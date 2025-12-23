कौन हैं तारिक रहमान? 17 साल बाद लौट रहा 'क्राउन प्रिंस' तो सुलगते बांग्लादेश की सियासत में क्यों मचा भूचाल; यूनूस-जमात-ए-इस्लामी दोनों का अब सत्यनाश!

Who is Tarique Rahman: बांग्लादेश इन दिनों राजनीतिक उथल-पुथल के भंवर में फंसा हुआ है. हिंसा की घटनाएं, मीडिया पर हमले, कट्टर इस्लामी गुटों की बढ़ती दखलंदाजी और फरवरी 2026 के राष्ट्रीय चुनावों की तैयारियां. इन सबके बीच एक नाम जोरों से गूंज रहा है- तारिक रहमान. खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यकारी चेयरमैन तारिक रहमान 17 साल के निर्वासन के बाद 25 दिसंबर 2025 को ढाका लौट रहे हैं. यह वापसी सिर्फ एक व्यक्ति की घर वापसी नहीं, बल्कि बांग्लादेश की सियासत में भूचाल लाने वाली घटना है. जहां एक तरफ बीएनपी समर्थक इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं,

तारिक रहमान की वापसी बांग्लादेश की सियासत में भूचाल?

वहीं मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार और जमात-ए-इस्लामी जैसे गुटों के लिए यह 'सत्यनाश' का संकेत माना जा रहा है. आइए, गहराई से समझते हैं कि तारिक रहमान कौन हैं, उनकी वापसी क्यों इतनी अहम है और इससे यूनुस-जमात की सियासत पर क्या असर पड़ सकता है. तारिक रहमान का राजनीतिक सफर: वारिस से निर्वासित नेता तकतारिक रहमान को बांग्लादेश की राजनीति में 'क्राउन प्रिंस' कहा जाता है, और वजह साफ है. वे देश के संस्थापक सैन्य शासक और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के सबसे

कौन हैं तारिक रहमान? क्यों कहा जाता है 'क्राउन प्रिंस'?

तारिक रहमान को बांग्लादेश की राजनीति में 'क्राउन प्रिंस' कहा जाता है जिसकी वजह भी बहुत ठोस है. तारिक बांग्लादेश देश के संस्थापक सैन्य शासक और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के सबसे बड़े बेटे हैं. उनकी मां खालिदा जिया तीन बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और बीएनपी की चेयरपर्सन हैं. 2000 के दशक की शुरुआत में तारिक बीएनपी में एक ताकतवर चेहरे के रूप में उभरे, जहां उन्हें खालिदा जिया का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था. वे पार्टी की रणनीति बनाने में सक्रिय थे और युवा कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय थे.

Add Zee News as a Preferred Source

जेल में भी रहे फिर चले गए ब्रिटेन

लेकिन 2007 में बांग्लादेश की अस्थिर राजनीति ने उनके करियर को झटका दिया. उन्हें भ्रष्टाचार और अन्य मामलों में गिरफ्तार किया गया, जहां वे करीब 18 महीने जेल में रहे. 3 सितंबर 2008 को रिहा होने के बाद वे परिवार समेत ब्रिटेन चले गए और लंदन में स्व-निर्वासन में रहने लगे. निर्वासन के दौरान भी वे बीएनपी के कार्यकारी चेयरमैन बने रहे और विदेश से पार्टी को निर्देशित करते रहे. समर्थक उन्हें शेख हसीना सरकार के 'राजनीतिक दमन' के सालों में पार्टी को एकजुट रखने का श्रेय देते हैं, जबकि आलोचक उन्हें राजवंशीय राजनीति का प्रतीक बताते हैं. हाल ही में, कई मामलों में उन्हें बरी किया गया है, जैसे 2004 के ग्रेनेड हमले का केस, जिसने उनकी वापसी का रास्ता साफ किया गया.

25 दिसंबर को बांग्लादेश में हो रही तारिक की वापसी

तारिक रहमान की 25 दिसंबर को ढाका वापसी ऐसे समय हो रही है जब बांग्लादेश हिंसा की चपेट में है. हाल ही में युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद प्रदर्शनकारियों ने मीडिया हाउसों जैसे प्रोथोम आलो और द डेली स्टार पर हमले किए, जिससे प्रेस की आजादी पर सवाल उठे हैं. अंतरिम सरकार ने 31 संदिग्धों की पहचान की है, लेकिन अशांति थम नहीं रही. एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट्स से पता चलता है कि कई लोग रहमान की वापसी को 'सुरक्षा जोखिम' बता रहे हैं, क्योंकि कट्टर गुट सक्रिय हैं.

17 साल बाद तारिक की बांग्लादेश में वापसी से सियासत में भूचाल क्यों?

बीएनपी ने उनके स्वागत के लिए रिसेप्शन की अनुमति ली है, जो पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर सकता है. यह वापसी सियासत में भूचाल इसलिए मचा रही है क्योंकि फरवरी 2026 के चुनावों में बीएनपी को मुख्य दावेदार माना जा रहा है. शेख हसीना की आवामी लीग को चुनाव से बैन कर दिया गया है, जिससे बीएनपी की जीत की संभावना मजबूत हो गई है. अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो बीएनपी सत्ता में आ सकती है, और तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन सकते हैं. उनकी उपस्थिति पार्टी के अभियान को गति देगी, जो पहले से मोमेंटम पकड़ चुका है. बीएनपी ने खालिदा जिया के लिए बोगुरा-7 और तारिक के लिए बोगुरा-6 सीट से नामांकन लिया है. एक ऐसी सीट जहां खालिदा 1991 से 2008 तक हर चुनाव जीतीं हैं.

तारिक रहमान की विदेशी नीति क्या है?

रहमान खुद को लोकतंत्र का चैंपियन बताते हैं, जैसा कि उन्होंने हाल ही में कहा: "केवल लोकतंत्र हमें बचा सकता है." विदेश नीति में भी बदलाव का संकेत है. राहमान की "बांग्लादेश फर्स्ट" पॉलिसी "न दिल्ली, न पिंडी, बांग्लादेश सबसे पहले". यानी बहुत क्लियर एजेंडा है कि तारिक पहले अपने बांग्लादेश को देख रहे हैं. यूनुस की पाकिस्तान की ओर झुकाव वाली नीति से अलग है और हसीना की भारत-केंद्रित रणनीति से भी भिन्न. यह भारत-बांग्लादेश रिश्तों को प्रभावित कर सकता है.

तारिक की वापसी से यूनुस सरकार को क्यों खौफ?

तारिक राहमान की वापसी यूनुस की अंतरिम सरकार और जमात-ए-इस्लामी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है. यूनुस सरकार पर आरोप है कि वह बिना चुनावी जनादेश के विदेश नीति में लापरवाही बरत रही है, जैसे पाकिस्तान के साथ करीबी बढ़ाना, जो भारत के साथ ऐतिहासिक रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है. बीएनपी ने चुनाव कराने के लिए यूनुस पर दबाव डाला, जिसके चलते फरवरी में चुनाव घोषणा हुई. लेकिन यूनुस को अब हिंसा नियंत्रित करने और निष्पक्ष चुनाव कराने की चुनौती है. एक्स पर कुछ पोस्ट्स कहते हैं कि यूनुस को आईएसआई का समर्थन है और वे चुनाव टालना चाहते हैं, ताकि जमात मजबूत हो.

जमात-ए-इस्लामी का 'सत्यनाश' होना तय?

रहमान की वापसी से बीएनपी मजबूत होगी, जो यूनुस के लिए 'सत्यनाश' जैसा हो सकता है, क्योंकि इससे सरकार की कमजोरी उजागर होगी. जमात-ए-इस्लामी के लिए भी यह मुश्किल वक्त है. पहले बीएनपी की सहयोगी रही जमात अब मुख्यधारा में लौट आई है, लेकिन चुनाव में अलग लड़ने का ऐलान कर चुकी है. जमात चुनाव में देरी चाहती है, ताकि ग्रासरूट स्तर पर संगठित हो सके और रेडिकल इस्लामी ताकतों को फायदा हो. वे चुनाव के दिन जनमत संग्रह को 'चुनावी नरसंहार' बता रही हैं और बाधा डाल सकती हैं. लेकिन रहमान की वापसी से बीएनपी का मोमेंटम बढ़ेगा, जो जमात को चैलेंज करेगा.

रहमान की लीडरशिप से मिलेगा फायदा?

कुछ विश्लेषक कहते हैं कि जमात की बढ़ती ताकत (जैसे छात्र संघ चुनावों में जीत) बीएनपी के लिए खतरा है, लेकिन रहमान की लीडरशिप इसे काउंटर कर सकती है. एक्स पर पोस्ट्स में जमात को 'जिहादी' कहा जा रहा है, और राहमान को 'मॉडरेट इस्लामिस्ट' के रूप में पेश किया जा रहा है. कुल मिलाकर ताहिर की वापसी से बांग्लादेश की राजनीतिक समीकरण बदलेंगे ये तो पक्का तय है. अगर बीएनपी जीती तो देश को एकजुट करने की जिम्मेदारी रहमान पर होगी, लेकिन हिंसा और कट्टरवाद की चुनौतियां बनी रहेंगी. बांग्लादेश एक चौराहे पर खड़ा है. अब ये देश लोकतंत्र की बढ़ेगा या अराजकता की ओर, देखना बाकी है.