/पाल-पोसकर जिन्हें बड़ा किया, उनके पास माता-पिता को आखिरी विदाई देने का भी वक्त क्यों नहीं बचा? लावारिस के रूप में हो रहा अंतिम संस्कार

इससे पहले सोनीपत के एक वृद्धाश्रम में भी ऐसी ही एक लावारिस चिता जली थी. तब मुंबई के बड़े कपड़ा व्यापारी रहे शिवचरण रामरत्न गुप्ता को देखने या मुखाग्नि देने उनकी कोई बेटी नहीं आई थी. तब हमने चिंता जताई थी कि संवेदना और संस्कृति को संभालकर चलने वाला देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है. हमने कहा था कि ये हमारे समाज का न्यू नॉर्मल तो नहीं बन गया है. और वही सवाल, आज सच बनकर सामने है कि क्या ये न्यू नॉर्मल बन गया है. अगर ये न्यू नॉर्मल है तो समाज के लिए बेहद खतरनाक है. यह एक गंभीर, जानलेवा बीमारी की तरह फैलने लगा है. किसी के पास समय नहीं है, तो वह अपने माता-पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ जा रहा है. तो किसी को जायदाद में मनमुताबिक हिस्सा नहीं मिला, तो माता-पिता को घर से निकाल दिया.