Explainer: प्राइवेट बसों की आग में क्यों नहीं बच पाते लोग? 30 सेकंड में बन जातीं 'मौत का चैंबर', गूंजती हैं 'मार्मिक' चीखें

Bus Fire News in Hindi: आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक प्राइवेट बस में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई. यह पहला वाकया नहीं है, जब बसों की आग में लोगों की जान गई है. लेकिन ऐसा क्यों है कि प्राइवेट बसों में आग लगने पर लोगों का बचना बेहद मुश्किल हो जाता है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 24, 2025, 03:50 PM IST
Why people not able to escape from private bus fire: आंध्र प्रदेश के कुरनूल में शुक्रवार को हुए बस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक प्राइवेट बस बाइक से टकराने के बाद अचानक आग के गोले में बदल गई. कुछ ही मिनटों में बस जलकर राख हो गई और अंदर बैठे करीब 20 यात्री जिंदा जल गए. उनके शवों की पहचान तक मुश्किल हो गई.

 यह घटना कोई अकेली नहीं. पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग-अलग हिस्सों में चलती बसों में आग लगने के कई मामले सामने आ चुके हैं  और लगभग हर बार नतीजा एक जैसा ही रहा है. लोग अंदर ही फंस जाते हैं और मौत से पहले उन्हें बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता. अब सवाल यह नहीं कि आग क्यों लगी, बल्कि यह है कि जब बस में आग लगती है, तो लोग बच क्यों नहीं पाते?

अचानक कैसे बंद हो जाता है बस का मेन गेट?

ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सरकारी समेत अधिकतर प्राइवेट बसों में एंट्री-एग्जिट के लिए एक ही मेन गेट होता है, जो ड्राइवर के पास खुलता है. बस में आग लगने पर यही गेट लोगों की जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है. आग लगने पर आमतौर पर बस का मुख्य गेट जाम हो जाता है. 

इसकी वजह ये होती है कि बस में आग फैलते ही उसके वायरिंग और सर्किट प्रभावित हो जाते हैं. जिससे उसका इलेक्ट्रॉनिक डोर-लॉक सिस्टम फेल हो जाता है. इससे दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और यात्रियों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाता. कुरनूल में भी ऐसा ही हुआ. आग लगते ही बस के अंदर का सिस्टम शॉर्ट सर्किट के कारण ठप पड़ गया और दरवाजा लॉक हो गया. जैसलमेर, बुलढाणा, लखनऊ, हर हादसे में यही कहानी दोहराई गई. दरवाजा जाम, यात्री फंसे और कुछ ही मिनटों में सब खत्म.

विशेषज्ञों के अनुसार, बसों का खराब डिजाइन ही इस समस्या की जड़ है. इमरजेंसी एग्जिट या तो गलत जगह बनाए जाते हैं या फिर सालों से बंद पड़े रहते हैं. जब जरूरत होती है, तब वे काम नहीं करते.

आग के लिए मुफीद होती है बस की बनावट

प्राइवेट बसों का इंटीरियर देखने में आकर्षक जरूर होता है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से बेहद खतरनाक. उनकी सीटें और छतें फोम- रेक्सीन से बनी होती हैं, जो बेहद जल्दी आग पकड़ लेते हैं. इन सीटों के नीचे और दीवारों में तारों का जाल बिछा होता है. अगर ज़रा-सी चिंगारी या शॉर्ट सर्किट होता है, तो आग पलभर में फैल जाती है.

हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही वॉल्वो बस में लगी भयंकर आग, 11 लोगों की मौत; सामने आया खतरनाक VIDEO

यही नहीं, बस के अंदर ज्यादा सीटें लगाने की होड़ में गलियारे बेहद संकरे रखे जाते हैं. आग लगने के बाद जब यात्री बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो भगदड़ मच जाती है. कई लोग गिर जाते हैं, कुछ धुएं में बेहोश हो जाते हैं. ऐसी स्थिति में, बस कुछ ही सेकंड में एक जलता हुआ 'गैस चैंबर' बन जाती है.

30 सेकंड में पूरी बस बन जाती है 'मौत का डिब्बा'

अग्निशमन विशेषज्ञों का कहना है कि बस में आग लगने के बाद पहले 30 सेकंड ही निर्णायक होते हैं. अगर यात्री इस दौरान बाहर नहीं निकल पाते, तो उनके लिए बचना लगभग असंभव हो जाता है.

अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी के अनुसार, 30 सेकंड में छोटी लौ नियंत्रण से बाहर हो सकती है और महज पांच मिनट में ही तापमान 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. जिससे अंदर की हर चीज यानी सीट, कपड़े और धातु के हिस्से भी गलने लगते हैं.

Kurnool Bus Fire: स्लीपर बस में सो रहे थे लोग, अचानक एक टक्कर से लगी आग और 19 लोग जिंदा जल गए

 

इतनी गर्म हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है. धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी जहरीली गैसें फेफड़ों में पहुंचकर उन्हें झुलसा देती हैं. यही वजह है कि कई यात्री जलने से पहले ही दम घुटने से बेहोश हो जाते हैं.

वायरिंग और फ्यूल टैंक की जानलेवा लापरवाही 

अधिकांश बसों में इलेक्ट्रिक वायरिंग का स्तर बेहद खराब होता है. सस्ती सामग्री, ढीले कनेक्शन और पुराने तार. ये सभी आग के लिए जिम्मेदार होते हैं. जब बस किसी चीज़ से टकराती है, तो फ्यूल टैंक से लीकेज या स्पार्क आग को और भड़काता है. इसी तरह, इंजन या एसी यूनिट के पास जमा धूल और तेल भी आग को फैलने का माध्यम बन जाते हैं. कई बार बस ऑपरेटर्स बिना फिटनेस चेक के गाड़ियां सड़क पर उतार देते हैं, जिससे यात्रियों की जान हमेशा जोखिम में रहती है.

आग से ज्यादा धुआं लेता है लोगों की जान

आग लगने पर लपटें जितनी तेज़ होती हैं, धुआं उससे कहीं ज्यादा जानलेवा होता है. चूंकि अधिकतर सवारी बसें एसी वाली होती हैं. इसलिए बस के बंद ढांचे में हवा का आदान-प्रदान नहीं हो पाता. जिसके चलते कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड जैसी गैसें तेजी से फैलती हैं.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इन जहरीली गैसों के सांसों में जाने से कुछ ही मिनटों में व्यक्ति बेहोश हो जाता है. जबकि 10 मिनट से ज्यादा अंदर रहने पर मौत लगभग तय होती है. यानी आग लगने के कुछ मिनट बाद ही बस पूरी तरह मौत के जाल में बदल जाती है.

हादसे से पहले की तैयारी सबसे बड़ा हथियार

आपातकालीन निकास की जांच अनिवार्य हो

हर बस में कम से कम दो इमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए. यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले उनकी स्थिति देखकर बैठना चाहिए.

फायर एक्सटिंग्विशर और प्रशिक्षण जरूरी

प्राइवेट बसों में अग्निशमन यंत्र अक्सर सिर्फ दिखावे के लिए रखे जाते हैं. ड्राइवर और कंडक्टर को इसके उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए. हर 6 महीने में इन्हें रीफिल करवाना जरूरी हो.

फायर-रेसिस्टेंट सामग्री का इस्तेमाल

बस की सीटें, परदे और फर्श फायर-रेसिस्टेंट मटेरियल से बने हों. सस्ती रेक्सीन या फोम पर पूरी तरह रोक लगाई जानी चाहिए.

फिटनेस सर्टिफिकेट की सख्ती से जांच

हर बस की फिटनेस रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए. जो बसें पांच साल से पुरानी हैं, उनका हर साल सुरक्षा ऑडिट हो.

यात्रियों की सजगता सबसे जरूरी

यात्री खुद भी सतर्क रहें. वे मोबाइल चार्जिंग या खुले वायर के पास न बैठें, रात में नींद में बस सफर के दौरान अपने आसपास की स्थिति पर ध्यान रखें.

अगर बस में अचानक आग लग जाए तो क्या करें?

  • घबराएं नहीं, नीचे झुककर रेंगते हुए निकलें. ऊपर की हवा ज्यादा गर्म होती है.

  • नाक-मुंह को कपड़े या रुमाल से ढकें. इससे धुएं से कुछ बचाव होगा.

  • गेट बंद हो तो शीशे या खिड़की तोड़ने की कोशिश करें.

  • फायर एक्सटिंग्विशर मिले तो तुरंत इस्तेमाल करें, पानी का नहीं.

  • बाहर पहुंचकर दूसरों की मदद करें, लेकिन खुद को खतरे में न डालें.

तकनीक नहीं, लापरवाही मारती है!

कुरनूल का हादसा यह दिखाता है कि बस में आग लगने के बाद मौतें आग से नहीं, सिस्टम की विफलता से होती हैं. दरवाजे का लॉक होना, खराब वायरिंग, संकरी जगह, ज्वलनशील इंटीरियर ये सभी मिलकर बस को कुछ ही सेकंड में मौत का डिब्बा बना देते हैं. ऐसे में जब तक बस निर्माताओं और ऑपरेटर्स पर सख्त नियम लागू नहीं किए जाते और यात्रियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक नहीं किया जाता. तब तक हर आग नई त्रासदी और नई लाशें लेकर आएगी.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

