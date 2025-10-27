Advertisement
Explainer: पत्नी के 1.65 करोड़ के गहनों पर IT का शिकंजा! पति ने ITAT को चुनौती देकर ऐसे पलटी बाजी

सुरेश ने दावा किया कि ज्वैलरी उनकी पत्नी, शुभा सुनील की थी, जिनके आईटीआर में पहले ही इन संपत्तियों का खुलासा किया जा चुका था. उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ ज्वैलरी पैतृक थी या उपहार के रूप में प्राप्त हुई थी, हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई दस्तावेजी सबूत नहीं दिया.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 27, 2025, 06:21 PM IST
Explainer: पत्नी के 1.65 करोड़ के गहनों पर IT का शिकंजा! पति ने ITAT को चुनौती देकर ऐसे पलटी बाजी

नवंबर 2019 में आयकर विभाग की तलाशी के दौरान सुरेश (गोपनीय नाम) के निवास से 1.65 करोड़ रुपये की सोने की ज्वैलरी और 3 किलोग्राम चांदी के सामान जब्त किए गए. आकलन अधिकारी ने इनवॉइस, बैंक और क्रेडिट कार्ड भुगतान, और तलाशी के दौरान तैयार की गई इन्वेंट्री के बीच विसंगतियों का हवाला देते हुए इस मूल्य को आयकर अधिनियम की धारा 69 के तहत सुरेश की इनकम में अस्पष्ट इनवेस्टमेंट के रूप में जोड़ दिया. 

सुरेश ने दावा किया कि ज्वैलरी उनकी पत्नी, शुभा सुनील की थी, जिनके आईटीआर में पहले ही इन संपत्तियों का खुलासा किया जा चुका था. उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ ज्वैलरी पैतृक थी या उपहार के रूप में प्राप्त हुई थी, हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई दस्तावेजी सबूत नहीं दिया. आकलन अधिकारी के जोड़ से असंतुष्ट सुरेश ने अपील आयुक्त (सीआईटी(ए)) और बाद में आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी), बैंगलोर में अपील की.

इस वजह से पति की हुई जीत
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 11 सितंबर को आईटीएटी ने सीआईटी(ए) के आदेश को बरकरार रखा. ये आदेश सुरेश के पक्ष में था. अधिकरण ने नोट किया कि आकलन अधिकारी ने पत्नी के आकलन में धारा 143(3), 153सी, और 153डी के तहत ज्वैलरी के सोर्स और मालिकाना हक को पहले ही स्वीकार कर लिया था. चूंकि वही ज्वैलरी पहले से ही पत्नी के रिटर्न में शामिल थी इस वजह से इसे सुरेश के मामले में अस्पष्ट नहीं माना जा सकता. इसके बाद राजस्व विभाग की अपील खारिज कर दी गई. अधिकरण ने यह भी देखा कि जब्त की गई ज्वैलरी की इन्वेंट्री, एनक्स्चर, और डिस्क्रिप्शन दोनों आकलनों में समान थे, जिससे पति के मामले में अलग से जोड़ने का कोई कानूनी आधार नहीं बचा.

इनकम टैक्स कानून में अस्पष्ट निवेश का क्या अर्थ है?
आयकर अधिनियम की धारा 69 उन स्थितियों से संबंधित है जहां एक टैक्स पेयर ने आकलन वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष में निवेश किया हो, लेकिन ये निवेश उनके खाता बही में दर्ज नहीं हैं और धन के स्रोत को आकलन अधिकारी की संतुष्टि के लिए संतोषजनक रूप से समझाया नहीं जा सकता. ऐसे मामलों में, इन निवेशों के मूल्य को उस वित्तीय वर्ष के लिए करदाता की आय माना जा सकता है.

निवेशों का सोर्स नहीं बताने पर हो सकता है जुर्माना
इस तरह मानी गई इनकम पर 60 प्रतिशत की एक समान दर से टैक्स लगाया जाता है, जिसमें 25 प्रतिशत का अतिरिक्त अधिभार और 4 प्रतिशत स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप प्रभावी टैक्स दर 78 प्रतिशत हो जाती है. हाई टैक्स दर के अलावा, ऐसे निवेशों के स्रोत का खुलासा न करने के लिए करदाता पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है. यह प्रावधान अक्सर उच्च मूल्य की संपत्तियों जैसे ज्वैलरी, नकदी, या अन्य कीमती वस्तुओं पर लागू होता है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धन के सभी स्रोतों का उचित हिसाब हो और उन पर कर लगाया जाए.

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

