Explainer: भारत G20, BRICS और SCO के होते हुए भी IBSA पर इतना जोर क्यों दे रहा? समझें पीछे की रणनीति

Why India so much importance to IBSA: भारत आज G20, BRICS और SCO जैसे प्रभावशाली वैश्विक मंचों का प्रमुख सदस्य है. इन मंचों के जरिए भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और कूटनीति में बड़ी भूमिका निभा रहा है. इसके बावजूद भारत लगातार IBSA यानी भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के संगठन को मजबूत करने की कोशिश में जुटा है. ऐसे में लोगो के मन में सहज सवाल उठता है कि भारत जब इतने सारे वैश्विक समूहों का सदस्य है तो वह IBSA पर इतना आगे क्यों बढ़ा रहा है? असल में इसके पीछे गहरी रणनीति है, जिसे मोदी सरकार बड़ी चतुराई से अंजाम दे रही है.

BRICS और SCO में चीन का काफी प्रभाव

दरअसल, BRICS और SCO में चीन का प्रभाव काफी ज्यादा है. कई बार इन मंचों पर एजेंडा चीन और रूस की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर बनता है. ऐसे माहौल में भारत को हमेशा संतुलन की राजनीति करनी पड़ती है. वहीं IBSA भारत को एक ऐसा मंच देता है, जहां वह किसी बड़े देश के दबाव में आए बिना अपनी बात को आगे बढ़ा सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

चूंकि IBSA पूरी तरह चीन-मुक्त मंच है. जहां भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका तीनों समान स्तर पर हैं. तीनों देश लोकतंत्र हैं और तीनों बड़े विकासशील राष्ट्र हैं. इसलिए उनमें बातचीत ज्यादा सहज, सीधी और बराबरी के स्तर पर होती है. ऐसे में भारत के लिए यह एक बड़ी कूटनीतिक सुविधा है.

गैर-पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों का समूह है IBSA

IBSA का एक और अहम पहलू यह है कि यह मंच गैर-पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों का समूह है. इस मंच पर तीनों देश अपनी-अपनी समस्याओं और प्राथमिकताओं पर खुलकर चर्चा करते हैं. तीनों देश अलग-अलग महाद्वीप से जुड़े विकासशील मुल्क हैं. ऐसे में ये सभी देश ग्लोबल साउथ की वास्तविक चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं.

IBSA भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले तीन वर्षों में IBSA देशों यानी भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने बारी-बारी से G20 की अध्यक्षता संभाली है. तीनों ने मिलकर G20 के एजेंडा में मानवता, विकास और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को मजबूती से रखा है. जोकि IBSA की साझा सोच और तालमेल का नतीजा है.

पीएम मोदी ने IBSA नेताओं के साथ की बैठक

भारत के लिए IBSA एक तरह से BRICS का संतुलन भी बनाता है. BRICS में चीन का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और नए सदस्यों के जुड़ने से यह प्रभाव और गहरा हो रहा है. भारत चाहता है कि BRICS में उसकी रणनीतिक स्थिति कमजोर न पड़े, इसलिए IBSA उसके लिए एक स्थिर और विश्वसनीय मंच बनकर उभरता है.

जी-20 समिट में भाग लेने दक्षिण अफ्रीका गए प्रधानमंत्री मोदी ने IBSA नेताओं की बैठक में डिजिटल इनोवेशन, जलवायु-रेजिलिएंट कृषि और आतंकवाद के खिलाफ तालमेल जैसे नए प्रस्ताव रखे. ये वे क्षेत्र हैं जिनमें भारत पहले से दुनिया में अग्रणी रहा है. ऐसे में IBSA भारत को अपनी क्षमताओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मॉडल के रूप में पेश करने का मौका देता है.

IBSA भारत की विदेश नीति का अहम हिस्सा

कुल मिलाकर, IBSA भारत की विदेश नीति का वह हिस्सा है, जहां वह पूरी स्वतंत्रता के साथ ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर सकता है. न चीन का दबाव, न पश्चिम का प्रभाव. इसके विपरीत IBSA भारत को एक संतुलित, समान और भरोसेमंद मुल्कों के साथ आगे बढ़ने का मंच प्रदान करता है. इसी वजह से भारत आज भी IBSA को उतनी ही गंभीरता से आगे बढ़ा रहा है.