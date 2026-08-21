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'मीठी' चीनी का 'कड़वा' हुआ स्वाद, क्या E20 पेट्रोल की जिद ने बिगाड़ा आपकी रसोई का बजट? चीनी के बढ़ते दाम को कैसे कंट्रोल करेगी सरकार ?

Sugar Price Hike Reason: त्योहारों से पहले चीनी के बढ़ते दाम सिर्फ आपकी रसोई का बजट नहीं बिगाड़, बल्कि सरकार का हिसाब-किताब भी बिगड़ गया है. सरकार पर विपक्षी दल हमलावर तो हो ही रहे हैं, अब सरकार को अपनी नीतियां बदलनी पड़ रही है.

Written ByBavita Jha
Published: Aug 21, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 01:35 PM IST
'मीठी' चीनी का 'कड़वा' हुआ स्वाद, क्या E20 पेट्रोल की जिद ने बिगाड़ा आपकी रसोई का बजट? चीनी के बढ़ते दाम को कैसे कंट्रोल करेगी सरकार ?
Image Credit: Sugar Price Hike

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Bavita Jha

Bavita Jha

बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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