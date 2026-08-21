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कौन हैं दुनिया के ताकतवर समुद्री लुटेरे? जिनके आगे US, तुर्किये समेत वैश्विक ताकतें भी हैं पस्त, उन्हें हराना क्यों है मुश्किल

Who are Somali Pirates? दुनिया के ताकतवर सोमालियाई समुद्री लुटेरे एक बार फिर लूट के लिए लौट आए हैं. उन्होंने तुर्किये के हथियारों से लदा जहाज हाईजैक कर लिया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 21, 2026, 05:21 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 05:52 AM IST
कौन हैं दुनिया के ताकतवर समुद्री लुटेरे? जिनके आगे US, तुर्किये समेत वैश्विक ताकतें भी हैं पस्त, उन्हें हराना क्यों है मुश्किल
Image Credit: लूट के लिए जहाज पर चढ़ने की कोशिश करते सोमालियाई लुटेरे (फोटो सोर्स एआई)

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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