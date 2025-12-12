Advertisement
Explainer: कांग्रेस के लिए जो मनरेगा गेम चेंजर थी, वो BJP को विफलताओं का स्मारक क्यों लगी?

Explainer: कांग्रेस के लिए जो मनरेगा गेम चेंजर थी, वो BJP को 'विफलताओं का स्मारक' क्यों लगी?

MNREGA: साल 2004 में कांग्रेस नीत यूपीए सरकार ने सत्ता में आने के बाद देश में ग्रामीण रोजगार के लिए इस योजना की शुरुआत की. इस स्कीम को 7 सितंबर 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) के रूप में शुरू किया गया था और इसे 2 फरवरी 2006 से लागू कर दिया गया था. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 12, 2025, 09:47 PM IST
Explainer: कांग्रेस के लिए जो मनरेगा गेम चेंजर थी, वो BJP को 'विफलताओं का स्मारक' क्यों लगी?

Pujya Bapu Rural Employment Guarantee Bill: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अब देश की बड़ी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा स्कीम के नाम में बदलाव करने का फैसला कर लिया है. सूत्रों की मानें तो अब इस योजना का नाम MNREGA से बदलकर 'पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना' किया जा सकता है. इस संबंध में आज कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव पारित हो चुका है जिसमें कई अन्य प्रस्तावों के साथ 'पूज्य बापू ग्रामीण रोज़गार गारंटी बिल' को मंजूरी दी गई है. आपको बता दें कि मनरेगा देश की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना के तौर पर जानी जाती है.  

साल 2004 में कांग्रेस नीत यूपीए सरकार ने सत्ता में आने के बाद देश में ग्रामीण रोजगार के लिए इस योजना की शुरुआत की. इस स्कीम को 7 सितंबर 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) के रूप में शुरू किया गया था और इसे 2 फरवरी 2006 से लागू कर दिया गया था. इस योजना से देश के ग्रामीण इलाकों में बेरोजगार लोगों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती थी. बाद में साल 2009 में इस योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर MGNREGA कर दिया गया था. 

मनरेगा की लोकप्रियता ने करवाई UPA की सत्ता में वापसी
देश के ग्रामीण इलाकों में मनरेगा ने इतनी लोकप्रिय हुई की करप्शन के बावजूद भी यूपीए सरकार साल 2009 में एक बार फिर से सत्ता में वापस आ गई थी. 
इसके बाद साल 2014 में जब बीजेपी नीत एनडीए देश की सत्ता में आई तब भी इस बात की सुगबुहाट दबे शब्दों में होती थी कि हो सकता है बीजेपी मनरेगा को बंद कर दे. इसके बाद 28 फरवरी 2015 को पीएम मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए कहा था कि 'मनरेगा आपकी (कांग्रेस) की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है.' पीएम मोदी ने कहा कि उनमें इतनी राजनीतिक सूझबूझ तो है कि वो मनरेगा को बंद करने जैसी गलती वह नहीं करेंगे. बल्कि इसके बारे में वो गाजे-बाजे के साथ इसका ढोल पीटते रहेंगे. 

मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हैः पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा था, 'अक्सर लोग मेरी क्षमताओं को लेकर कहते हैं कि मोदी यह कर सकते हैं ये नहीं कर सकते. और कुछ हो न हो, मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है और वह सूझबूझ कहती है कि मनरेगा को बंद मत करो. मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता.' पीएम के इस बयान के साथ ही पूरी संसद ने कांग्रेसी सदस्यों के साथ इस पर पूरे सदन में जोरदार ठहाके लगाए थे.

प्रचंड बहुमत के बाद BJP ने जोखिम नहीं उठाया
मनरेगा कांग्रेस की वो गेम चेंजर योजना साबित हुई थी कि साल 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आने के बावजूद भी बीजेपी ने यूपीए सरकार की इस स्कीम को हाथ लगाने का जोखिम नहीं लिया था. कोरोना कॉल में भी जब देश के प्रवासी मजूदरों ने अपने घरों में वापसी की तो एक बार फिर मनरेगा ने उनके लिए संजीवनी का काम किया था. अब ऐसे में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मनरेगा योजना के नाम को बदलने का निर्णय लिया है. 

यह भी पढ़ेंः पटेल की जगह नेहरू कैसे बने पहले PM? 1946 के कांग्रेस चुनाव की अब क्यों हो रही चर्चा

