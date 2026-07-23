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कर्नाटक में कांग्रेस की राह में कांटे ही कांटे! दिल्ली में भी नहीं निकला कैबिनेट विस्तार का फॉर्मूला, आखिर क्यों नहीं बढ़ पा रही आगे

Karnataka Cabinet Expansion News: कर्नाटक में डीके शिवकुमार के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन हुए कई हफ्ते बीत चुके हैं. इसके बावजूद वहां पर अब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पाया है. जबकि कैबिनेट में मंत्रियों के 20 पद खाली चल रहे हैं. आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस चाहकर भी इस मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ पा रही है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 23, 2026, 05:12 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:12 AM IST
कर्नाटक में कांग्रेस की राह में कांटे ही कांटे! दिल्ली में भी नहीं निकला कैबिनेट विस्तार का फॉर्मूला, आखिर क्यों नहीं बढ़ पा रही आगे

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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