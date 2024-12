Parliament: 'सबसे बड़े लोकतंत्र को निष्क्रिय नहीं होने दे सकते...,' राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने क्यों लिया डीप स्टेट का नाम?

Parliament Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में गुरुवार को सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने कमेंट में डीप स्टेट का जिक्र किया. सभी सदस्यों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा, "माननीय सदस्यगण, हम किसी भी अन्य स्थान पर डीप स्टेट द्वारा सबसे बड़े लोकतंत्र को निष्क्रिय नहीं होने दे सकते. इस सदन को ऐसी किसी भी प्रवृत्ति, किसी भी पहल को बेअसर करने में एकजुट होना चाहिए जो हमारी संप्रभुता के लिए हानिकारक और खतरनाक हो. मैं समय दूंगा. यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और हमें सभी की राय जानने की आवश्यकता है."

"Hon'ble Members,

We cannot allow the largest democracy to be made dysfunctional by deep state anywhere else. This House should be united in neutralising any trend, any initiative that is pernicious and dangerous to our sovereignty.

I will give time. This is a very serious… pic.twitter.com/OHNcDYCxNf

— Vice-President of India (@VPIndia) December 5, 2024