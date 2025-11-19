Explainer: जापान की नई PM साने ताकाइची पर क्यों तमतमाया है चीन? शी जिनपिंग की बढ़ी टेंशन

Why China furious at Japan new PM Sanae Takaichi: एशिया में चीन और जापान के बीच खिंचाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में हालात कुछ ज़्यादा ही गर्माने लगा है. इसकी वजह है, जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची, जिनके आते ही माहौल में जैसे बिजली-सी दौड़ गई है. ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वह सिर्फ इसी वजह से सुर्खियों में नहीं हैं. असल चर्चा उनकी उस छवि की है, जिसे जापान की राजनीति में 'कड़वी गोली'' कहा जाता है. यानि सीधी, सख्त और चीन को चुभने वाली बातें करने वाली नेता.

ताकाइची से क्यों चिढ़ा हुआ है चीन?

ताकाइची के शपथ लेते ही चीन में हलचल तेज हो गई. वजह भी साफ थी. उन्होंने सत्ता संभालते ही कुछ ऐसे बयान दे डाले जो बीजिंग को सबसे ज़्यादा चिढ़ाते हैं. सबसे पहले उन्होंने साफ कहा कि ताइवान पर अगर चीन हमला करता है तो जापान चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखेगा. यह अकेली लाइन ही चीन के गले फंसने के लिए काफी थी. इसके साथ ही उन्होंने जापान की सैन्य तैयारी बढ़ाने और अमेरिका के साथ सुरक्षा गठजोड़ को और मजबूत करने का भी ऐलान कर दिया.

चीन ने इन बयानों पर फौरन तीखी प्रतिक्रिया दी. कुछ ही घंटे में उसने जापानी राजदूत को बुलाकर चेतावनी दी कि ताइवान उसका आंतरिक मामला है और जापान को अपनी सीमाएं नहीं पार करनी चाहिए. चीन की भाषा जितनी सख्त थी, उतनी ही उसकी बेचैनी भी दिख रही थी. वजह यह भी कि ताकाइची सिर्फ बयान देने वाली नेता नहीं हैं. वे जापान का रक्षा बजट दोगुना करने, सेना को सीधे युद्ध में उतरने योग्य बनाने और देश की सुरक्षा नीति को पूरी तरह नया रूप देने का प्लान लेकर आई हैं.

'जापान अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता'

दोनों मुल्कों के बीच अचानक बढ़े इस टकरानव का असल केंद्र ताइवान है. चीन ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र मानता है. जापान के लिए ताइवान सिर्फ एक पड़ोसी द्वीप नहीं बल्कि सुरक्षा कवच जैसा है. अगर ताइवान में संकट शुरू होता है, तो उसकी सीधी मार जापान पर पड़ सकती है. इसी वजह से ताकाइची बार-बार कह रही हैं कि जापान अब 'हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता.' यही बात चीन को सबसे ज़्यादा नागवार गुजर रही है.

लेकिन यह तनाव सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं है, दोनों मुल्कों में आर्थिक मोर्चे पर भी आग धधक रही है. जापान और चीन दोनों एक-दूसरे के बड़े व्यापारिक साझेदार हैं. लाखों जापानी नौकरियां चीन पर आधारित सप्लाई चेन से जुड़ी हैं. इसके बावजूद चीन ने हालिया तनाव के बीच अपने नागरिकों को फिलहाल जापान की यात्रा न करने की सलाह दे दी. कई चीनी एयरलाइनों ने जापान जाने वाली फ्लाइटों पर मुफ्त कैंसिलेशन दे दिया.

'ड्रैगन' ने जापान के खिलाफ चल दी चाल!

इसके बाद चीन ने वह कर दिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. चीन ने ऐलान किया कि जापानी सी-फूड एक्सपोर्ट का अब चीन में कोई बाजार नहीं है. यह बयान इसलिए ज़्यादा अहम था, क्योंकि ताकाइची के ताइवान वाले बयानों के बाद ही चीन ने यह चेतावनी दी. यह सीधा संकेत था कि बीजिंग अब आर्थिक दबाव का हथियार इस्तेमाल करने की तैयारी में है.

इससे पहले भी चीन ने 2023 में फुकुशिमा प्लांट के उपचारित पानी को समुद्र में छोड़ने पर जापानी सी-फूड पर आंशिक प्रतिबंध लगाया था. अब दोबारा सी-फूड को निशाना बनाना बताता है कि चीन इस बार कूटनीति से ज्यादा व्यापार पर वार करेगा. हालांकि जापान की सरकार का कहना है कि उन्हें अभी चीन की ओर से आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, फिर भी हालात गंभीर हो चुके हैं.

क्या जापान को उकसा रहा है यूएस?

तो सवाल उठता है कि क्या यह सब सिर्फ चीन-जापान की तकरार है या इसमें अमेरिका की भूमिका भी छुपी हुई है? इसका जवाब हां में है. अमेरिका एशिया में चीन को रोकने के लिए जापान को अपने सबसे भरोसेमंद साथी के रूप में देखता है. ताकाइची की रणनीति भी कुछ इसी ओर इशारा करती है. वे जापान को एशिया में अमेरिकी रणनीति का मुख्य स्तंभ बनाना चाहती हैं. चीन भी यह बात अच्छी तरह समझता है कि ताकाइची अकेले नहीं बोल रहीं, उनके पीछे अमेरिका की 'सुरक्षा छतरी' भी है.

यही 'सुरक्षा छतरी' चीन के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है. चीन जानता है कि अगर जंग की स्थिति में उसने कभी जापान पर हमला किया तो रक्षा संधि की वजह से अमेरिका उसकी मदद के लिए युद्ध में जरूर कूदेगा. ऐसे में लड़ाई केवल एक फ्रंट पर नहीं बल्कि कई मोर्चा पर फैल जाएगी और चीन को कई देशों की सामूहिक शक्ति से जूझना होगा.

एशिया में आगे क्या होने वाला है?

रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, फिलहाल भले ही दोनों मुल्कों में तनाव बना हुआ हो लेकिन आने वाले महीनों में हालात कई तरह से बदल सकते हैं. पहला रास्ता यह कि दोनों देश बातचीत की मेज़ पर लौट आएं. यह एशिया के लिए सबसे शांतिपूर्ण विकल्प होगा. दूसरा, ताइवान का मुद्दा और गर्म हो सकता है, जिससे दोनों देशों की भाषा और सख्त होती जाएगी. तीसरा, व्यापारिक युद्ध शुरू हो सकता है, जिसकी मार दोनों अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगी. चौथा और अंतिम विकल्प, समुद्री टकराव, जहां दोनों देशों की नौसेनाएँ किसी भी दिन आमने-सामने आ सकती हैं.

ऐसे में निष्कर्ष लगभग साफ है. साने ताकाइची जापान की विदेश नीति को उसी दिन बदल चुकी हैं, जिस दिन उन्होंने पीएम का पद संभाला था. उन्होंने दिखा दिया कि जापान अब पुराने ढंग की संतुलित नीति पर चलने वाला देश नहीं रहा. चीन भी यह समझ गया है कि अब सामने कोई नरम-स्वभाव वाला नेता नहीं, बल्कि सीधी चुनौती देने वाली खिलाड़ी खड़ी है.

शांत तालाब में फेंक दिया है पत्थर

ऐसे में एशिया का तालाब, जो लंबे समय से थोड़ा शांत था, ताकाइची के आते ही फिर से हलचल में है. आगे यह हलचल लहर बनेगी या तूफान—यह आने वाले महीनों में तय होगा. लेकिन इतना तय है कि विस्तारवादी चीन का भाग्य तय करने में जापान की बड़ी भूमिका लगभग तय हो चुकी है. अब चाहे ड्रैगन का भाग्य कांटों से भरा हो या समृद्धि वाला.