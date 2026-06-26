जैसे ही बड़े भूकंप का अलर्ट मिलता है तो ये सिस्टम रेलगाड़ियों की गति को धीमा कर देता है ताकि कोई हादसा ना हो पाए. साथ ही साथ वेस्ट कोस्ट में मौजूद सभी अस्पतालों के बैकअप जेनरेटर चालू हो जाते हैं, ताकि भूकंप में घायलों को फौरन मेडिकल मदद मिल सके. मेक्सिको ने तो साल 1991 में ही भूकंप का अर्ली वॉर्निंग सिस्टम तैयार कर लिया था. मेक्सिको में सभी सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर लगे रहते हैं और भूकंप की स्थिति में दो मिनट तक इन लाउडस्पीकर्स से सायरन बजते रहते हैं.