Explainer: चोट ईरान को लगी, दर्द चीन को हुआ...खार्ग आइलैंड पर हमला कर कैसे US ने एक तीर से उड़ाए दो शिकार?

Why China worried about attack on Kharg Island? अमेरिका ने पिछले 16 दिनों से जारी जंग में ईरान की कमर तोड़ते हुए उसके खार्ग द्वीप को तबाह कर दिया है. यह ईरान के तट से लगभग 33 किलोमीटर दूर एक छोटा कोरल द्वीप है, जहां से उसके कुल तेल निर्यात का 90 प्रतिशत ऑयल एक्सपोर्ट होता है. अमेरिका ने इस द्वीप पर बने ईरान के सभी सैन्य ठिकाने तो ध्वस्त कर दिए लेकिन जानबूझकर उसके तेल के बुनियादी ढांचों को छोड़ दिया. ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने सरेंडर नहीं किया तो इन तेल सुविधाओं को भी अगले अटैक में तबाह कर दिया जाएगा. अमेरिका ने यह करारी चोट तो ईरान को पहुंचाई है लेकिन इसका असल दर्द चीन को हो रहा है.

ईरान के खार्ग द्वीप पर हुए इस हमले ने चीन में हड़कंप जैसी स्थिति पैदा कर दी है. अटैक के बाद से वहां के पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगी हुई हैं. लोगों में अफरा-तफरी है और किसी संकट से बचने के लिए वे अपनी गाड़ियों के टैंक फुल करवा रहे हैं. पब्लिक में फैल रही इस घबराहट से जिनपिंग सरकार भी चिंता में है और वैकल्पिक उपाय खोज रही है.

खार्ग द्वीप पर हमले से चीन को कैसे लगी चोट?

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असल में चीन दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक और ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार मुल्क है. वर्ष 2024 में ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 91 प्रतिशत चीन को गया था. वह अपना सारा तेल खार्ग द्वीप के जरिए ही एक्सपोर्ट करता है. युद्ध शुरू होने के बाद भी ईरान इस द्वीप से 13.7 मिलियन बैरल तेल निर्यात कर चुका है. इनमें से अधिकतर तेल चीन को एक्सपोर्ट किया गया.

अगर औसतन की बात की जाए तो चीन रोजाना 1.38 मिलियन बैरल ईरानी तेल खरीदता रहा है. इसके बाद उस तेल को बड़े-बड़े जहाजों के जरिए शेडोंग प्रांत में बनी स्वतंत्र रिफाइनरी (टीपॉट्स) में ले जाया जाता है. जहां पर उसे रिफाइन करके घरेलू स्तर पर सप्लाई किया जाता है. साथ ही विदेशों को एक्सपोर्ट करके कमाई भी की जाती है.

जिनपिंग सरकार के छूट रहे पसीने

अब यूएस और इजरायल ने खार्ग द्वीप पर बमबारी करके वहां बने सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए हैं. जिसकी वजह से ईरानी तेल की आपूर्ति बाधित होने का खतरा बढ़ गया है. अगर यह सप्लाई रुक गई तो चीन में हाहाकार मच सकता है और वहां पर लगे हजारों उद्योग-धंधे ठप पड़ सकते हैं. यही वह आशंका है, जिसके बारे में सोचकर ही चीन के पसीने छूट रहे हैं.

एक्सपर्टों के मुताबिक, जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ है, तब से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल कीमतों में उछाल आ गया है. इसके बाद से चीन ने भी खुदरा पेट्रोल और डीजल की कीमतें तीन साल में सबसे तेजी से बढ़ाई हैं. वहां पर पेट्रोल की कीमत 695 युआन प्रति मीट्रिक टन और डीजल 670 युआन प्रति मीट्रिक टन तक बढ़ चुकी हैं. पिछले एक महीने में ही ईंधन के दाम 10 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं. हालात को देखते हुए चीन ने इस महीने रिफाइंड पेट्रोलियम के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे घरेलू स्तर पर कमी न रहे.

हमले से सहमा ईरान, बदले दिख रहे तेवर

खार्ग द्वीप पर हुए हमले से ईरान भी सहम गया है. उसने धमकी दी है कि अगर यूएस-इजरायल ने ऐसा किया तो वह होर्मुज जलडमरूमध्य को जहाजों की आवाजाही के लिए बिल्कुल बंद कर देगा. इस धमकी के साथ ही उसने मिला-जुला संकेत भी दिया है. ईरान ने कहा है कि अगर होर्मुज से निकलने वाले जहाज चीनी युआन में व्यापार को राजी हो तो वह सीमित संख्या में टैंकरों को पास करने की अनुमति दे सकता है. उसने कहा है कि वैश्विक लेनदेन आमतौर पर अमेरिकी डॉलर में होते हैं, लेकिन रूसी तेल की तरह ईरानी तेल भी युआन में बिक सकता है.

एक्सपर्टों के मुताबिक, यह घटना चीन की ऊर्जा सुरक्षा को चुनौती दे रही है. चूंकि, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था ईरानी तेल पर निर्भर है. अगर किसी वजह से उसमें व्यवधान पैदा होता है तो घरेलू बाजार में अस्थिरता फैल सकती है. जिससे निपट पाना जिनपिंग की कम्युनिस्ट सरकार को भारी पड़ सकता है.