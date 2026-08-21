'मीठी' चीनी का 'कड़वा' हुआ स्वाद, क्या E20 पेट्रोल की जिद ने बिगाड़ा आपकी रसोई का बजट? चीनी के बढ़ते दाम को कैसे कंट्रोल करेगी सरकार ?

Sugar Crisis in India: आज कल देश में चाय से ज्यादा चर्चा चीनी की हो रही है. अगस्त-सितंबर महीनों में त्योहारों के शुरुआत से पहले ही महंगाई के पिच पर चीनी-गुड़ के दाम ताबड़तोड़ बैटिंग कर रिकॉर्ड बना रहे है. हाफ सेंचुरी बना चुकी चीनी अब शतक बनाने की ओर बढ़ रही है. 70 के स्कोर पर चीनी के पहुंचते ही सरकार में हलचल शुरु हो गई. विरोधी दलों ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया.
थोक मार्केट में 58 -60 रुपये/किलो के आंकड़े के पार कर चुकी चीनी की कीमतों की रफ्तार थामने के लिए सरकार ने एक के बाद एक नियमों में बदलाव करना शुरू कर दिया है. इस साल हालात ऐसे बिगड़े कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादन देश भारत को 10 साल में पहली बार चीनी का आयात करना पड़ रहा है. बता दें कि भारत में चीनी की सालाना खपत 280 लाख टन की है.
चीनी के दाम में बीते तीन महीनों में 40% अधिक की बढ़ोतरी हुई है. 15 दिनों में रेट 20 रुपये तक बढ़ गए हैं. केंद्र सरकार के उपभोक्ता पोर्टल पर 20 अगस्त को चीनी की औसत कीमत 55 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई थी. हालांकि जब आप पड़ोस के दुकान पर चीनी खरीदने जाएंगे, तो हकीकत कुछ और है. दिल्ली-नोएडा में 1 किलो चीनी के लिए 70 से 72 रुपये चुकाने होंगे. अगर बिग बास्केट, ब्लिकिंट से ऑर्डर किया, तो कीमत 72 से 75 रुपये तक पहुंच रही है.
चीनी की एक्स-फैक्ट्री कीमत ने 5400 रुपये प्रति क्विंटल के आंकड़े को पार कर लिया है. थोक कीमत ने 5800 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गई है. भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग के मुताबिक भारत में चीनी की औसत कीमत 52.3 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया है, जो पिछले साल समान अवधि के मुकाबले 13% ज्यादा है. जुलाई में चीनी के रिटेल प्राइस में 9% का इजाफा दिखा. देश के बड़े शहरों की बात करें, तो Agmarknet वेबसाइट पर जारी शुगर रेटलिस्ट के मुताबिक ...
दिल्ली में 68 से 70 रुपये/किलो
कानपुर में 65 रुपये/किलो
रांची में 65 रुपये/किलो
कोलकाता में 65 रुपये/किलो
रायपुर में 64 रुपये/किलो
मुंबई में 64 रुपये/किलो
भोपाल में 70 रुपये/किलो
असम में 51 रुपये/किलो
महाराष्ट्र में 45 रुपये/किलो
पटना में 70 रुपये/किलो
चीनी की कीमतों में आ रही इस तेजी के पीछे सबसे बड़ी बाजार में उसकी उपलब्धता को लेकर मौजूद चिंता है. उत्पादन कम रहने के साथ-साथ चीनी के निर्यात और इथेनॉल बनाने में गन्ने के इस्तेमाल ने सीजन के अंत में बचे हुए चीनी स्टॉक के निचले स्तर पर पहुंचने का डर सता रहा है. 30 सितंबर 2026 तक भारत का क्लोजिंग शुगर स्टॉक 35 से 40 लाख टन रह सकता है, जो कि साल 2025 में 50 लाख टन था. ऐसा होने से नई फसल बाजार में आने तक चीनी पर दबाव रह सकता है. वहीं निर्यात की भूमिका से भी इनकार नहीं कर सकते हैं. सरकार ने नवंबर, 2025 में 1.5 मिलियन टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी थी, बाद में उसे बढ़ाकर 2 मिलियन टन कर दिया . निर्यात पर बैन लगाने से पहले 8 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट हो चुकी थी.
चीनी की कीमत बढ़ने के पीछे इथेनॉल की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है. रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक 2025-26 में भारत का ग्रॉस चीनी उत्पादन करीब 3.11 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जिसमें 31 लाख टन चीनी इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल होगी. यानी शुगर के लिए 2.80 करोड़ टन ही रह जाएगा. भारत में तैयार हो रहे इथेनॉल में 67% मक्का, खराब अनाज और चावल के टुकड़े इस्तेमाल होते हैं, जबकि 33% गन्ने और उसके उत्पाद जैसे शीरा आदि का इस्तेमाल होता है. ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन की माने , तो भारत ने 720 करोड़ लीटर इथेनॉल तैयार किया है, जिसके लिए करीब 25 लाख टन चीनी बनाने वाले गन्ने-शीरा का इस्तेमाल किया गया है. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के शंकर ठक्कर ने भी आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि बीते तीन सालों से ये कहा जा रहा है कि इथेनॉल में गन्ने का इस्तेमाल मुश्किल खड़ा कर सकता है और इस बार वहीं देखने को मिल रहा है.
Prithvi Finmart के डायरेक्टर, कमोडिटी और करेंसी रिसर्च के हेड मनोज कुमार जैन कहते हैं
इथेनॉल बनाने में गन्ने का इस्तेमाल चीनी की कमी और दाम बढ़ने का एक कारण है, लेकिन इसके पीछे कई दूसरे फैक्टर्स भी हैं. अल-नीनो इफैक्ट और कमजोर मॉनसून की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में शुगर के प्राइस हाई पर बने हुए हैं.अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रॉ शुगर16.7 से 16.88 सेंट प्रति पाउंड पर पहुंच गया है, जो पिछले एक साल का उच्च स्तर है. वहीं खाड़ी युद्ध के चलते एनर्जी प्राइस हाई पर है, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है. वैश्विक स्तर पर सप्लाई घटने की वजह से चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं. वहीं कमजोर रुपया भारत में चीनी की कीमतों पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है.
मनोज जैन ने चीनी की बढ़ती कीमतों के लिए 4 बड़े कारण गिनवाए...
1. अल नीनो इफेक्ट
2. ईरान युद्ध
4. कमजोर रुपया
4. इथेनॉल प्रोडक्शन
चीनी की बेलगाम कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने ताबड़तोड़ कई बड़े फैसले लिए हैं.
चीनी के नियार्त पर रोक: भारत दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर देश है. आम तौर पर भारत हर साल 32 से 36 मिलियन टन चीनी का उत्पादन करता है, जो मौसम और गन्ने की फसल पर निर्भर करता है. घरेलू जरूरत के बाद चीनी का निर्यात किया जाता है. सरकार ने 30 सितंबर 2026 तक चीनी के निर्यात की पाबंदी लगा दी है.कॉमर्स मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक...
2022-23 में 1.33 लाख टन का निर्यात
2023-24 में 51.35 लाख टन का निर्यात
2024-25 में 38.43 टन चीनी का निर्यात
2025-26 में 0.8 मिलियन टन चीनी का निर्यात
2026-27 में 0 निर्यात
भारत ने चीनी निर्यात पर रोक लगाने के साथ -साथ चीनी के आयात का फैसला किया है. 10 साल बाद भारत चीनी का इंपोर्ट करेगा. भारत ने आखिरी बार 2016-17 सीजन में रॉ शुगर का आयात किया था. घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने 31 अक्टूबर 2026 तक 10 लाख मीट्रिक टन चीनी के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दिया.
जमोखोरी पर सख्ती : सरकार ने चीनी के दाम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉक को लेकर नए नियम लागू कर दिए. जिसके मुताबिक जो डीलर हर महीने 10 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का इस्तेमाल करते हैं, वो 15 दिन से अधिक का स्टॉक नहीं रख सकेंगे. ये नियम 1 सितंबर से 30 नवंबर तक के लिए लागू है. पहले डीलर को 30 दिन का स्टॉक रखने की इजाजत थी.
भारत प्राइस सेंसेटिव देश है, जहां कीमत बढ़ने से सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हो जाता है. ऐसे में फेस्टिव सीजन से पहले चीनी के दाम बढ़ने से सरकार हरकत में आई और फौरन एक के बाद एक फैसले लेने लगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे चीनी की कीमत कंट्रोल हो जाएगी?
मुकेश जैन कहते हैं कि निर्यात पर रोक और आयात बढ़ाकर कुछ हद तक कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन भारत में चीनी की समस्या इतनी जल्दी खत्म होती नहीं दिख रही है. कमजोर मानसून, अल-नीनो के असर के चलते देश में गन्ने का उत्पादन में गिरावट आई है. महाराष्ट्र, कर्नाटक दो प्रमुख गन्ना उत्पादक देश हैं . खराब मौसम, कम बारिश ने उत्पादन को प्रभावित किया है. जिसकी वजह से चीनी प्रोडक्शन में इतनी जल्दी तेजी आने का अनुमान कम है. अगले साल तक इसका असर दिख सकता है.
इंटरनेशनल मार्केट में शुगर के प्राइस पहले से हाई है. अब भारत ने फैसला किया है कि वो 10 लाख टन कच्ची चीनी का आयात करेगा. इंटरनेशनल मार्केट में रॉ शुगर की मांग अचानक से बढ़ेगी, जिसका सीधा असर लंदन और न्यूयॉर्क के कमोडिटी एक्सचेंजों में चीनी की बेंचमार्क कीमतों पर पड़ेगा और वहां शुगर के दाम और बढ़ जाएंगे
सरकार ने 10 लाख टन तक रॉ शुगर के आयात को टैक्स फ्री कर इसके आयात को बढ़ावा दिया है, ताकि देश में चीनी की डिमांड और सप्लाई के अंतर को पूरा किया जा सके, लेकिन सरकार के इस फैसले से किसान नाराज दिखे. भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता, धर्मेंद्र मलिक कहते हैं ...
सरकार के चीनी आयात के फैसले से किसानों को नुकसान होगा. रॉ-शुगर को प्रोसेस और बाजार तक पहुंचने में करीब 3 महीने का वक्त लग जाएगा, जब तक किसानों की नई फसल तैयार हो जाएगी. शुगर इंपोर्ट से किसानों को गन्ने का उचित मूल्य मिलने में दिकक्त होगी. चीनी की कमी और दाम बढ़ने की वजह सरकार का खराब नीतियां है. बीते 3 साल से गन्ने का उत्पादन घट रहा था.गन्ने का रकबा और उत्पादन कम होने से चीनी का उत्पादन घटा है . भारत में साल 2022 तक 370 लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन होता था, जो घटकर 280 लाख मीट्रिक टन पर पहुंच गया. शुगर की कमी थी, तो सरकार ने पहले ही निर्यात को क्यों नहीं रोका ? सरकार की नीतियों की वजह से शुगर के बफर स्टॉक में भारी कमी आई है. गन्ने की फसल में मेहनत और समय दोनों अधिक लगते हैं, किसानों को भुगतान के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो गन्ने के बजाए दूसरी फसलों के पैदावार की ओर बढ़ रहे हैं.
मौसम की मार, अल-नीनो इफैक्ट की वजह से गन्ने की पैदावार में कमी आई. जिससे चीनी का उत्पादन कम हुआ.
डिमांड और सप्लाई में अंतर की वजह से चीनी की कीमत में 40% का इजाफा हुआ है.
इथेनॉल में गन्ने का इस्तेमाल बढ़ने से चीनी की कमी हुई है.
सरकार ने चीनी स्टॉक की सीमा 30 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी है.
चीनी का निर्यात बंद कर दिया है.
चीनी के 10 लाख टन आयात को ड्यूटी फ्री कर दिया है.