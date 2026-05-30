वंदे मातरम में ऐसा क्या है, जो मुट्ठी भर लोगों को चुभता है? भारत में क्यों होता रहा है विवाद, न गाने पर कितनी है सजा

What Punishment for not Singing National Anthem: वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है. यह गीत हम सबका पालन-पोषण करने वाली भारत मां की वंदना को समर्पित है. जब इस गीत को सामूहिक रूप से गाया जाता है तो हर किसी के दिल में देशभक्ति की लहर दौड़ जाती है. इसके बावजूद एक कट्टरपंथी तबका ऐसा है, जिसे यह राष्ट्रगीत शूल की तरह चुभता रहा है. इस गीत के गायन को लेकर भारत में जब-तब विवाद होता रहा है. हाल ही में तमिलनाडु में राज्यगान से पहले वंदे मातरम गाने पर विवाद हुआ. अब केरल असेंबली में वंदेमातरम गीत ही नहीं गाया गया. जिससे बवाल हो गया है.

गृह मंत्रालय के निर्देश पर सियासत तेज

वंदे मातरम को लेकर देश में बवाल हाल में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी उस निर्देश के बाद शुरू हुआ है. जिसमें प्रत्येक सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, दोनों का गायन अनिवार्य किया गया है. इस निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार सत्ता में आई बीजेपी ने भी इसे वहां पर लागू कर दिया. साथ ही देश की अन्य राज्य सरकारों ने भी इस निर्देश का पालन किया. लेकिन देश में एक धड़ा ऐसा है, जिसे यह सब रास नहीं आ रहा है. सवाल है कि वंदे मातरम गायन को लेकर भारत में विवाद क्यों होता रहा है और अगर कोई व्यक्ति इसे न गाए तो उसे क्या सजा हो सकती है.

भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को 1875 में बंकिम चंद्र चटोपाध्याय ने लिखा था. वर्ष 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में इस गीत को पहली बार गाया गया. इसके बाद से यह स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ देश के करोड़ों लोगों का सिंहनाद बन गया. इस गीत को 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया. यह गीत राष्ट्रभक्ति, बलिदान और मातृभूमि के प्रति समर्पण का संदेश देता है. फिर भी आजादी के 78 वर्ष बाद भी यह विवादों के घेरे में है. कुछ इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का गान मानते हैं, तो कुछ लोग मजहबी कारणों से इसका विरोध करते हैं. 150 वर्ष पूरे होने पर यह बहस फिर से गरमाई हुई है.

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वंदे मातरम गीत पर क्यों है विवाद?

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को यह अमर गीत लिखा था. इस गीत में उन्होंने भारत माता को देवी के रूप में चित्रित किया. यह गीत अंग्रेजों के खिलाफ सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित है. इस गीत को उन्होंने 1882 में प्रकाशित अपने उपन्यास आनंदमठ में शामिल किया. कांग्रेस के 28 दिसंबर 1896 में कलकत्ता में हुए अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार गाया. 1905 के बंगाल विभाजन विरोध में इसका व्यापक उपयोग हुआ और ब्रिटिश सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया.

एक तरफ जहां यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश विरोध का मंत्र बन गया. वहीं, 1937 में मुस्लिम लीग और कुछ मुस्लिम नेताओं ने आपत्ति जताई. उन्होंने इसका कारण गीत में हिंदू देवी-देवताओं (दुर्गा, लक्ष्मी आदि) का उल्लेख बताया. मुस्लिम लीग नेताओं ने कहा कि इस गीत में देवी-देवताओं की आराधना की गई है. जबकि इस्लाम में अल्लाह के सिवाय किसी ओर की वंदना वर्जित की गई है. इसके बाद कांग्रेस कार्य समिति ने महात्मा गांधी और टैगोर की सलाह पर केवल पहले दो छंदों को अपनाया. 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया.

जन गण मन के सम्मान रखता है दर्जा

यह जन गण मन के समान सम्मान रखता है, हालांकि संविधान में लिखित नहीं है. यह मुद्दा 1937 से बार-बार उठता रहा. विरोधी इसे 'हिंदू राष्ट्रवाद' का प्रतीक बताते हैं, जबकि समर्थक कहते हैं कि यह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक राष्ट्रवाद का गान है, जो ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ एकता का प्रतीक रहा.

यह विवाद हाल में तब सामने आया, जब सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने सत्ता संभालते ही पश्चिम बंगाल के सभी स्कूलों और मान्यता प्राप्त मदरसों में पूरा वंदे मातरम गायन अनिवार्य कर दिया. इसका कट्टरपंथी मुस्लिमों ने तीखा विरोध किया. तमिलनाडु में भी इस राष्ट्रगीत पर विवाद हुआ. वहां पर सीएम जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम के बाद राज्य गान तमिल थाई वाल्थु गाए जाने पर DMK और क्षेत्रीय दल ने आपत्ति जताई. उन्होंने इसे तमिल पहचान को दबाने का प्रयास बताया.

केरल में बजाया गया अधूरा वंदे मातरम

सबसे तीखा और चुभने वाला बवाल केरल में हुआ. जहां असेंबली सत्र और शपथ ग्रहण में वंदे मातरम का पूर्ण गीत बजाए जाने पर सत्तारूढ़ कांग्रेस, वामपंथी दल और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने घोर आपत्ति जताई. मुस्लिम लीग के दबाव पर असेंबली स्पीकर ने आधा राष्ट्रगीत बजाकर काम चला लिया. इस पर राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने स्पीकर से अपनी नाराजगी जताई.

अब सवाल उठता है कि क्या देश में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य है या इस पर कोई भी अपनी मर्जी से फैसला ले सकता है? इसका जवाब ये है कि पहले वंदे मातरम गाना अनिवार्य नहीं था. सुप्रीम कोर्ट ने इसे एडवाइजरी माना था, जिसे न गाने पर किसी सजा का प्रावधान नहीं था. मोदी सरकार ने इस खामी को दूर करने के लिए मई 2026 में Prevention of Insults to National Honour Act में संशोधन कर राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के समान कानूनी सुरक्षा प्रदान कर दी.

राष्ट्रगीत के अपमान पर क्या है सजा?

अब राष्ट्रगीत के अपमान, उसके गायन में बाधा डालने या अवमानना करने पर 3 वर्ष तक जेल या जुर्माना हो सकता है. नए कानून के मुताबिक, अब वंदे मातरम के सभी 6 छंदों का गायन अनिवार्य है और अपनी मर्जी से इसे छोटा या बड़ा नहीं किया जा सकता. यही नहीं, प्रत्येक सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गायन भी अनिवार्य कर दिया गया है.