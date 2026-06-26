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भारत में वेनेजुएला जैसा भूकंप आया तो कैसे बचेगी करोड़ों लोगों की जान? अर्ली वॉर्निंग सिस्टम की भारी कमी, भगवान भरोसे लोगों की जान!

Earthquake Situation in India: लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला भूकंप की बड़ी मार से कराह रहा है. वहां पर गुरुवार सुबह आए 7.2 रिक्टर स्केल के भूकंप से हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है. सवाल है कि अगर इतने रिक्टर स्केल का भूकंप भारत में भी आ गया तो क्या होगा, ऐसी हालत में कितने लोग मारे जा सकते हैं?

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jun 26, 2026, 02:19 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:19 AM IST
भारत में वेनेजुएला जैसा भूकंप आया तो कैसे बचेगी करोड़ों लोगों की जान? अर्ली वॉर्निंग सिस्टम की भारी कमी, भगवान भरोसे लोगों की जान!
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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