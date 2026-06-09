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मुलाकातें-बातें हुईं, लेकिन खुलकर सामने आ गए क्षेत्रीय दलों के गिले-शिकवे, INDI गठबंधन की बैठक में क्यों निशाने पर रही कांग्रेस?

Indi Alliance Meeting Latest News: इंडी अलायंस में शामिल दलों की सोमवार को दिल्ली में अहम बैठक हुई. इस बैठक में गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दलों ने खुलकर कांग्रेस के खिलाफ अपने गिले-शिकवे जाहिर किए. सवाल है कि INDI गठबंधन की बैठक में आखिर कांग्रेस निशाने पर क्यों रही?

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 09, 2026, 05:06 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:06 AM IST
मुलाकातें-बातें हुईं, लेकिन खुलकर सामने आ गए क्षेत्रीय दलों के गिले-शिकवे, INDI गठबंधन की बैठक में क्यों निशाने पर रही कांग्रेस?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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