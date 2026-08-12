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पाल-पोसकर जिन्हें बड़ा किया, उनके पास माता-पिता को आखिरी विदाई देने का भी वक्त क्यों नहीं बचा? लावारिस के रूप में हो रहा अंतिम संस्कार

Madhya Pradesh Elderly Funeral: मां-बाप ने पाल-पोसकर जिन्हें बड़ा किया, उनके पास माता-पिता को आखिरी विदाई देने का भी वक्त क्यों नहीं बच रहा? आखिरकार, पैरंट्स बुढ़ापे में भी अकेले क्यों होते जा रहे हैं. हमारे देश में बुजुर्गों को मरने पर लावारिस के रूप में क्यों जलना पड़ रहा है.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Aug 12, 2026, 12:39 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 12:39 AM IST
पाल-पोसकर जिन्हें बड़ा किया, उनके पास माता-पिता को आखिरी विदाई देने का भी वक्त क्यों नहीं बचा? लावारिस के रूप में हो रहा अंतिम संस्कार

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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