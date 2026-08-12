/पाल-पोसकर जिन्हें बड़ा किया, उनके पास माता-पिता को आखिरी विदाई देने का भी वक्त क्यों नहीं बचा? लावारिस के रूप में हो रहा अंतिम संस्कार

Madhya Pradesh Elderly Funeral Story: इस समय, देश में आंदोलन काल चल रहा है. अलग-अलग शहरों, कस्बों में जहां देखिए, वहीं लोग अपने स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं. कहीं छात्र अपने अधिकार के लिए, कहीं गांव वाले सड़क के लिए, जेन-जी और जेन-अल्फा तक आंदोलन कर रहे हैं. हमें लगता है, हमारे देश में अब एक ऐसे आंदोलन की भी जरूरत है जो रिश्ते बचाने के लिए हो. जो रिश्ते निभाने के लिए हो. ये आंदोलन आपको सड़क पर जाकर नहीं, अपने घर में, अपने घर के बाहर खड़े होकर ही करना होगा. हमारे समाज में एक और बुजुर्ग को लावारिस चिता पर जलना पड़ा है.
बुजुर्ग की एक-दो नहीं, चार-चार संतानें हैं, लेकिन ना तो कोई देखने आया और ना ही मुखाग्नि देने के लिए पहुंचा. दुर्भाग्यवश, एक हफ्ते के अंदर हमें दूसरी बार ऐसी संवेदनहीन खबर बतानी पड़ रही है जिसमें संबंधों का अंतिम संस्कार हुआ है.
हमने आपको बताया था कि सोनीपत के वृद्धाश्रम में रहने वाले एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार में उनकी संतानें नहीं पहुंचीं. एक बेटी ने वीडियो कॉल किया, तो उस पर भी वो घड़ियां देख रही थी. अब भोपाल में तो वीडियो कॉल पर भी अपने पिता का अंतिम संस्कार देखने के लिए किसी संतान ने फोन नहीं उठाया. देश में ये संबंधों के अंतिम संस्कार के न्यू नॉर्मल होने का साक्ष्य है. सवाल है कि क्या माता-पिता अब लावारिस चिता पर ही जलेंगे?
महाभारत के यक्ष-युधिष्ठिर संवाद में जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि, "आकाश से भी ऊंचा कौन है और भूमि से भारी कौन है?" तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि माता का स्थान इस भूमि से भी भारी है और पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है.
महाभारत को पंचम वेद मानने वाले इस देश के भोपाल शहर के एक वृद्धाश्रम में 70 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई. बुजुर्ग का नाम घनश्याम मालवीय था, जो पिछले डेढ़ साल से 'अपना घर' नाम के वृद्धाश्रम में रहते थे. 4 अगस्त को घनश्याम मालवीय की मौत हो गई. लेकिन उनकी संतानें उन्हें अंतिम समय में भी देखने नहीं आईं.
घनश्याम मालवीय के गले में एक गंभीर बीमारी थी, जिसके कारण वो बोल पाने में पूरी तरह असमर्थ थे. उनके पास एक पर्ची मिली थी, जिस पर एक नंबर लिखा था. वृद्धाश्रम चलाने वाली माधुरी मिश्रा ने उस नंबर पर एक बार फोन भी किया था, लेकिन सुभाष नाम के शख्स ने घनश्याम के बारे में बात करने से इनकार कर दिया था. घनश्याम मालवीय की मृत्यु के बाद वृद्धाश्रम संचालिका ने फिर से उस नंबर पर बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई और फिर 24 घंटे बाद एक लावारिस चिता जला दी गई.
घनश्याम मालवीय की चार संतानें थीं. लेकिन उनकी ना तो जिंदा रहते हुए किसी ने खोज-खबर ली और ना ही मृत्यु के बाद कोई आया. इस तरह चार-चार संतानों के पिता की लावारिस चिता जली और साथ में एक और संबंध का अंतिम संस्कार हो गया. घनश्याम मालवीय इंदौर की पंचवटी कॉलोनी के रहने वाले थे. वहां उन्होंने साइकिल के टायर और ट्यूब बेचकर बच्चों को पाला. घर और परिवार बनाया, लेकिन अंतिम समय में उन्हें ना सिर्फ वृद्धाश्रम में रहना पड़ा, बल्कि एक भी संतान उन्हें कंधा देने तक नहीं आई.
सोचिए, जिन बच्चों को मालवीय जी ने साइकिल का ट्यूब बेचकर पाला था, ये उनका सच है. पराशर स्मृति में कहा गया है कि जो व्यक्ति शवयात्रा में पीछे-पीछे चलता है या कंधा देता है, उसे करोड़ों यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है. शवयात्रा में चलने वाले मनुष्य को हर एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है.
सोचिए, जहां शवयात्रा के अंतिम दर्शन से पुण्य प्राप्ति का दृढ़ विश्वास है. जहां शवयात्रा को देखकर सिर झुकाकर प्रणाम करने की परंपरा है. वहां एक बेटा अंतिम बार अपने पिता को देखने नहीं आया. क्यों नहीं आया? क्योंकि उसे पता नहीं होगा कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है. सच तो ये है कि घनश्याम मालवीय की संतानें ये जानना भी नहीं चाहती होंगी कि उनके पिता के साथ क्या हुआ?
सोचिए, ये वही बेटा होगा, जो आज भी किसी भी कागज में लिखता होगा. 'सन ऑफ घनश्याम मालवीय'. उनकी बेटी लिखती होगी. 'डॉटर ऑफ घनश्याम मालवीय'. लेकिन आज जब मृत्यु के बाद ये जरूरत पड़ी कि मृतक घनश्याम मालवीय के नाम के आगे 'फादर ऑफ...' लिखना है, तो फिर किसका 'फादर ऑफ' लिखें, ये किसी को पता नहीं है. वो भी तब, जब घनश्याम मालवीय के दो बेटे हैं, दो बेटियां हैं. लेकिन इनके लिए पिताजी तभी तक थे, जब तक कमाकर खिला रहे थे. पढ़ा रहे थे.
#DNAमित्रों | माता-पिता..अब 'लावारिस चिता' पर ही जलेंगे? 4 बच्चों के पिता की 'चिता' भी.. लावारिस हो गई
'रेट' और 'रेटिंग' वाले अंतिम संस्कार का विश्लेषण#DNA #DNAWithRahulSinha #Parents #Cremation@rahulsinhatv pic.twitter.com/GEgYMoGbEa
— Zee News (@ZeeNews) August 11, 2026
घनश्याम मालवीय की जो संतानें हैं, उन्होंने अपने माता-पिता को सिर्फ लावारिस चिता पर जलने के लिए नहीं छोड़ा है, बल्कि देश में संबंधों के अंतिम संस्कार पर नई मुहर लगाई है. इसलिए ज़ी न्यूज़ की टीम घनश्याम मालवीय के बच्चों को तलाशने के लिए इंदौर की पंचवटी कॉलोनी गई. ये वही वजह है जिसका पता वृद्धाश्रम संचालिक ने बताया था.
कड़वी सच्चाई ये है कि घनश्याम मालवीय की संतानों ने अपने मन में अपने पिता का अंतिम संस्कार उसी दिन कर दिया था, जिस दिन घनश्याम को घर से निकाल दिया था. दोनों बेटे और दोनों बेटियों के अंतर्मन की बात घनश्याम मालवीय अच्छी तरह जानते थे. यही कारण है कि वृद्धाश्रम में जिनके साथ वो रहते थे, उनसे भी वो कभी अपने साथियों से संतानों के बारे में कोई बात नहीं करते थे.
ज़ी न्यूज़ के संवाददाता जब आश्रम में पहुंचे और वहां घनश्याम मालवीय के साथ रहने वालों से बात की. भारतीय परंपरा में बुजुर्गों को सर्वोच्च और पूजनीय स्थान दिया गया है. सनातन संस्कृति में उन्हें केवल परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि संस्कृति का रक्षक, संस्कारों की धुरी और नैतिक मार्गदर्शक माना जाता है.
हम तो उस देश के रहने वाले हैं, जहां बुजुर्गों का सम्मान केवल उनके जीवित रहते नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद भी किया जाता है. पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से हम अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं. लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इसी देश के सवा पांच प्रतिशत बुजुर्गों के साथ किसी ना किसी तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है. इस देश में साढ़े 21 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से वृद्धाश्रम और सीनियर लिविंग सेक्टर बढ़ रहे हैं. मतलब, तीन से चार साल में वृद्धाश्रमों की संख्या दोगुनी हो जा रही है और वृद्धाश्रम में रहने वालों की लावरिस चिता जलना न्यू नॉर्मल होता जा रहा है.
इससे पहले सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में भी ऐसी ही एक लावारिस चिता जली थी. तब मुंबई के बड़े कपड़ा व्यापारी रहे शिवचरण रामरत्न गुप्ता को देखने या मुखाग्नि देने उनकी कोई बेटी नहीं आई थी. तब हमने चिंता जताई थी कि संवेदना और संस्कृति को संभालकर चलने वाला देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है. हमने कहा था कि ये हमारे समाज का न्यू नॉर्मल तो नहीं बन गया है. और वही सवाल, आज सच बनकर सामने है कि क्या ये न्यू नॉर्मल बन गया है. अगर ये न्यू नॉर्मल है तो समाज के लिए बेहद खतरनाक है. यह एक गंभीर, जानलेवा बीमारी की तरह फैलने लगा है. किसी के पास समय नहीं है, तो वह अपने माता-पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ जा रहा है. तो किसी को जायदाद में मनमुताबिक हिस्सा नहीं मिला, तो माता-पिता को घर से निकाल दिया.
जिस वृद्धाश्रम में घनश्याम मालवीय की लावारिस चिता जली, वहां एक और बुजुर्ग महिला हैं, जो पिछले 11 सालों से वहां रह रही हैं. जानते हैं, रानी चंद्रा नाम की वो बुजुर्ग काफी पढ़ी-लिखी हैं. उन्होंने अपने बेटे को इतना पढ़ाया कि वह विदेश चला गया और इन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ गया. रानी चंद्रा का बेटा भोपाल आता है. फोन पर आने की सूचना भी देता है, लेकिन अपनी मां से मिलने कभी नहीं आता. क्यों? क्योंकि उसके पास समय नहीं है. रानी चंद्रा बड़े दर्द के साथ ये बात बताती हैं.
समझ रहे हैं इस दर्द को? मां है जो बेटे की बुराई नहीं करना चाहती लेकिन पैसे के पीछे भाग रहा इनका बेटा यह नहीं समझ रहा है. इनके बेटे जैसे लोग ही संवेदना, भावना, परंपरा और रिश्तों को तिलांजलि देकर बिखरते संबंधों की क्रूर कहानी लिख रहे हैं. जिन पैसों के पीछे भागकर हम अपने बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं, लावारिस अवस्था में जिनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, वो पैसा कमाने में भी इन बुजुर्गों का बड़ा योगदान है.
साल 2023-24 में भारतीय बुजुर्गों ने अर्थव्यवस्था में 68 अरब डॉलर यानी लगभग साढ़े 5 लाख करोड़ रुपये का श्रम योगदान दिया है. यह योगदान भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 3 प्रतिशत है. और सुनिए, यदि काम करने के इच्छुक बुजुर्गों को दोबारा वर्कफोर्स में शामिल किया जाए, तो भारत की GDP में 1.5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है.
नीति आयोग और सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत की 'सिल्वर इकॉनमी' यानी बुजुर्गों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का बाजार इस समय 73 हजार करोड़ रुपये का है. भारतीय बुजुर्ग हर साल लगभग 14 अरब घंटे पारिवारिक देखभाल और ढाई अरब घंटे सामुदायिक कार्यों में देते हैं.
फिर भी इन्हीं बुजुर्गों को न सिर्फ अपमानित किया जा रहा है, बल्कि उन्हें लावारिस चिता पर जलने के लिए छोड़ दिया जाता है. हिंदू सनातन धर्म में पिता को मुखाग्नि देना पुत्र का सबसे बड़ा और सर्वोच्च धार्मिक कर्तव्य माना गया है. शास्त्रों के अनुसार, पुत्र शब्द की उत्पत्ति ही इस कार्य से जुड़ी है— "पुम् त्रायते इति पुत्रः", यानी जो पिता को 'पुत्' नामक नरक से मुक्ति दिलाए, वही पुत्र है.
लेकिन कुछ कुपुत्र ऐसे हैं, जो पिता को मुखाग्नि देने के बजाय संबंधों और संस्कारों को जलाकर खाक कर रहे हैं. इसलिए हम आज कह रहे हैं कि देश में संबंधों को बचाने के लिए आंदोलन करने की आवश्यकता है. ये आंदोलन सड़क पर उतरकर नहीं, किसी जंतर-मंतर पर नहीं, किसी मैदान में नहीं, बल्कि अपने घर में करने की जरूरत है. अपने अंदर ये क्रांति लाने की जरूरत है. क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा है कि यदि आप दुनिया के रिश्तों में बदलाव देखना चाहते हैं, तो पहले खुद में वह बदलाव लाइए.
कोई बुजुर्ग अपने परिवार पर, अपनी संतानों पर भार न बने, इसके लिए सरकार कई तरह के कार्यक्रम चला रही है. 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के देश के सभी बुजुर्गों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सरकार आयुष्मान भारत योजना चला रही है, जिसमें पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज किया जाता है.
राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बुजुर्गों को व्हीलचेयर, चश्मे, सुनने की मशीन, कृत्रिम दांत और छड़ी दी जाती हैं. जिला अस्पतालों और CHC में बुजुर्गों की देखभाल के लिए विशेष यूनिट होती हैं. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 से 79 वर्ष की आयु तक केंद्र सरकार बुजुर्गों को पेंशन देती है.
60 वर्ष की आयु के बाद भी जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और अपनी इच्छा से काम करना चाहते हैं, उनके लिए SACRED पोर्टल शुरू किया गया है. इसके जरिए अनुभवी बुजुर्गों को समाज में उनकी योग्यता के अनुसार काम के अवसर मिलते हैं.
इतनी व्यवस्था होने के बावजूद लोग अपने बुजुर्गों की देखभाल नहीं कर पा रहे हैं. जबकि कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करना बच्चों का केवल नैतिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक अनिवार्य कानूनी दायित्व है.
कानून में माता-पिता की गरिमा और सुरक्षा को किसी भी पारिवारिक या संपत्ति विवाद से ऊपर रखा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि यदि बेटी आर्थिक रूप से सक्षम है और पिता असहाय हैं, तो बेटी को भी माता-पिता की देखभाल करनी होगी. लेकिन हो क्या रहा है देश में? वृद्धाश्रम में रह रहे माता-पिता को देखने के लिए भी कोई नहीं आ रहा है. न बेटा... न बेटी.
जो आज जवान हैं. जो अपने बुजुर्ग माता-पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ रहे हैं ना, वो भी एक दिन बुजुर्ग होंगे. वो भी एक दिन उसी स्थिति में होंगे, जिस स्थिति में उन्होंने अपने माता-पिता को पहुंचाया है. गीता के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि आपके अच्छे कर्म सुख बनकर और बुरे कर्म दुख बनकर आपके पास लौटते हैं.
गरुड़ पुराण के 'प्रेत कल्प' और 'धर्मांगद संवाद' में साफ-साफ लिखा है कि जो पुत्र अपने माता-पिता के शव को बेसहारा छोड़ देता है या जानबूझकर मुखाग्नि नहीं देता उसे अत्यंत भयानक पितृ दोष लगता है. नरक में यातनाएं भुगतनी पड़ती है.
ये सच है कि आज भारत युवाओं का देश है. भारत की लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है. लेकिन 20 साल बाद यही देश बुजुर्गों का देश हो जाएगा. आज की जेन-जी पीढ़ी..2050 में बुजुर्ग हो जाएगी.
2046 में देश की बुजुर्ग आबादी बच्चों की आबादी से भी ज्यादा हो जाएगी. रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 से 2050 के बीच भारत की कुल जनसंख्या सिर्फ 18 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी, जबकि बुजुर्गों की जनसंख्या 134 प्रतिशत की दर से बढ़ने वाली है. 2050 तक करीब पौने 35 करोड़ बुजुर्ग ग्रामीण इलाकों में होंगे.
आज देश में सबसे ज्यादा चर्चा जेन-जी और जेन-अल्फा की है. हमने आपको बताया था कि 2029 के चुनाव में देश में करीब 38 करोड़ जेन-जी होंगे. जेन-अल्फा की आबादी करीब 41 करोड़ होगी. लेकिन 2050 और 2060 के बीच जेन-जी और जेन-एक्स, दोनों की आबादी लगभग बराबर हो जाएगी.
ये अतिरिक्त जानकारी हमने आपको इसलिए दी है क्योंकि जिस गति से बुजुर्गों के परित्याग की ये बीमारी फैल रही है. जिस तरह संतानों को बुजुर्ग माता-पिता बोझ लगने लगे हैं. जिस तरह अब उनका अंतिम संस्कार करने के बजाय अपनी परवरिश और संबंधों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है. वो भारत जैसे रिश्ता निभाने वाले देश के लिए डरावना है. क्योंकि हम उस परंपरा को मानने वाले लोग हैं, जहां माता-पिता तो छोड़िए, दूसरे बुजुर्गों के भी चरण स्पर्श करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है.
हमारे यहां तो परिचय में सात पुश्तों के नाम गिनाने की परंपरा है. पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण करने की परंपरा है. फिर उसी समाज में जब रिश्तों का अंतिम संस्कार न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है, तो हमें एक बार स्वयं से संवाद करने की जरूरत है. हमें बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं? और शायद अब वक्त आ गया है कि संस्कार, संस्कृति और संबंधों को बचाने के लिए एक देशव्यापी जनआंदोलन खड़ा किया जाए.
संतानों की संवेदनाएं अपने जन्मदाता के लिए मरती जा रही हैं. इस सामाजिक आपदा या कहिए कि इस सामाजिक शर्म को कुछ लोगों ने मुनाफे का अवसर बना लिया है. मतलब ये कि भारत में अंतिम संस्कार का बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया है. जिसमें अंतिम संस्कार की कीमत तय होती है. कई सारे ऑफर दिये जाते हैं. बकायदा पैकेज होता है. सबका रेट तय रहता है.
ऐसे लोग जो अपने माता पिता के अंतिम संस्कार नहीं आ पाते हैं या नहीं आना चाहते हैं. उनके लिए सर्विस चल रही है. जिसमें फोन पर ही अंतिम संस्कार का पैकेज बुक कर लिया जाता है और बच्चे, माता-पिता को वर्चुअल विदाई दे देते हैं. यानी वीडियो कॉल पर ही मुखाग्नी दे देते हैं.
हमारे समाज में मृत्यु को मोक्ष और अंतिम सत्य कहा गया है. लेकिन आज की तारीख में एक नया सत्य है 'डेथ केयर इंडस्ट्री' यानी 'अंतिम संस्कार का बिजनेस'. इसके तहत लोग अपने माता-पिता के अंतिम संस्कार के लिए विदेशों में बैठकर ही किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह ही अंतिम संस्कार का ठेका दे देते हैं. कंपनियां इसके लिए बाकायदा उन्हें पैकेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन देती है. पैकेज सेलेक्ट करने के बाद वीडियो कॉल पर ही अंतिम संस्कार कर दिया जाता है.
आपको लग रहा होगा कि ऐसे इक्का दुक्का मामने ही सामने आते हैं. लेकिन आज आपको आंकड़े जानने चाहिए ताकि आप समझ सकें कि ये कितने बड़े पैमाने चल रहा है. भारत में डेथ केयर उद्योग साल 2008 में करीब 9 हजार करोड़ का था. जो आज बढ़कर 26 हजार से 30 हजार करोड़ का है. यानी 15 वर्षों में लगभग साढ़े तीन गुना वृद्धि. अनुमान है कि 2030 तक यह बाज़ार 40 हजार से 70 हजार करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा.
हमारे समाज में जैसे जैसे संवेदना कम हो रही है, वैसे वैसे ये उद्योग बढ़ता जा रहा है. इस कदर बढ़ता जा रहा है कि एक मैसेज करने पर ये कंपनियां वृद्धाश्रम का पता लेकर अंतिम क्रिया में लग जाती है.
आपको जानना चाहिए कि ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है. हमारी टीम ने एक कंपनी को मैसेज किया कि किसी वृद्धाश्रम में रहने वाले एक व्यक्ति का देहांत हो गया है. विदेश में रहने वाला उनका बेटा दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार करवाना चाहता है.इसके बाद जवाब आया कि कृप्या मुझे वृद्धाश्रम का पता बताएं ताकि हम उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर सकें. हम उनके शव को वृद्धाश्रम से ले जाकर अंतिम संस्कार की व्यवस्था करेंगे.
इस तरह की कंपनियां अलग अलग तरह के पैकेज देती है. यहां सवाल है कि क्या अंतिम संस्कार की प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है. इसका जवाब है, जी हां. अंतिम संस्कार की सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं. आपको बस घर बैठे आराम से हमसे संपर्क करना है और अपनी जरूरतें बतानी हैं.
हमारे समाज को ये क्या हो गया है. हम कहां जा रहे हैं, आज हमें ये बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है. क्या कोई नौकरी, कोई काम माता-पिता के अंतिम संस्कार से बढ़कर हो सकता है.
अंतिम संस्कार में शामिल होना पुण्य कर्म - गरुड़ पुराण
गरुड़ पुराण के अनुसार अंतिम संस्कार में शामिल होना पुण्य कर्म है. जिस घर में किसी का देहांत हुआ है, उस घर से 100 गज दूर तक के घरों के लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहिए. अंतिम संस्कार में शामिल होकर प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को कंधा देना जरूरी बताया गया है. यहां बच्चे, अपने माता-पिता के अंतिम संस्कार का ठेका किसी कंपनी को दे रहे हैं. ऑनलाइन मुखाग्नी दी जा रही है.
ये बिजनेस मॉडल कैसे चलता है. किस तरह से काम करता है. ये समझने के लिए हमने मुंबई के सुखांत अंतिम संस्कार नाम की एक कंपनी से संपर्क किया. अंतिम संस्कार को उद्योग बनाने वाली कंपनियों से अलग हमारे देश में कुछ ऐसे समाजसेवी भी हैं जो बिना किसी लालच के ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं. जिनके बच्चे आखिरी वक्त में साथ छोड़ देते हैं. एसेल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के सामाजिक सरोकार से जुड़े लोकप्रिय कार्यक्रम 'सच' में वर्षा वर्मा नाम की ऐसी ही एक समाजसेवी ने अंतिम संस्कार का जो महत्व बताया गया था.