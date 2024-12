Delhi Elections: कौन हैं जितेंद्र सिंह शंटी? दिल्ली चुनाव से पहले जिन्हें आम आदमी पार्टी में ले आए अरविंद केजरीवाल

Who is Jitender Singh Shunty: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को भाजपा के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह शंटी को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई. आप नेता राम निवास गोयल के इस्तीफे के बाद केजरीवाल को दिल्ली की शाहदरा सीट पर एक कद्दावर उम्मीदवार की तलाश थी. इसके चलते अब शंटी को शाहदरा से आप के टिकट पर चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है. आइए, जानते हैं कि जितेंद्र सिंह शंटी कौन हैं?

केजरीवाल ने जितेंद्र सिंह शंटी और उनके काम के बारे में बताया

आप के संयोजक केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व भाजपा विधायक जितेंद्र सिंह शंटी का आम आदमी पार्टी में शामिल होने का एलान किया. इसके साथ ही उन्होंने शंटी की जमकर तारीफ की. केजरीवाल ने कहा, ‘जितेंद्र सिंह शंटी ना केवल दिल्ली और देश बल्कि विदेशों में भी चर्चित हैं. 29-30 सालों से समाज सेवा में सक्रिय हैं. उन्हें एंबुलेंस मैन जैसे नाम से जाना जाता है. खासकर उन्होंने जिस तरह मृत लोगों को सम्मान दिया है, उनके बारे में कोई नहीं सोचता. क्योंकि उनसे वोट तो मिलता नहीं है. उनका ख्याल तो सच्चा और अच्छा इंसान ही रख सकता है."

70 हजार से भी ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार करा चुके हैं शंटी

अरविंद केजरीवाल ने जितेंद्र सिंह शंटी के बारे में बताते हुए आगे कहा, "अभी तक वह 70 हजार से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार करा चुके हैं. खासकर कोरोना महामारी के काल में जब लोग अपने घर के लोगों का शव नहीं लेते थे, उस वक्त शंटी जी ने कई शवों का अंतिम संस्कार कराया. इस वजह से उन्हें खुद भी कोरोना हो गया था. उस वक्त जब उनका पूरा परिवार कोरोना से पीड़ित था तब भी वह मिशन में लगे रहे. उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है. वह बीमार लोगों को एंबुलेंस उपलब्ध कराते हैं, रक्तदान का कैंप लगाते हैं.'

