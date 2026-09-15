धरती पर अपना 'सूरज' क्यों बना रहा भारत? चीन भी छूट जाएगा पीछे, प्रयोग कामयाब रहा तो आम आदमी को क्या होगा फायदा?

सबसे पहले आपको चीन के बारे में बाते हैं. उसके बाद भारत की ओर आएंगे. चीन का EAST फ्यूजन प्रयोग दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित परियोजनाओं में से एक है. जनवरी 2025 में चीन ने दावा किया था कि EAST ने 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान वाले प्लाज्मा को 1,000 सेकंड से ज्यादा समय तक बनाए रखा. यह फ्यूजन रिसर्च के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केवल बहुत ज्यादा तापमान पैदा करना काफी नहीं है, उस तापमान वाले प्लाज्मा को लंबे समय तक रोके रखना भी जरूरी होता है.