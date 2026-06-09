/मुलाकातें-बातें हुईं, लेकिन खुलकर सामने आ गए क्षेत्रीय दलों के गिले-शिकवे, INDI गठबंधन की बैठक में क्यों निशाने पर रही कांग्रेस?

Why resentment against Indi Alliance in Congress: देश में पांच राज्यों में हुए असेंबली चुनाव के बाद इंडी गठबंधन की सोमवार को दिल्ली में पहली बैठक हुई. इस बैठक में सहयोगियों ने साफ कहा कि कांग्रेस को गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते ज्यादा समन्वयकारी भूमिका निभानी चाहिए. वहीं कई क्षेत्रीय दलों ने कहा कि कांग्रेस राज्यों की राजनीति में सहयोगियों के खिलाफ आक्रामक रुख कम करे और गठबंधन को प्राथमिकता दे. कुल मिलाकर यह बैठक बीजेपी के खिलाफ रणनीति तैयार करने के बजाय कांग्रेस से गिले-शिकवे करने का सबब बनकर रह गई.
बैठक में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और राजद के तेजस्वी यादव ने कांग्रेस पर खुलकर निशाना साधा. अखिलेश यादव ने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वहां मौजूद पार्टी के शीर्ष नेताओं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सीधे कहा कि उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए.
सपा मुखिया ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां गठबंधन में कांग्रेस के साथ होने की बात खुलकर कहती हैं, लेकिन कांग्रेस कभी ऐसा नहीं कहती. अखिलेश ने कांग्रेस द्वारा तमिलनाडु में DMK के साथ पुराना गठबंधन तोड़कर TVK के साथ हाथ मिलाने की भी तीखी आलोचना की. उनकी इस आलोचना का CPI(M) के जॉन ब्रिटास और NCP (SP) की सुप्रिया सुले ने भी समर्थन दिया.
CPI(M) के जॉन ब्रिटास ने इस बात पर नाराजगी जताई कि केरल में पिनरायी विजयन के घर पर हुई ED की छापेमारी पर कांग्रेस चुप रही. उन्होंने राहुल गांधी और खड़गे की ओर से इस छापेमारी के बाद दिए बयानों को अस्वीकार्य बताया. ब्रिटास ने तमिलनाडु में DMK के साथ गठबंधन तोड़ने को अशुभ संकेत करार देते हुए कहा कि इससे राजनीतिक हलके में ऐसा संदेश गया है कि कांग्रेस ने मंत्रिपद या राज्यसभा सीट के लालच में ऐसा किया.
वहीं, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में कांग्रेस की राज्य इकाई पर बीजेपी सरकार के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ समन्वय करने की अपील की गई थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला. गठबंधन के घटकों के बीच बिहार में 10-15 सीटों पर आपसी लड़ाई हुई.
ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव में कथित राजनीतिक अत्याचार और वोट चोरी का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है. इसलिए समन्वय की जिम्मेदारी उसे निभानी चाहिए. उसे सहयोगी दलों की चिंताएं दूर करने और गठबंधन का नेतृत्व करने की मांग की. वहीं, शिवसेना (UBT) के उद्धव ठाकरे वर्चुअल तरीके से बैठक में शामिल हुए और गठबंधन का एक चेहरा तय करके लगातार सक्रिय रहने की सलाह दी.
सहयोगी दलों की आलोचना सुन रहे राहुल गांधी ने कहा कि उनका काम सभी को प्यार और स्नेह से जोड़ना है. राहुल ने चुनावों में धांधली का मुद्दा उठाया और कहा कि वे 100% सुनिश्चित हैं कि चुनाव चोरी हो रहे हैं. बैठक में यह फैसला हुआ कि CJI को कथित चुनावी अनियमितताओं पर पत्र लिखा जाएगा. साथ ही, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जाएगी.
सवाल है कि क्षेत्रीय दलों के निशाने पर आखिर कांग्रेस क्यों है. असल में, क्षेत्रीय दलों की कांग्रेस से लंबे समय से शिकायत रही है कि कांग्रेस राज्य स्तर पर सहयोगियों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाती है. वहां पर वह स्थानीय दलों के साथ समन्वय नहीं करती, जिससे गठबंधन की भावना को कमजोर होती है. हाल में तमिलनाडु में कांग्रेस ने DMK से गठबंधन तोड़कर एक्टर विजय की पार्टी टीवीके से हाथ मिला लिया. जिससे क्षेत्रीय दलों में नाराजगी बढ़ी है. सहयोगी दल खुलकर चाहते हैं कि कांग्रेस बड़े दिल से सीट शेयरिंग में उदार बने और क्षेत्रीय दलों की गरिमा का सम्मान करे.
राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इंडी गठबंधन कागजों पर भले ही मजबूत नजर आता हो लेकिन आपसी समन्वय उसके लिए अब भी बड़ी समस्या बना हुआ है. अगर वक्त रहते गठबंधन सहयोगियों के ये मतभेद दूर नहीं हुए तो 2029 के लोकसभा चुनाव में अलायंस की राह और मुश्किल हो सकती है.