Earthquake Preparedness in India: भीषण भूकंप की वजह से जो तबाही वेनेजुएला में हुई है . ऐसी ही तबाही का खतरा हमारे देश पर भी मंडरा रहा है. भारत में भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो भूकंप प्रवण हैं. यानी इन क्षेत्रों में भूकंप आने की संभावना ज्यादा है. अब हम आपको भारत के इन्हीं भूकंप सेंटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं.
भारत में भूकंप की तीव्रता को चार ज़ोन में बांटा गया है. सबसे पहले आता है जोन-2. ज़ोन-2 में भूकंप आने की आशंका बहुत कम होती है. दक्षिणी भारत के मैदानी इलाके इसी ज़ोन में आते हैं. इससे ऊपर है ज़ोन-3 जिसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र के साथ ही साथ लखनऊ, मुंबई और चेन्नई जैसे शहर आते हैं. इस ज़ोन में भूकंप की तीव्रता मध्यम रहती है . यानी इन क्षेत्रों और शहरों में कम तीव्रता यानी रिक्टर स्केल पर 5 से 5.9 तक के भूकंप आते हैं.
ज़ोन-4 में दिल्ली-NCR, यूपी के कुछ हिस्से, बिहार और कोंकण आते हैं. इन हिस्सों में रिक्टर स्केल पर 6 से लेकर 6.8 तक की तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं. सबसे ऊपर और सबसे खतरनाक है ज़ोन- 5. भारत में इस ज़ोन के अंदर पूर्वोत्तर के राज्य, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात का कच्छ और अंडमान-निकोबार आते हैं. ज़ोन-5 में रिक्टर स्केल पर 7 से ज्यादा तीव्रता के भूकंप आते हैं. यानी ज़ोन-5 में आने वाले क्षेत्रों में भूकंप से बड़ा नुकसान होने की आशंका रहती है.
DNA की शोधशाला की ये रिसर्च बताती है कि भारत में भूकंप का ज़ोन-1 है ही नहीं. यानी भारत का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां भूकंप आने की संभावना ना हो. हमने इससे पहले आपको दिखाया था कि देश के अलग अलग शहरों में दुकानों से लेकर दफ्तरों तक फायर NOC नहीं लेते हैं. अब आप ही सोचिए जिस देश में फायर NOC जैसा मूलभूत काम नहीं किया जाता. वहां भूकंप को लेकर तैयारियों की हालत क्या ही होगी.
हालात समझने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है. आप देश की राजधानी दिल्ली को ही देख लीजिए. दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां घनी आबादी है. इन इलाकों में हजारों ऐसी इमारतें हैं जो बेहद पुरानी है. यानी ये इमारतें भूकंप कोड के अंतर्गत नहीं बनाई गई हैं और ना ही इनमें रेट्रोफिटिंग यानी भूकंप के लिहाज से मरम्मत की गई है. इसी तरह यमुना किनारे बसी हुई अनाधिकृत कॉलोनियों के निर्माण में भी भूकंप कोड का पालन नहीं किया गया है.
बात पते की: भारत में भी भयंकर भूकंप का खतरा !#BaatPateKi #Earthquake | @ShobhnaYadava pic.twitter.com/9XvOLbejnr
— Zee News (@ZeeNews) June 25, 2026
यानी अगर अधिक तीव्रता का भूकंप आया तो इन इमारतों को नुकसान की आशंका प्रबल है. अगर भूकंप के अलर्ट की बात की जाए तो यहां भी हालात चिंताजनक हैं. विशेषज्ञ भी मानते हैं कि देश की राजधानी पर भूकंप का खतरा काफी गंभीर है.
भारत में सिर्फ एक राज्य में भूकंप को लेकर अर्ली वॉर्निंग सिस्टम है. ये राज्य है उत्तराखंड . उत्तराखंड में धरती के अंदर हो रही गतिविधि को मापने के लिए 170 सेंटर हैं. अगर धरती में हलचल बढ़ती है तो भूदेव एप के जरिए वॉर्निंग भेजी जाती है. भारत का अपना नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी भी है. ये सेंटर भी धरती के अंदर हो रहे कंपन पर निगरानी रखता है लेकिन इसे एक अर्ली वॉर्निंग सिस्टम नहीं माना जा सकता है. ये सेंटर सिर्फ भूगर्भीय जानकारी प्रदान करता है.
ये हालात बताते हैं कि भूकंप के मामले में हम सिर्फ भगवान भरोसे हैं . हम भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि भारत में बड़ी तीव्रता के भूकंप ना आएं. हमारा सिस्टम में ना तो बड़े भूकंप को झेलने की हालत में है और ना ही भूकंप से जुड़ी चेतावनी देने की क्षमता है.
भारत में भूकंप को लेकर अर्ली वॉर्निंग सिस्टम नहीं है लेकिन दुनिया के कुछ देशों ने इस प्राकृतिक आपदा से निपटने की तैयारी कर ली है. इन देशों में सबसे आगे है जापान . जापान में 4 हजार से ज्यादा सेस्मोग्राफ लगे हुए हैं . ये मशीनें लगातार धरती के अंदर कंपन की निगरानी करती हैं और जैसे ही कंपन बढ़ता है तो फौरन पूरे देश में भूकंप का अलर्ट भेज दिया जाता है.
जापान में भूकंप से जुड़ी चेतावनी भेजने के लिए फोन के मैसेज, सार्वजनिक घोषणाओं और सायरन का इस्तेमाल किया जाता है. अमेरिका का पश्चिमी हिस्सा भूकंप ग्रसित क्षेत्र है. इस क्षेत्र के लिए शेक अलर्ट नाम का सिस्टम तैयार किया गया है. इस सिस्टम में भी एप के जरिए मैसेज भेजा जाता है लेकिन ये सिस्टम कुछ और खास काम भी करता है.
जैसे ही बड़े भूकंप का अलर्ट मिलता है तो ये सिस्टम रेलगाड़ियों की गति को धीमा कर देता है ताकि कोई हादसा ना हो पाए. साथ ही साथ वेस्ट कोस्ट में मौजूद सभी अस्पतालों के बैकअप जेनरेटर चालू हो जाते हैं, ताकि भूकंप में घायलों को फौरन मेडिकल मदद मिल सके. मेक्सिको ने तो साल 1991 में ही भूकंप का अर्ली वॉर्निंग सिस्टम तैयार कर लिया था. मेक्सिको में सभी सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर लगे रहते हैं और भूकंप की स्थिति में दो मिनट तक इन लाउडस्पीकर्स से सायरन बजते रहते हैं.
भूकंप नाम की प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए दुनिया तैयार हो चुकी है. दुनिया की सबसे बड़ी आबादी यानी भारत पर भूकंप का खतरा है और अर्ली वॉर्निंग जैसा कोई सिस्टम नहीं है. इसी वजह से अब ये जरूरी हो गया है कि बरसात और बाढ़ की तर्ज पर भारत में भूकंप की चेतावनी को लेकर एक ठोस चेतावनी तंत्र तैयार किया जाए.