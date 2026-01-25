Explainer: जिन नियमों से मिटाना था भेदभाव, वही बन गए विवाद की जड़; आखिर UGC से कहां हो गई चूक? जानिए सबकुछ

What Will Happen Next on New UGC Rules: उच्च शिक्षण संस्थानों में कथित समानता को लेकर UGC के नए नियमों पर देश भर में छात्रों का विरोध बढ़ता जा रहा है. यूनिवर्सिटी कैंपस में गुस्सा और नाराजगी फैल रही है. सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन शुरू होने लगे हैं. सरकार को चेतावनी दी जा रही है कि मांग नहीं माने जाने पर 26 जनवरी के बाद बड़ा आंदोलन होगा.

अब इन नए नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. मृत्युंजय तिवारी नाम के एक व्यक्ति की ओर से दायर याचिका में यूजीसी रेगुलेशन, 2026 के नियम 3(C) को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि ये नियम जाति-आधारित भेदभाव को केवल SC, ST और OBC के खिलाफ भेदभाव तक सीमित करता है.

'UGC के नए नियमों पर लगाई जाए रोक'

इसके तहत सामान्य वर्ग के लोगों को जातिगत भेदभाव की शिकायत का अधिकार नहीं दिया गया है. इस लिहाज से यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत नागरिकों को मिले मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वो UGC रेगुलेशन के नियम 3(C) को असंवैधानिक घोषित करे. साथ ही इसके लागू करने पर तुरंत रोक लगाई जाए.

छात्रों के विरोध के बीच BJP सांसद निशिकांत दुबे ने सामान्य वर्ग को भरोसा दिया है. निशिकांत दुबे ने कहा है कि सवर्ण जाति के बच्चों को कोई भी नुक़सान नहीं होगा. हालांकि उन्होंने इसे वापस लेने का कोई इशारा नहीं किया है. जाहिर है इस आश्वासन से सामान्य वर्ग के छात्र पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं.

नए नियमों के विरोध में उतरी करणी सेना

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में करणी सेना के नेतृत्व में UGC के नए नियमों का विरोध किया गया. नए नियमों को काला कानून बताते हुए करणी सेना ने इसे वापस लेने की मांग की. ऐसा नहीं करने पर देशव्यापी आंदोलन की धमकी दी गई. ऐसे में सबके लिए यह जानने की जरूरत है कि आखिर इन नियमों में ऐसा क्या है, जिस पर बवाल मचा हुआ है.

देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी ने कहा था कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता, अनुशासन और सहयोग हमारे सामूहिक जीवन के आधारभूत सिद्धांत होने चाहिए. लेकिन पिछले कुछ दिनों से समानता को लेकर देश में एक बहस छिड़ी हुई है. विवाद बढ़ रहा है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के एक नियम को समानता के ख़िलाफ़ बताया जा रहा है.

यूजीसी के सर्कुलर पर सामान्य वर्ग बनाम एससी क्यों?

उच्च शिक्षा संस्थानों में कथित समानता और जातिगत भेदभाव दूर करने को लेकर UGC ने एक नया नियम बनाया है. लेकिन समानता वाले इस नियम को भेदभाव से भरा बताया जा रहा है. इसे सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए नुकसानदेह कहा जा रहा है. सामान्य वर्ग के छात्रों ने इसे वापस लेने की मांग की है. उनका ये अल्टीमेटम अगले 72 घंटे यानी 26 जनवरी की रात में खत्म होने वाला है.

UGC के नए नियमों पर क्यों भड़का है विवाद?

UGC के नए नियम का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026. यानी उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले नियम. ये हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में लागू होंगे. इस नियम के तहत जातिगत भेदभाव का अर्थ है जाति के आधार पर किसी से अनुचित व्यवहार.

SC/ST के साथ-साथ OBC को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है. यानी इन समुदायों के साथ भेदभाव की स्थिति में यूजीसी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा. जबकि 2012 के UGC के नियमों में OBC शामिल नहीं थे.

नए नियमों के तहत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को समानता समिति गठित करनी होगी. जिसमें SC, ST, OBC और महिलाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे. शिकायतों के लिए हेल्पलाइन और सख्त समय-सीमा होगी. शिकायत मिलने के 24 घंटे में कार्रवाई शुरू हो जाएगी और 60 दिनों में जांच पूरी करनी होगी. दोष साबित होने पर आरोपी के ख़िलाफ़ चेतावनी, जुर्माना, निलंबन या निष्कासन जैसी कार्रवाई होगी.

UGC ने अचानक क्यों बनाए ये नए नियम?

ये नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद बनाए गए हैं. UGC के 2012 के भेदभाव विरोधी नियमों को लेकर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम बनाने के लिए कहा था. लेकिन नियम की अधिसूचना जारी होते ही इसका विरोध शुरू हो गया.

किस बात से भड़के हैं सामान्य वर्ग के छात्र?

सामान्य वर्ग के छात्रों का मानना है कि ये नियम उन्हें शोषण करने वाला मानकर पहले से दोषी ठहराते हैं. जबकि SC/ST और OBC को पहले से पीड़ित मान लिया गया है. अगर कोई सामान्य वर्ग का छात्र जाति-आधारित भेदभाव का शिकार होता है, तो उसके लिए कोई सुरक्षा नहीं है. झूठी शिकायतों से करियर बर्बाद होने का खतरा भी है.

Explainer: जातिगत भेदभाव पर लगेगी लगाम या समाज में बढ़ जाएगी कड़वाहट? UGC के नए नियमों पर क्यों मचा बवाल

इस नियम की आलोचना का एक और कारण ये है कि पिछले साल फरवरी में जारी नियम के ड्राफ्ट और अंतिम संस्करण में कई बदलाव किए गए हैं. जैसे ड्राफ्ट में OBC समुदाय से भेदभाव को शामिल नहीं किया गया था. जबकि अंतिम संस्करण में OBC को भी रखा गया है.

इसके ड्राफ्ट में झूठी शिकायत पर जुर्माने का प्रावधान था लेकिन अंतिम संस्करण में इसे हटा लिया गया. यानी अब कोई झूठी शिकायत भी करता है तो उस पर जुर्माना नहीं लगेगा, उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी.

झूठी शिकायतों में फंसाए जाने का डर!

सामान्य श्रेणी के छात्रों की चिंता है कि इससे नियमों का दुरुपयोग हो सकता है. छोटी-छोटी शिकायतों पर जब छात्र जांच में उलझ जाएंगे तो पढ़ेंगे कब? उन्होंने 26 जनवरी तक UGC को अपना नोटिफिकेशन वापस लेने की चेतावनी दी है. दूसरी तरफ़ नियम के समर्थकों की दलील है कि ये किसी भी वर्ग के खिलाफ़ नहीं है. इसका मक़सद शिक्षा संस्थानों में समानता सुनिश्चित करना है.

इन सबके बीच UGC का दावा है कि ये नियम कैंपस को सुरक्षित और समावेशी बनाएंगे. इससे कॉलेज-यूनिवर्सिजी में जातिगत भेदभाव खत्म होगा और वंचित तबके के छात्रों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. अपने इन्हीं तर्कों के बल पर UGC विरोध के बावजूद अपनेनए नियमों पर कायम है. उसने चेतावनी दी कि जो शिक्षण संस्थान इसे लागू नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.

अब आगे क्या होगा?

चूंकि यह सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुआ था. इसलिए घूम-फिरकर अब फिर वहीं पहुंच गया है. एडवोकेट मृत्युंजय तिवारी की याचिका और देशभर में सामान्य वर्ग के छात्र-छात्रों के विरोध के अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी. देखना होगा कि देश का शीर्ष न्यायालय इस मसले पर क्या फैसला लेता है. क्या वह सामान्य वर्ग की आशंकाओं को दूर करने की कोई पहल करता है या फिर याचिका को खारिज कर देता है.

अगर इन नए नियमों की बात करें तो इन्होंने पढ़ने-लिखने वाले स्टूडेंट्स में अनजाने में बड़ी खाई पैदा कर दी है. इसकी वजह से स्टूडेंट्स दो हिस्सों में बंट गए हैं. एक वर्ग इन नियमों का समर्थन कर रहा है और दूसरा इन्हें भेदभावपूर्ण मानते हुए विरोध. इसका असर समाज पर भी नजर आने लगा है और धीरे-धीरे जातिगत संगठन इन नियमों के समर्थन-विरोध में एकजुट हो रहे हैं. जिससे समाज में तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

समाज पर क्या पड़ सकता है प्रभाव?

सरकारी तंत्र भी इस आंच को महसूस कर रहा है लेकिन एससी-एसटी वर्ग में गलत मैसेज जाने के डर से वह इन नियमों को खुद कोई फेरबदल करने के लिए यूजीसी को निर्देश देने से बच रहा है. एक तरह से उसने भी पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल दिया है. जिससे कोई भी आदेश आने पर उसकी आंच से सरकार बची रह सके. लेकिन यह तय है कि अगर इस मसले को ढंग से नहीं संभाला गया तो फिर देश में हालात बिगड़ सकते हैं और बांग्लादेश की तरह के हिंसक हालात भी देखने को मिल सकते हैं.

विडंबना की बात ये है कि जिन नियमों को जातिगत भेदभाव दूर करने के नाम पर लागू किया जा रहा है. वे खुद स्पष्ट रूप से भेदभाव करते नजर आ रहे हैं. जिसमें पहले से ही सामान्य वर्ग को दोषी और आरक्षित वर्गों को पीड़ित मान लिया गया है. ऐसे में ये नए नियम समाज में कितनी बराबरी स्थापित कर पाएंगे. यह देखने लायक होगी.