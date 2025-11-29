Advertisement
Hindi News

Explainer: बंगाली मुसलमानों को साधने का प्लान, चुनाव से पहले बीजेपी ने बदली रणनीति, क्या ममता पर पड़ेगा भारी?

West Bengal Assembly Election 2026: बीजेपी नेता अक्सर बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आग उगलते रहे हैं, जिसे बंगाल में बसे मुसलमान अक्सर अपने खिलाफ मानते हैं. लेकिन अब बीजेपी ने एकदम से अपनी रणनीति में यू-टर्न लिया है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 29, 2025, 08:00 PM IST
BJP Strategy on West Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं. इसके बावजूद वहां पर राजनीतिक तापमान अभी से बढ़ चुका है. दिलचस्प बात ये है कि इस बार बीजेपी ने राज्य में एक ऐसा कदम उठाया है, जिसकी जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है. असल में पार्टी ने वहां पर मुस्लिम मतदाताओं तक पहुंचने की पहल शुरू की है. राजनीति के विशेषज्ञों के अनुसार, बिहार के चुनाव में शानदार जीत के बाद पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा है और अब बंगाल में बीजेपी अपने वोट बैंक को नए तरीके से बढ़ाने की तैयारी कर रही है.

बंगाल चुनाव आते-आते क्यों बदल रहा बीजेपी का सुर

एक्सपर्टों के मुताबिक, बीजेपी का यह कदम इसलिए भी हैरानी वाला माना जा रहा है क्योंकि पार्टी का रुख आम तौर पर मुस्लिमों के प्रति उदासीन या सख्त माना जाता है. जब बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर हो रहा था तो बीजेपी ने इसका समर्थन करते हुए कहा था कि यह वोटर लिस्ट समीक्षा की यह प्रक्रिया घुसपैठियों को देश से बाहर करेगी. वहीं विपक्ष का आरोप था कि ऐसा करके मुस्लिम वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है. अब बंगाल चुनाव नजदीक आते-आते बीजेपी का संदेश बदलता दिख रहा है. यहां पर पार्टी कह रही है कि हम राष्ट्रवादी मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं.

पार्टी की सोच में यह बदलाव अचानक क्यों आया है. इसकी जड़ें आपको बंगाल के राजनीतिक गणित में मिल जाएंगी. बंगाल में मुसलमान लगभग 27- 30% हैं और करीब 40–50 सीटों पर उनका सीधा असर माना जाता है. पिछली बार 2021 में हुए विधानसभा और 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में इस मुस्लिम वोट बैंक पर TMC का लगभग एकाधिकार रहा था. जिससे बीजेपी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था. ऐसे में बीजेपी नेतृत्व को चििंता है कि अगर बीजेपी इस बार भी इस वोट बैंक से दूर रही तो जीत मुश्किल होगी. इसलिए पार्टी ने अब कोशिश शुरू की है कि कम से कम वो हिस्से अपने साथ किए जाएं, जो TMC से नाराज हैं या जो CPI(M)–कांग्रेस को वोट डालते थे.

मुस्लिम वोट बैंक: बीजेपी के लिए खतरा या मौका?

बंगाल भाजपा के नए राज्य अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य के बयानों में भी इसी रणनीति की झलक है. उन्होंने भी साफ कहा कि मुसलमान सिर्फ TMC के भरोसे नहीं, बल्कि हर जगह विकास के आधार पर सोच रहे हैं. शुभेंदु अधिकारी जैसे बड़े नेता, जो अब तक हिंदू एकता पर जोर देते रहे थे. अब उनके बयानों में भी नरमी दिख रही है. सुबेंदु ने कहा कि BJP मुस्लिम विरोधी नहीं है और विकास की राजनीति करती है. दिलचस्प बात ये है कि ये वही शुभेंदु हैं, जिन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि 2026 के बाद मुस्लिम विधायक विधानसभा में नहीं दिखेंगे. 

राजनीतिक एक्सपर्टों के अनुसार, बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोट सबसे संगठित और प्रभावशाली माना जाता है. TMC को इस समुदाय के सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, जिसकी वजह से वह लगातार 3 बार से सरकार में बनी हुई है. एक जमाने में CPI(M) और कांग्रेस को भी मुसलमानों का भरपूर समर्थन मिला था. यह सब चीजें बीजेपी भी महसूस कर रही है. इसलिए पार्टी ने रणनीति बनाई है कि इस बार मुसलमानों के सारे वोट TMC की जेब में जाने नहीं देगी. यही वजह है कि बीजेपी नेता अब अपने बयान बदलते हुए कह रहे हैं कि 'हम अवैध घुसपैठियों के खिलाफ हैं, भारतीय मुसलमानों के नहीं.'

हम दुश्मन नहीं, विकल्प हैं- बीजेपी

दिलचस्प बात ये है कि इससे पहले बीजेपी अपने बयानों में ज्यादा टकराव वाली भाषा इस्तेमाल करती थी. जिससे मुस्लिम समुदाय के साथ उसकी दूरी बढ़ती चली गई. लेकिन अब BJP ऐसा मैसेज दे रही है, मानो कह रही हो कि हम दुश्मन नहीं बल्कि विकल्प हैं."

मगर विपक्ष इससे सहमत नहीं. CPI(M) नेता मोहम्मद सलीम का कहना है कि राष्ट्रीयवादी कौन है ये फैसला BJP कैसे करेगी? TMC भी इस पहल के लिए बीजेपी पर हमला बोल रही है. पार्टी कह रही है कि BJP पहले समाज को हिंदू–मुस्लिम में बांटती रही है. अब वह मुस्लिमों को भी दो हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रही है. 

कहीं उल्टा न पड़ जाए पार्टी का दांव?

बीजेपी के लिए दुविधा यह है कि बार-बार कोशिश के बावजूद वह बंगाल में सत्ता से दूर रही है. ऐसे में पार्टी समझ चुकी है कि सिर्फ ध्रुवीकरण या धार्मिक विभाजन के आधार पर यहां सत्ता नहीं मिल सकती. यहां पर बिहार या यूपी वाला जातीय समीकरण और ध्रुवीकरण उतनी आसानी से नहीं चल सकता. इसलिए पार्टी ने अब अपने टोन में बदलाव किया है. इस नई रणनीति से उसे फायदा होगा या नहीं? यह कहना अभी जल्दी होगा.

इसकी वजह ये है कि अगर बीजेपी मुसलमानों के साथ नजदीकी बढ़ाती है तो उसे अपने पारंपरिक हिंदू वोट बैंक को भी सहेजकर रखना होगा. ऐसे में अगर पार्टी मुसलमानों के प्रति ज्यादा नरम हुई तो हिंदुओं के वोट उससे खिसक भी सकते हैं. वहीं अगर ज्यादा सख्त रही तो मुस्लिम आउटरीच अभियान विफल हो सकता है. ऐसे में यह पहल उसके लिए एक तनी हुई रस्सी पर चलने जैसी बन गई है.

Devinder Kumar

Devinder Kumar

west bengal news in hindi

