Crude Oil Price: ग्‍लोबल ऑयल मार्केट में भारी उथल-पुथल मची हुई है. इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) ने दुन‍ियाभर में तेल के दाम को काबू में करने के ल‍िए स्‍ट्रैटज‍िक र‍िजर्व से 40 करोड़ बैरल तेल र‍िलीज करने का फैसला किया है. इस सबके बीच क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू रहे हैं. ब्रेंट क्रूड 7 फीसदी उछलकर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया. दूसरी तरफ WTI क्रूड 94 डॉलर पर है. यह दूसरा मौका है जब अमेर‍िका-ईरान की जंग शुरू होने के बाद कीमत इस लेव पर पहुंची हैं.

तेल के दाम में तेजी का कारण होर्मुज जलडमरूमध्य में टैंकरों की आवाजाही रुकना है. जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता हैऍ दुनिया की करीब 20 प्रत‍िशत तेल और नेचुरल गैस का रास्ता यहीं से गुजरता है. ईरान-अमेरिका जंग के कारण यहां जहाजों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है. तीन जहाजों पर हमले की खबरों ने र‍िस्‍क और बढ़ा दिया है. इससे क्रूड ऑयल और जेट फ्यूल जैसी रिफाइंड प्रोडक्ट्स की सप्लाई प्रभावित हुई है.

IEA के 40 करोड़ बैरल से भी प्रॉब्‍लम सॉल्‍व नहीं

इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) की तरफ से 40 करोड़ बैरल तेल र‍िलीज करने के फैसले के बावजूद जानकारों का कहना है कि इससे असली समस्या नहीं सुलझ पाएगी. ज्यादातर रिफाइन प्रोडक्ट्स अभी भी हॉर्मुज से ही होकर गुजरते हैं, जहां डिसरप्शन जारी है. जंग से ग्‍लोबल तेल और गैस सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हुई है. बाजार में यह डर है क‍ि जंग लंबी चली तो संकट और बढ़ सकता है. इससे कीमत और ऊपर जा सकती हैं.

जंग के लंबा ख‍िंचने की आशंका

ईरान और अमेर‍िका के बीच बातचीत की उम्‍मीद नहीं दिख रही. ईरान ने क्षेत्रीय मध्यस्थों के जरिये संदेश दिया है कि सीजफायर के लिए अमेरिका और इजरायल को भविष्य में हमला नहीं करने की गारंटी देनी होगी. तेहरान ने अपने अधिकारों की मान्यता और पुनर्निर्माण के लिए मुआवजे की भी मांग की है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के इन शर्तों पर राजी होने की संभावना नहीं है. इससे जंग और लंबी चल सकती है.

ट्रंप का बयान और अमेरिका का SPR रिलीज

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने IEA के फैसले का स्वागत करते हुए कहा क‍ि यह जंग जल्द खत्म हो सकती है. अमेरिका भी अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) से करीब 17.2 करोड़ बैरल तेल छोड़ेगा. फिलहाल SPR में 41.5 करोड़ बैरल तेल बचा है. यह इसकी कुल कैप‍िस‍िटी का आधे से कुछ ज्‍यादा है. ट्रंप का कहना है कि इससे बाजार पर दबाव कम होगा. जंग के बीच म‍िड‍िल ईस्‍ट पूरी तरह से ह‍िला हुआ है. इससे दुनियाभर की इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है.