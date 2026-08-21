/कौन हैं दुनिया के ताकतवर समुद्री लुटेरे? जिनके आगे US, तुर्किये समेत वैश्विक ताकतें भी हैं पस्त, उन्हें हराना क्यों है मुश्किल

Somali Pirates Methods of Piracy: जब पूरी दुनिया का ध्यान ईरान की जंग पर लगा हुआ है, तब सोमालियाई लुटेरे एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं. उन्होंने गुरुवार को तुर्किये का जहाज हाईजैक कर लिया. उस जहाज पर 6 भारतीय भी सवार हैं. इन लुटेरों की मोड्स ऑपरेंडी कुछ ऐसी है कि वैश्विक समुद्री ताकतें भी खुद को उनके आगे पस्त पाती हैं. गल्फ ऑफ अदन (Gulf of Aden) और हिंद महासागर के विशाल क्षेत्र में जब छोटी नावों पर अत्याधुनिक असॉल्ट राइफलें और रॉकेट चालित ग्रेनेड (RPG) से लिए कुछ चेहरे नजर आते हैं तो दुनिया सहम जाती है. अब ईरान जंग के बीच मौके का फायदा उठाकर सोमालियाई समुद्री लुटेरों (Somali Pirates) ने एक बार फिर सिर उठा लिया है.