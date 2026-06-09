/मुलाकातें-बातें हुईं, लेकिन खुलकर सामने आ गए क्षेत्रीय दलों के गिले-शिकवे, INDI गठबंधन की बैठक में क्यों निशाने पर रही कांग्रेस?

सवाल है कि क्षेत्रीय दलों के निशाने पर आखिर कांग्रेस क्यों है. असल में, क्षेत्रीय दलों की कांग्रेस से लंबे समय से शिकायत रही है कि कांग्रेस राज्य स्तर पर सहयोगियों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाती है. वहां पर वह स्थानीय दलों के साथ समन्वय नहीं करती, जिससे गठबंधन की भावना को कमजोर होती है. हाल में तमिलनाडु में कांग्रेस ने DMK से गठबंधन तोड़कर एक्टर विजय की पार्टी टीवीके से हाथ मिला लिया. जिससे क्षेत्रीय दलों में नाराजगी बढ़ी है. सहयोगी दल खुलकर चाहते हैं कि कांग्रेस बड़े दिल से सीट शेयरिंग में उदार बने और क्षेत्रीय दलों की गरिमा का सम्मान करे.