भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र होमी जहांगीर भाभा भी ऐसी ही एक प्रसिद्ध पारसी हस्ती थे. वे  परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष भी थे.  उनके प्रयासों से भारत एक परमाणु शक्ति के रूप में उभरा. उनकी वैज्ञानिक दृष्टि ने भारत को वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक अनुसंधान में अग्रणी बनाया.  

पाकिस्तान का गुरुर तोड़ने वाला पारसी कौन था?

सैम मानेकशॉ भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के नायक हैं. वे भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष (1969-1973) रहे.  उनके रणनीतिक नेतृत्व ने 1971 के युद्ध में भारत की जीत सुनिश्चित की, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ.  

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक- अध्यक्ष साइरस पूनावाला दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है. कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी कंपनी ने कोविशील्ड वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया. जिसने दुनियाभर में करोड़ों लोगों की जान बचाने के लिए भारत की सफलता का डंका भी बजाया. 

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रोहिंटन एस नरीमन, भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल सोली सोराबजी कानून के दिग्गज रहे. जिनकी विद्वता का लोहा आज भी सभी लोग मानते हैं. दादाभाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक और ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे. स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका और बौद्धिक योगदान ने भारतीय राष्ट्रवाद को मजबूत किया.

अपनी मेहनत को भारत को बनाया बड़ी शक्ति 

आप कह सकते हैं पारसी भले ही भारत का सबसे छोटा और तेजी से घट रहा धार्मिक समुदाय हो लेकिन उसने अपनी मेहनत से समुदाय ने भारत के औद्योगिक, वैज्ञानिक, कानूनी, और सांस्कृतिक क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया है. टाटा, गोदरेज, और पूनावाला जैसे परिवारों ने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, जबकि भाभा, नरीमन, और मानेकशॉ जैसे व्यक्तियों ने विज्ञान, कानून, और रक्षा में भारत को वैश्विक मंच पर स्थापित किया. उनकी विरासत आज भी भारत के विकास को प्रेरित करती है.

;