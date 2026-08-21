/कौन हैं दुनिया के ताकतवर समुद्री लुटेरे? जिनके आगे US, तुर्किये समेत वैश्विक ताकतें भी हैं पस्त, उन्हें हराना क्यों है मुश्किल

Somali Pirates Methods of Piracy: जब पूरी दुनिया का ध्यान ईरान की जंग पर लगा हुआ है, तब सोमालियाई लुटेरे एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं. उन्होंने गुरुवार को तुर्किये का जहाज हाईजैक कर लिया. उस जहाज पर 6 भारतीय भी सवार हैं. इन लुटेरों की मोड्स ऑपरेंडी कुछ ऐसी है कि वैश्विक समुद्री ताकतें भी खुद को उनके आगे पस्त पाती हैं. गल्फ ऑफ अदन (Gulf of Aden) और हिंद महासागर के विशाल क्षेत्र में जब छोटी नावों पर अत्याधुनिक असॉल्ट राइफलें और रॉकेट चालित ग्रेनेड (RPG) से लिए कुछ चेहरे नजर आते हैं तो दुनिया सहम जाती है. अब ईरान जंग के बीच मौके का फायदा उठाकर सोमालियाई समुद्री लुटेरों (Somali Pirates) ने एक बार फिर सिर उठा लिया है.
सोमालियाई लुटेरों ने कैमरून के ध्वज वाले मालवाहक पोत 'M/V LUTUF' का गुरुवार को अपहरण कर लिया. यह जहाज तुर्की के सैन्य हथियारों को मोगादिशु ले जा रहा था. इस जहाज पर 6 भारतीय नागरिकों सहित कुल 10 क्रू मेंबर्स सवार हैं. घटना के बाद अमेरिकी नौसेना, तुर्की के ड्रोन, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और नाटो की गश्ती नौकाएं तुरंत हरकत में आईं. हालांकि, हमेशा की तरह लुटेरे जहाज और बंधकों को अपने तटीय इलाके में ले जाने में कामयाब रहे. हथियारों से भरे एक जहाज के अपहरण की घटना ने एक बार फिर दुनिया को हिलाकर रख दिया है.
यह केवल एक जहाज के अपहरण की घटना नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत भी है कि अमेरिका,ब्रिटेन, तुर्किये समेत दुनिया की बड़ी महाशक्तियां भी इन दुस्साहसी लुटेरों के आगे बेबस हैं. लेकिन सवाल है कि ये सोमालियाई लुटे हैं कौन. ये लोग डाकू कब और कैसे बने. आधुनिक ड्रोन-मिसाइल समेत अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा रखने वाली दुनिया की नौसेनाएं भी इनका पूरी तरह खात्मा करने में नाकाम रही हैं.आइए, आपको इन सब सवालों के बारे में आज विस्तार से जानकारी देते हैं.
सोमालियाई लुटेरे अंतरराष्ट्रीय संगठित समुद्री अपराध गिरोहों के सदस्य हैं. ये अफ्रीका के 'हॉर्न ऑफ अफ्रीका' कहे जाने वाले सोमालिया और उसके स्वायत्त क्षेत्र 'पंटलैंड' (Puntland) के तटीय इलाकों से काम करते हैं.
पूर्व मछुआरे: इन लोगों को समुद्र के रास्तों, भूगोल, मौसम और धाराओं की बारीकी से जानकारी होती है. इन्हें ऑपरेशन का 'दिमाग' माना जाता है.
पूर्व उग्रवादी: ये लोग विभिन्न कबीलाई युद्धों में हथियार चला चुके हैं. इन्हें हिंसा में महारत हासिल है और ये लोग खून बहाने में देर नहीं करते हैं.
संचार विशेषज्ञ : ऐसे लोग जीपीएस, सैटेलाइट फोन, राडार और अत्याधुनिक संचार उपकरणों को संभालने में निपुण होते हैं.
सोमालिया का समुद्री तट लगभग 3,300 किलोमीटर लगा है. पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे लंबा तट है. 1991 में सोमालिया के तानाशाह सियाद बरे (Siad Barre) की सरकार का पतन हुआ. इसके साथ ही देश में भयानक गृहयुद्ध शुरू हो गया. इस गृहयुद्ध में केंद्रीय सत्ता पूरी तरह ध्वस्त हो गई और कानून-विहीनता के अंधकार में डूब गया. देश की नौसेना और कोस्ट गार्ड भी खत्म हो गई.
सोमालिया की नौसेना के गायब होते ही स्पेन, फ्रांस, चीन, दक्षिण कोरिया और अन्य देशों को मौका मिल गया. उनके बड़े-बड़े कमर्शियल ट्रॉलरों ने सोमालियाई प्रादेशिक जलक्षेत्र में घुसपैठ शुरू कर दी. उन्होंने सोमालिया के समृद्ध समुद्री संसाधनों, जैसे कि टूना और लॉबस्टर मछलियों का अवैध रूप से अत्यधिक दोहन करना शुरू किया. इससे पहले से गरीब स्थानीय सोमालियाई मछुआरों की आजीविका पूरी तरह तबाह हो गई.
बात केवल इतने तक नहीं रुकी. कई यूरोपीय कंपनियों और संदिग्ध माफिया समूहों ने सोमालिया की समुद्री सीमा में घुसपैठ कर करोड़ों टन जहरीला, रासायनिक और रेडियोधर्मी कचरा पदार्थ डंप करना शुरू कर दिया. वर्ष 2004 में आई भयावह सुनामी में वह कचरा बहकर सोमालियाई तटों पर पहुंच गया. इसके चलते वहां पर हजारों लोगग चर्म रोग, कैंसर और जन्मजात बीमारियों से पीड़ित हो गए.
अपने देश के ये दुर्दशा देख स्थानीय मछुआरों ने हथियार उठा लिए. उन्होंने छोटे-छोटे सशस्त्र समूह बनाए और खुद को 'सोमाली वॉलंटियर कोस्ट गार्ड' कहना शुरू किया. वे अपने मुल्क की जलसीमा में घुसपैठ करने वाले विदेशी ट्रॉलरों को पकड़कर उन पर 'टैक्स' या 'जुर्माना' लगाते थे. जल्द ही स्थानीय सरगनाओं और निवेशकों को एहसास हुआ कि इस काम में बहुत कम जोखिम पर करोड़ों डॉलर की फिरौती मिल सकती है. धीरे-धीरे यह रक्षात्मक पहल कई अरब डॉलर के क्राइम सिंडिकेट में बदल गई.
सोमालियाई लुटेरे एक खास योजना के साथ जहाजों के अपहरण को अंजाम देते हैं. इसके लिए वे किसी पहले से लूटे गए जहाज या मछली पकड़ने वाली बड़ी नाव में सवार होते हैं. इस तरह के जहाज को मदरशिप (Mothership) कहा जाता है. इस मदरशिप में 3-4 फास्ट अटैकिंग छोटी नाव भी होती हैं. फिर खाने-पीने का काफी सामान लोड करके वे लुटेरे गहरे समुद्र में चले जाते हैं और कई-कई हफ्तों तक वहां रहकर शिकार की तलाश करते हैं.
एक बार जब वे समंदर में किसी मालवाहक जहाज को देख लेते हैं तो मदरशिप को धीरे-धीरे उसके पास ले जाने लगते हैं. चूंकि वह मदरशिप बड़े मालवाह जैसा ही होता है, इसलिए किसी को उनके पास आने पर शक भी नहीं होता. इसके बाद कुछ दूरी रह जाने पर मदरशिप से तेज़ रफ्तार वाली दो या तीन फाइबरग्लास स्किफ्स (छोटी नावें) उतारी जाती हैं. ये नावें 25-30 समुद्री मील प्रति घंटे की गति से दौड़ सकती हैं.
दुश्मन को चौंकाने और उसकी ओर से प्रतिरोध के चांस कम से कम करने के लिए वे लुटेरे अपने हमले देर रात या तड़के करते हैं. वे जहाजों के 'ब्लाइंड स्पॉट्स' का फायदा उठाकर हमला करते हैं और एके-47 और आरपीजी (RPG) से जहाज के नेविगेशन ब्रिज पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं ताकि जहाज रुक जाए. जहाज के रुकते ही वे लोहे के हुक, एल्युमिनियम की हल्की सीढ़ियों और रस्सियों के सहारे पलक झपकते ही 40-50 फीट ऊंचे जहाज के डेक पर चढ़ जाते हैं.
जहाज पर पहुंचते ही वे हथियारों के बल पर सभी क्रू मेंबर्स को बंधक बना लेते हैं. इसके बाद जहाज को हाईजैक करके सोमालिया के पंटलैंड तट इलाके में ले जाते हैं. वहां पर उनका अपना कबीलाई साम्राज्य चलता है.
सोमालियाई लुटेरों का लूट करने का तरीका इतना सटीक, तेज और घातक होता है कि विशालकाय कमर्शियल जहाजों में मौजूद क्रू मेंबर्स के पास अपने बचाव का समय ही नहीं बचता.
सोमालियाई लुटेरों का मुख्य मकसद जहाज के सामान को चुराना या क्रू की हत्या करना नहीं, बल्कि बंधकों के बदले 'भारी फिरौती' वसूलना होता है. वे बिचौलियों, अंतरराष्ट्रीय वकीलों और सैटेलाइट फोन के जरिए लंदन या दुबई स्थित शिपिंग कंपनियों से महीनों तक बातचीत करते हैं. इसके बाद फिरौती की रकम वाटरप्रूफ बैगों में भरकर हेलीकॉप्टर से समुद्र में खास जगह गिराई जाती हैं या पैराशूट से उतारी जाती है. जिसके बाद वे उनके जहाजों को छोड़ देते हैं.
अंतरराष्ट्रीय समुद्री ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, 2005 से 2012 के बीच सोमालियाई समुद्री लुटेरों ने 1,000 से अधिक जहाजों पर हमले या अपहरण के प्रयास किए. इनमें से 200 से अधिक व्यापारिक और वाणिज्यिक जहाजों पर लुटेरों ने सफलतापूर्वक कब्जा किया और उन्हें बंधक बनाकर सोमालियाई तटों पर ले गए.
इन वारदातों के दौरान दुनिया भर के 3,800 से अधिक समुद्री नाविकों को बंधक बनाया गया. अनुमानों के मुताबिक, 2005 से 2012 के बीच लुटेरों ने शिपिंग कंपनियों से $400 मिलियन डॉलर (लगभग 3,300 करोड़ रुपये) से अधिक की फिरौती वसूली.
इन लुटेरों की वजह से वैश्विक व्यापार को भी काफी नुकसान पहुंचा है. वर्ल्ड बैंक और ओशन्स बियॉन्ड पायरेसी (OBP) की रिपोर्ट के अनुसार, सोमालियाई लुटेरों के कारण वैश्विक व्यापार को ईंधन, सुरक्षा गार्डों, बीमा दरों में बढ़ोतरी और नौसैनिक अभियानों में खर्च बढ़ाना पड़ा. इसकी वजह से उन्हें सालाना 6.6 बिलियन से 7 बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा.
सोमालियाई लुटेरों का इतिहास कई हाई-प्रोफाइल और दुस्साहसिक अपहरणों से भरा पड़ा है, जिन्होंने दुनिया की महाशक्तियों के होश उड़ा दिए थे:
यह इतिहास का सबसे बड़ा अपहृत जहाज था. सिरियस स्टार एक 'सऊदी सुपरटैंकर' (VLCC) था, जिसकी लंबाई 330 मीटर थी. इस पर 100 मिलियन डॉलर मूल्य का 20 लाख बैरल कच्चा तेल लदा था. वर्ष 2008 में लुटेरों ने इसे सोमालियाई तट से 450 समुद्री मील दूर गहरे समुद्र में अपहृत कर लिया. बाद में लगभग $3 मिलियन डॉलर की फिरौती मिलने के बाद ही इसे छोड़ा गया.
यह यूक्रेन का एक विशाल मालवाहक पोत था. इस जहाज में 33 टी-72 रूसी युद्धक टैंक (T-72 Tanks), ग्रेनेड लॉन्चर, और भारी मात्रा में गोला-बारूद भरा हुआ था, जो केन्या भेजा जा रहा था. सोमालियाई लुटेरे इस जहाज को हाईजैक कर अपने इलाके में ले गए. अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों के घेराव के बावजूद कई महीनों तक जहाज को अपने कब्जे में रखा और 3.2 मिलियन डॉलर की फिरौती वसूलने के बाद ही छोड़ा.
वर्ष 2009 में सोमालियाई लुटेरों ने मर्सक अलबामा नाम के अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया. पिछले 200 से अधिक वर्षों में पहली बार था जब किसी अमेरिकी-ध्वज वाले जहाज पर लुटेरों ने कब्जा किया था. कप्तान रिचर्ड फिलिप्स ने अपने क्रू को बचाने के लिए खुद को लुटेरों के हवाले कर दिया. लुटेरे उन्हें एक छोटी लाइफबोट में बंधक बनाकर ले जाने लगे.
बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के आदेश पर US Navy SEALs के स्नाइपर्स ने सटीक निशानेबाजी से तीन लुटेरों को मार गिराया और कप्तान फिलिप्स को सुरक्षित बचाया. इस घटना पर बाद में हॉलीवुड में 'Captain Phillips' नामक प्रसिद्ध फिल्म भी बनी.
दिसंबर 2023 में सोमालियाई लुटेरों ने मालटेज़ ध्वज वाले 'MV Ruen' जहाज का अपहरण कर लिया. इसके बाद वे उसे 'मदरशिप' के रूप में इस्तेमाल करने लगे. मार्च 2024 में, भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों के खिलाफ अब तक का सबसे साहसिक ऑपरेशन चलाया.
INS कोलकाता और मार्कोस (MARCOS) कमांडोज ने अपहृत MV Ruen को घेरा. इसके बाद कमांडोज जहाज पर चढ़ गए और वहां मौजूद हथियारबंद सभी 35 सोमालियाई लुटेरों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया. इसके साथ ही बंधक बने 17 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाला. इस कार्रवाई ने पूरी दुनिया में भारतीय नौसेना का सिक्का जमा दिया.
अब पंटलैंड तट के करीब कैमरून ध्वज वाले जहाज M/V LUTUF पर 8 सोमालियाई लुटेरों ने हमला कर उस पर कब्जा जमा लिया है. इस जहाज पर 6 भारतीय क्रू मेंबर्स सवार हैं. यह जहाज तुर्की के सैन्य हथियारों और सैटेलाइट उपकरणों को मोगादिशु ले जा रहा था. तुर्की के ड्रोन और जहाजों के अभियानों के बावजूद लुटेरों ने जहाज को अपने तटीय क्षेत्र में खड़ा कर रखा है, जिसने एक बार फिर वैश्विक सुरक्षा तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
अमेरिका, रूस, चीन, यूरोपीय संघ और नाटो जैसी दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं के पास सुपर-सोनिक मिसाइलें, एयरक्राफ्ट कैरियर और अत्याधुनिक रडार हैं. इसके बावजूद वे इन लुटेरों पर पूरी तरह काबू पाने में विफल रहे हैं. इसकी की एक नहीं बल्कि कई वजहें हैं-
पहली वजह, विशाल समुद्री क्षेत्रफल है. ये लुटेरे गल्फ ऑफ अदन और हिंद महासागर में सक्रिय हैं. यह क्षेत्र 2.5 मिलियन वर्ग मील में फैला है. इतने विशाल क्षेत्र में हर समय हर मर्चेंट शिप को सुरक्षा देना किसी भी नौसेना बल के लिए असंभव है.
ये लुटेरे जब भी किसी जहाज का अपहरण करते हैं तो वहां मौजूद नाविकों को 'ह्यूमन शील्ड' के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय युद्धक पोत अपहृत जहाज को घेरने के बावजूद उस पर मिसाइल या भारी तोपों से हमला नहीं कर सकते. अगर वे ऐसा करते हैं तो ऑपरेशन में किसी नागरिक की मौत पर बड़ा बवाल हो सकता है.
सोमालिया आज की तारीख में ही विफल देश कहा जाता हो लेकिन इसके बावजूद उसकी अपनी संप्रभुता है. ऐसे में उसकी जमीन पर उतरकर सैन्य हमला करना अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत जटिल है. ऐसा करने पर उस देश के खिलाफ कई तरह के सवाल उठ खड़े हो सकते हैं.
आज की तारीख में सोमालियाई डकैती केवल कुछ अनपढ़ युवाओं का काम नहीं रह गया है. अब यह काला धंधा एक 'स्टॉक मार्केट' की तरह चलाया जा रहा है. केन्या, दुबई और खाड़ी देशों में बैठे धनी फाइनेंसर इन ऑपरेशनों में पैसा लगाते हैं. वे लुटेरों को आधुनिक हथियार, नावें, ईंधन और खुफिया जानकारी मुहैया कराते हैं. इसके बदले में फिरौती मिलने पर वे अपना 50% से 70% तक मुनाफा वसूल लेते हैं.
इन लुटेरे ने पिछले कुछ वर्षों में यमन के हुती विद्रोहियों और सोमालियाई आतंकी संगठन 'अल-शबाब' के साथ हाथ मिला लिया है. इस गठजोड़ ने इन लुटेरों की ताकत बढ़ा दी है. यही वजह है कि ईरान जंग में दुनिया के व्यस्त होते ही ये लुटेरे फिर से लूट का खुला खेल खेलने के लिए समुद्र में लौट आए हैं.
डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, सोमालियाई समुद्री लुटेरों से केवल समुद्री गश्त करके या युद्धपोत तैनात करके नहीं निपटा जा सकता है. यह समस्या तभी खत्म हो सकती है, जब सोमालिया में एक स्थिर और मजबूत शासन व्यवस्था स्थापित हो जाएगी. ऐसा होने पर वहां स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिससे वे समुद्र में लूट करने के लिए नहीं जाएंगे. इसके लिए दुनिया के सभी देशों को मिल-जुलकर प्रयास करने होंगे. जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक समुद्र में इन दस्युओं का राज भी हमेशा के लिए बना रहेगा. अपनी 50 फीट की स्पीडबोट पर सवार ये बेखौफ लुटेरे इसी तरह दुनिया की तमाम बड़ी महाशक्तियों को पस्त करते रहेंगे.