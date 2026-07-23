/कर्नाटक में कांग्रेस की राह में कांटे ही कांटे! दिल्ली में भी नहीं निकला कैबिनेट विस्तार का फॉर्मूला, आखिर क्यों नहीं बढ़ पा रही आगे

Karnataka Cabinet Expansion Hurdles Reasons: कर्नाटक में सरकार गठन के बाद से ही कैबिनेट विस्तार का मुद्दा कांग्रेस हाईकमान के लिए गले की फांस बना हुआ है. वहां पर मंत्रियों के करीब 20 मंत्री पद खाली पड़े हैं, जबकि पद हासिल करने के दावेदारों की संख्या 50-60 तक पहुंच चुकी है. समस्या का हल निकालने के लिए बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर लगातार जारी रहा. इसके बावजूद कोई ऐसा ठोस फॉर्मूला बाहर नहीं आ सका, जो सभी पक्षों को संतुष्ट कर सके. सवाल है कि आखिर कांग्रेस आलाकमान के सामने वे कौन-से राजनीतिक कांटे हैं, जिसके चलते वह चाहकर भी इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं ले पा रहा है. इसकी वजह से बुधवार को संभावित माना जा रहा शपथ ग्रहण भी टल गया? आइए आपको इस धर्मसंकट के पीछे की असली वजहों से रूबरू करवाते हैं.
कर्नाटक की राजनीति का सबसे बड़ा सच यह है कि वहां पर कई प्रभावशाली जातीय-मजहबी समूह हैं, जिन्हें बिना साधे कोई भी पार्टी लंबे समय तक सत्ता में नहीं टिक सकती. इनमें लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय राज्य की दो सबसे प्रभावशाली जातियां हैं. मौजूदा मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार वोक्कालिगा समुदाय के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं. वहीं लिंगायत विधायकों का दबाव है कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिले.
राज्य के विधानसभा चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस को एकमुश्त समर्थन किया था. अब पार्टी टिकट पर जीतने वाले मुस्लिम विधायक इस समर्थन की कीमत वसूलना चाहते हैं. वे मंत्रिमंडल में बड़ी हिस्सेदारी और उप-मुख्यमंत्री का पद मांग रहे हैं. राज्य के मंत्रिमंडल में ओबीसी, दलित और आदिवासी विधायकों को भी जनसंख्या के हिसाब से सेट करने का पार्टी पर दबाव है.
पार्टी में नए बनाम पुराने चेहरों में भी वर्चस्व को लेकर टकराव चल रहा है. पार्टी हाईकमान जहां भविष्य की राजनीति को देखते हुए मंत्रिमंडल में नए और युवा चेहरों को लाना चाहता है. वहीं दिग्गज विधायक अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं हैं. ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौती कि पार्टी करे भी तो क्या करे. वह अगर वरिष्ठों को दरकिनार करके आगे बढ़ती है तो इससे पार्टी में बगावत हो सकती है. वहीं अगर सिर्फ पुराने विधायकों को मंत्रिमंडल में भरती है तो इससे युवाओं में असंतोष फैलेगा.
राज्य के नए मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की भी चुनौती है. अगर किसी एक क्षेत्र से ज्यादा मंत्री बनाए जाते हैं तो बाकी क्षेत्रों में क्षेत्रीय असंतुलन की शिकायत पैदा हो सकती है.
संविधान विशेषज्ञों के अनुसार, कर्नाटक के मंत्रिमंडल में कुल 34 मंत्री हो सकते हैं. फिलहाल वहां पर 14 मंत्री कार्यभार संभाल रहे हैं, जबकि 20 पद खाली हैं. इन 20 खाली पदों के लिए 50-60 विधायक अपना दावा जता रहे हैं. कांग्रेस नेतृत्व को डर है कि कैबिनेट विस्तार होते ही नाराज विधायक असंतोष का झंडा बुलंद कर सकते हैं, जिसका सीधा फायदा विपक्षी बीजेपी-जेडीएस उठा सकते हैं.
कुल मिलाकर, कर्नाटक का यह प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गया है. राज्य में दो साल बाद यानी 2028 में असेंबली चुनाव होने हैं. ऐसे में हाईकमान चाहता है कि सभी को साथ लेकर मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाए. लेकिन जिस तरह से जाति, क्षेत्र, अनुभव और सोशल इंजीनियरिंग का कॉकटेल बना है, उसे साध पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं लग रहा है. यही वजह है कि दिल्ली में बैठकों के लंबे दौर के बावजूद अब तक कैबिनेट विस्तार की मुहर नहीं लग पाई है.