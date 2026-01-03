Advertisement
जहां की 90% आबादी भूख से बिलख रही, उस देश के पीछे क्यों पड़े हैं ट्रंप? वेनेजुएला के इस खजाने पर गड़ी अमेरिका की नजर, बदलेगा तेल का खेल

जहां की 90% आबादी भूख से बिलख रही, उस देश के पीछे क्यों पड़े हैं ट्रंप? वेनेजुएला के इस खजाने पर गड़ी अमेरिका की नजर, बदलेगा तेल का खेल

US Attack Venezuela: कैलिफोर्निया से लगभग दोगुने आकार का देश, जिसके पास अथाह तेल है. इतना तेल की वजह पानी से सस्ता पेट्रोल बिकता है, लेकिन इस गरीब देश में लोग कूड़े से खाना बंटोरने के लिए बेबस है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 03, 2026, 02:02 PM IST
जहां की 90% आबादी भूख से बिलख रही, उस देश के पीछे क्यों पड़े हैं ट्रंप? वेनेजुएला के इस खजाने पर गड़ी अमेरिका की नजर, बदलेगा तेल का खेल

US Attack Venezuela: कैलिफोर्निया से लगभग दोगुने आकार का देश, जिसके पास अथाह तेल है. इतना तेल की वजह पानी से सस्ता पेट्रोल बिकता है, लेकिन इस गरीब देश में लोग कूड़े से खाना बंटोरने के लिए बेबस है. गरीब और खस्ताहाल देश के पीछे अब अमेरिका जैसा सुपरपावर देश पड़ गया है.  जिस देश की लगभग 92% आबादी भूख से तड़प रही है, उस देश पर अमेरिका ने अपने ड्रोन तान दिए हैं. वेनेजुएला पर अमेरिका रॉकेट दाग रहा है.अमेरिका ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास में बड़े मिलिट्री बेस पर अटैक किया है. शनिवार तड़के करीब 2 बजे वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर हमला किया गया. अमेरिकी हमले से पूरा शहर ब्लैकआउट हो गया. ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर छोटे से गरीब देश के पास ऐसा क्या है कि उसके पीछे अमेरिका जैसे दुनिया का सबसे ताकतवर देश पड़ गया है ? वेनेजुएला में ऐसा कौन सा खजाना है कि ट्रंप उसपर कब्जा चाहते हैं ? वेनेजुएला पर हमसे से ट्रंप को क्या हासिल होने वाला है ?  

वेनेजुएला पर क्यों हो रहे हैं अमेरिकी हमले ?  

अमेरिका और वेनेजुएला पर लंबे वक्त से तनातनी चल रही है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे नार्के टेरेरिज्म के खिलाफ लड़ाई बता रहे हैं. ट्रंप की ओर से वेनेजुएला पर ड्रग तस्करी के आरोप लगाए गए. मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए तमाम सख्त प्रतिबंध लगाए गए. जहां ट्रंप इस तनाव की वजह ड्रग्स को बता रहे हैं तो वहीं वेनेजुएला का आरोप है कि अमेरिका उसके तेल भंडार पर कब्जा चाहता है. मादरो ने आरोप लगाया कि अमेरिका उन्हें सत्ता से हटाकर वेनेजुएला के बड़े तेल भंडार और खनिज संसाधनों पर अपना कब्जा चाहता है.  

वेनेजुएला का छिपा खजाना  

 वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे विशाल तेल भंडार है. वर्ल्डोमीटर के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया का सबसे ज्यादा तेल भंडार वेनेजुएला के पास है, जिसके पास 303,008 मिलियन बैरल ऑयल रिजर्व है. तेल से होने वाली कमाई ही उसकी अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी है.देश को होने वाली कमाई में तेल की हिस्सेदारी 90 फीसदी है. इसके अलावा प्राकृतिक गैस, सोना, बॉक्साइट और कोयला भरा हुआ है. 

ट्रंप की नजर तेल पर क्यों?

ये पहला मौका नहीं है, जब अमेरिका वेनेजुएला पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता है. वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज से लेकर वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तक सबने अमेरिका की इस साजिश को भांपा और उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश की. वेनेजुएला ने अमेरिका की तानाशाही नीतियों के सामने नहीं झुकने की हिम्मत दिखाई, जबकि अमेरिका वहाँ लगातार अपना हस्तक्षेप बढ़ाता रहा. ट्रंप भी इसी कोशिश में लगे हैं. ट्रंप वेनेजुएला के तेल भंडार पर कब्जा चाहते हैं. अगर वहां के तेल और गैस पर अमेरिका का प्रभाव स्थापित हो जाता है तो उसकी ताकत और बढ़ जाएगी. रूस पर उसने पहले से प्रतिबंध लगा रखे हैं. अगर वेनेजुएला पर अमेरिकी कब्जा स्थापित हो जाता है तो कच्चे तेल के कारोबार को अमेरिका अपने हिसाब से चला सकेंगे.  

पहले प्रतिबंध फिर कब्जा करने की कोशिश 

वेनेजुएला में हर दिन लगभग 10 लाख बैरल तेल का उत्पादन होता है, जो साल 2013 से पहले तक 35 लाख बैरल था. अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों, गंभीर आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता के चलते साल बीतने के साथ तेल का उत्पादन घटता चला गया. अमेरिकी सरकार ने साल 2005 में वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाया, साल 2019 में ट्रंप प्रशासन ने सरकारी तेल कंपनी पेट्रोलेस डी वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगा दिया.  मार्च 2025 में ट्रंप ने जो बाइडेन के साल 2022 के उस फैसले को भी पलट दिया, जिसमें वेनेजुएला की कंपनी शेवरॉन को ऑपरेशन परमिट दी गई थी.  

तेल के साथ अमेरिका क्या खेल करना चाहता है 

अमेरिका के पास 47,730 मिलियन बैरल तेल का भंडार है, लेकिन उसे फिर भी तेल का आयात करना पड़ता है.खासकर वेनेजुएला के कच्चे तेल की उसे जरूरत पड़ती है. अमेरिका को वेनेजुएला के भारी और खट्टे कच्चे तेल की जरूरत पड़ती है, जिससे डीजल, डामर और भारी मशीने के लिए ईंधन तैयार होते हैं. वेनेजुएला अमेरिका से निकट है और उसका तेल अपेक्षाकृत सस्ता है. अमेरिकी रिफाइनरियों में वेनेजुएला के भारी तेल को रिफाइन किया जाता है. अमेरिका इस निर्भरता को खत्म कर तेल का बादशाह बनना चाहता है. जिसके पास जितना तेल वो देश उतना ताकतवर. अमेरिका अपनी ताकत और तेल से अपनी तिजोरी भरने के लिए ये पूरा खेल खेल रहा है.  

वेनेजुएला पर हमला कर अमेरिका को क्या हासिल होगा ?  

अगर अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा हासिल कर लेते हैं तो तेल के खजाने पर उसका कब्जा हो जाएगा.  वेनेजुएला के तेल भंडार अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए खुल जाएंगे. अमेरिका का अधिकार होने पर प्रतिबंध हटेंगे और वेनेजुएला बड़ा आपूर्तिकर्ता बन सकता है. अगर वेनेजुएला में वैध सरकार होती तो दुनियाभर में  तेल की आपूर्ति बढ़ जाती है. अगर ट्रंप की रजामंदी से वहां सरकार बनती है तो वहां के तेल और गैस पर अमेरिका का दखल बढ़ेगा.  

