ईरान का 'गुंडा टैक्स', ट्रंप की लाचारी...होर्मुज पर क्यों बार-बार अटक रही अमेरिका-ईरान की डील ?

Strait of Hormuz: किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि अमेरिका और ईरान के बीच की जंग 3 महीने तक खींच जाएगी. 28 फरवरी को शुरू हुआ युद्ध आज 28 मई तक पहुंच चुका है. सुपर पावर अमेरिका अब तक ईरान फतह नहीं कर पाया है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भी सहमति नहीं बनी है. ईरान होर्मुज पर बार-बार पलट रहा है तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साफ कर चुके हैं तो वो होर्मुज पर किसी का अधिकार नहीं रहने देंगे. जहां ईरान होर्मुज को खोलने की बात से पलट रहा है तो अमेरिका की ओर से इसे खोलने की तड़प साफ देखी जा सकती है.जो युद्ध ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच शुरू हुआ था, उसका दर्द पूरा विश्व झेल रहा है. होर्मुज की नाकेबंदी तेल की कीमतों में आग लगा रही है. ईरान का तो ठीक, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका होर्मुज को खोलने के लिए क्यों बेचैन हैं? क्यों ट्रंप किसी भी कीमत पर होर्मुज पर ईरान का अधिकार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं ? अगर ईरान होर्मुज पर टोल लगाता है तो अमेरिका इससे इतना बेचैन क्यों हो रहा है?

तेहरान खुद भी परेशान, फिर भी होर्मुज क्यों नहीं खोलना चाहता है ईरान ?

होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी खोलने के लिए ईरान आनाकानी कर रहा है. अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते में ईरान होर्मुज को खोलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन ताजा अपडेट के मुताबिक ईरान ने होर्मुज से गुजर रहे अमेरिकी टैंकरों पर हमला कर दिया है. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) नेवी ने एक अमेरिकी टैंकर को बीच समंदर से खदेड़ दिया. यानी अब तक जो उम्मीद की जा रही थी कि होर्मुज खुल जाएगा, उसपर फिर से पानी फिर गया है. अब सवाल यह है कि आखिर ईरान होर्मुज को क्यों नहीं खोलना चाहता है? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि युद्ध में होर्मुज ही उसका सबसे बड़ा हथियार है, जिसकी बदौलत वो अमेरिका पर दबाव बनाए हुए हैं. वहीं होर्मुज पर टोल के जरिए वो कमाई का रास्ता तलाश रहा है, ताकि अपनी अर्थव्यवस्था पर संभाल सके. अगर ये कहें कि अब ईरान होर्मुज के बहाने ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहा है तो गलत नहीं होगा.

अमेरिका होर्मुज को किसी भी हालात में खोलने की जिद पर क्यों अड़ा है ?

ईरान के साथ समझौते के बीच अमेरिका किसी भी कीमत पर होर्मुज को खुलवाना चाहता है. अमेरिका ने ओमान तक को भी खुली धमकी दी है कि वो होर्मुज पर खेल ना खेले. दरअसल ईरान ओमान के साथ मिलकर होर्मुज पर टोल वसूलकर कमाई करना चाहता है. इसके लिए ईरान ने पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी (PGSA) नाम की एक नई संस्था बनाई है. इस संस्था के जरिए ईरान होर्मुज से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर निगरानी और नियंत्रण रखना चाहता है. इसके लिए उसने ओमान को भी शामिल किया है, लेकिन अमेरिका ने साफ चेतावनी ही है कि ऐसे मंसूबों को ईरान छोड़ दे. होर्मुज पर वो किसी भी तरह सी पाबंदी बर्दाश्त नहीं करेगा.

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होर्मुज पर अमेरिका की लाचारी समझिए

अमेरिका के पास तेल रिजर्व का भंडार है. होर्मुज पर उसके व्यापार की निर्भरता भी बहुत अधिक नहीं है, लेकिन ये रास्ता उसकी अर्थव्यवस्था के लिए ऑक्सीजन का काम करती है. वैश्विक तेल और गैस के व्यापार का 20 फीसदी हिस्सा इसी रास्ते पर निर्भर है. होर्मुज के बंद होने से तेल की सप्लाई ठप हो गई है. कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं.जिसकी मार अमेरिकी इकोनॉमी पर पड़ रही है. इस रास्ते पर सबसे अधिक निर्भरता चीन की है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा तेल आयात करता है . वहीं गल्फ देश अपने निर्यात के लिए इस रास्ते पर आश्रित है .

होर्मुज में डूब जाएगा अमेरिका का डॉलर ?

अमेरिका की पेट्रो-डॉलर डील होर्मुज के बंद होने से खतरे में पड़ गई है. अमेरिका ने UAE, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान जैसे देशों के साथ पेट्रो-डॉलर डील कर रखी है. ये 6 खाड़ी देश हर साल 654 अरब डॉलर का कच्चा तेल बेचते हैं, जिसका पेमेंट अमेरिकी करेंसी डॉलर में होता है. दुनिया का 80 फीसदी कच्चे तेल का व्यापार डॉलर में होता है. कच्चे तेल के कारोबार में खाड़ी देशों की हिस्सेदारी 27 फीसदी की है. होर्मुज बंद होने से इन खाड़ी देशों का व्यापार ठप हो गया है. ये देश तेल और गैस नहीं बेच पा रहे हैं. वहीं अमेरिका हॉर्मुज नहीं खुलवा पा रहा है, जिसकी वजह से उसकी साख को बड़ा झटका लगा है. अगर ये खाड़ी देश तेल नहीं बेच पाए तो डॉलर को नुकसान हो रहा है. डॉलर को नुकसान का मतलब सीधे-सीधे अमेरिका को नुकसान. ऐसे में अमेरिकी किसी भी कीमत पर होर्मुज को ईरान के अधिकार में नहीं रहने देगा. ईरान पहले भी कह चुका है कि वो होर्मुज पर सुविधा शुल्क लगा सकता है, जिसका पेमेंट युआन या ईरानी करेंसी रियाल में हो सकती है, ये अमेरिकी डॉलर और अमेरिका के लिए खतरा है. कुल मिलाकर होर्मुज बंद रहने पर अमेरिका को बड़ा झटका लग रहा है.