/कर्नाटक में कांग्रेस की राह में कांटे ही कांटे! दिल्ली में भी नहीं निकला कैबिनेट विस्तार का फॉर्मूला, आखिर क्यों नहीं बढ़ पा रही आगे

Karnataka Cabinet Expansion Hurdles Reasons: कर्नाटक में सरकार गठन के बाद से ही कैबिनेट विस्तार का मुद्दा कांग्रेस हाईकमान के लिए गले की फांस बना हुआ है. वहां पर मंत्रियों के करीब 20 मंत्री पद खाली पड़े हैं, जबकि पद हासिल करने के दावेदारों की संख्या 50-60 तक पहुंच चुकी है. समस्या का हल निकालने के लिए बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर लगातार जारी रहा. इसके बावजूद कोई ऐसा ठोस फॉर्मूला बाहर नहीं आ सका, जो सभी पक्षों को संतुष्ट कर सके. सवाल है कि आखिर कांग्रेस आलाकमान के सामने वे कौन-से राजनीतिक कांटे हैं, जिसके चलते वह चाहकर भी इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं ले पा रहा है. इसकी वजह से बुधवार को संभावित माना जा रहा शपथ ग्रहण भी टल गया? आइए आपको इस धर्मसंकट के पीछे की असली वजहों से रूबरू करवाते हैं.