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धरती पर अपना 'सूरज' क्यों बना रहा भारत? चीन भी छूट जाएगा पीछे, प्रयोग कामयाब रहा तो आम आदमी को क्या होगा फायदा?

India Artificial Sun News: तकनीक की दुनिया में तेजी से कदम आगे बढ़ाते हुए भारत धरती पर अपना 'सूरज' बनाने में जुटा है. लेकिन सवाल है कि भारत आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? अगर यह प्रयोग कामयाब रहा तो आम आदमी को इससे क्या फायदा होगा?

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 15, 2026, 05:28 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 05:28 AM IST
धरती पर अपना 'सूरज' क्यों बना रहा भारत? चीन भी छूट जाएगा पीछे, प्रयोग कामयाब रहा तो आम आदमी को क्या होगा फायदा?
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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