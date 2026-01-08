Advertisement
Hindi NewsExplainerExplainer: ट्रंप की लगातार ऊटपटांग बयानबाजी पर दिल्ली खामोश क्यों है? क्या चल रहा है पर्दे के पीछे! अपाचे हेलीकॉप्टर से लेकर टैरिफ तक पूरी कहानी समझें

Explainer: ट्रंप की लगातार ऊटपटांग बयानबाजी पर दिल्ली खामोश क्यों है? क्या चल रहा है पर्दे के पीछे! अपाचे हेलीकॉप्टर से लेकर टैरिफ तक पूरी कहानी समझें

why india silent on donald trump Statement: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को लेकर कोई न कोई विवादित बयान पिछले कुछ महीनों से दे रहे हैं. कुछ बयानों पर जमकर हंगामा भी मचता है. इन दिनों भी वही हाल है ट्रंप ने पीएम मोदी और अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसके बाद सरकार की खूब आलोचना हो रही है. इन सबके बीच अब सबके मन में एक सवाल खूब उठ रहा है कि आखिर भारत जवाब क्यों नहीं दे रहा. समझें पूरी कहानी.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Jan 08, 2026, 10:37 AM IST
Explainer: ट्रंप की लगातार ऊटपटांग बयानबाजी पर दिल्ली खामोश क्यों है? क्या चल रहा है पर्दे के पीछे! अपाचे हेलीकॉप्टर से लेकर टैरिफ तक पूरी कहानी समझें

Donald Trump- India: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान देते रहते हैं. कभी टैरिफ का मुद्दा उठाते हैं, कभी भारत-अमेरिका रिश्तों पर टिप्पणी करते हैं, कभी पीएम मोदी के साथ रिश्तों को लेकर बात करते हैं, कभी पीएम मोदी के बारे में ऊटपटांग बोलते हैं. कभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की बात करते हैं. भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर तो इतना ट्रंप बोल चुके हैं कि अब हर आदमी ऊब भी गया है. यानी कुलामिलाकर ट्रंप आए दिन भारत और पीएम मोदी पर कुछ न कुछ बोलते रहे हैं. जिसके बाद भारत में हल्ला मचता है. अभी ट्रंप के एक ताजे बयान पर हल्‍ला मचा भी है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर ट्रंप के ऊटपटांग बयानबाजी पर दिल्ली खामोश क्यों है. सरकार कभी ट्रंप के बयान को सीरियस क्यों नहीं लेती. आधिकारिक बयान क्यों नहीं हर बयान पर देती है. जानते हैं इसकी कहानी.

ट्रंप ने हाल ही में क्या कहा? जिसके बाद हल्ला मचा है
मंगलवार को ट्रंप ने कहा कि मोदी “मुझसे उतने खुश नहीं हैं” क्योंकि वाशिंगटन ने दिल्ली पर रूसी तेल खरीदने के कारण टैरिफ लगा दिए थे. 25 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माने ने भारत पर कुल टैरिफ को 50 प्रतिशत कर दिया.  ट्रंप ने इसके साथ यह भी दावा किया कि मोदी ने खुद उनसे मिलकर अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी में देरी की शिकायत की और कहा "सर, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं?"..ट्रंप बोले, "भारत ने 68 अपाचे ऑर्डर किए और 5 साल से इंतजार कर रहा था, हम इसे ठीक कर रहे हैं. इससे पहले भी ट्रंप ने कहा कि भारत ने रूसी तेल कम खरीदा है ताकि उन्हें खुश किया जाए. पीएम मोदी हमें नाराज नहीं करना चाहते हैं.

लेकिन ट्रंप के इन दावों का सच क्या है?
इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में सरकारी सूत्रों ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि भारत ने अमेरिका से केवल 28 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे है.  22 भारतीय वायुसेना के लिए और 6 भारतीय थलसेना के लिए. ये सभी हेलीकॉप्टर डिलीवर हो चुके हैं. 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली डील सितंबर 2015 में ओबामा प्रशासन के दौरान हुई थी और ट्रंप के पहले कार्यकाल में डिलीवर की गई. फरवरी 2020 में ट्रंप के भारत दौरे के दौरान हुई दूसरी डील के 6 हेलीकॉप्टरों में देरी हुई और वे जनवरी-फरवरी 2024 के बजाय दिसंबर 2025 तक डिलीवर हुए. वास्तव में, इन हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी फरवरी 2025 में मोदी के व्हाइट हाउस दौरे के दौरान हुई चर्चा का हिस्सा थी. 

भारत पर बढ़ रहा जवाब देने का दबाव, खामोशी क्यों?
ट्रंप की लगातार बयानबाजी से घरेलू स्तर पर दबाव बढ़ रहा है कि सरकार तीखा जवाब दे. विपक्ष और सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं. लेकिन अभी तक दिल्ली ने अपने जवाब में संयम बरता है. कुछ भी खुलकर आधिकारिक बयान तीखा नहीं दिया है. ये अलग बात है कि देश में इस मामले में सरकार का जवाब हर कोई जानना चाहता है. सरकार का विरोध भी हो रहा है. जहां ट्रंप की बातों पर तीखा जवाब देने के लिए राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है, वहीं डिप्लोमैटिक एस्टैब्लिशमेंट ने ऐसे बयानों के खिलाफ सलाह दी है, और संयम और राजनीतिक समझदारी की अपील की है. सूत्रों ने कहा कि ऐसे जवाब अक्सर "उल्टे असर वाले" होते हैं और "पॉइंट्स कमाने का कोई मतलब नहीं है", खासकर तब जब भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर अभी बातचीत चल रही हो. एक सूत्र ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया है “अमेरिकी राष्ट्रपति जो कह रहे हैं, उस पर हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है. इसके बजाय हमें अपनी व्यापार वार्ता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यही हमारी प्राथमिकता है.

ट्रंप इससे पहले भी दे चुके हैं कई बार विवादित बयान
यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने भारत को निशाना बनाया हो. अगस्त 2025 में भी उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने मोदी से कहा था, “हम आपके साथ कोई डील नहीं करेंगे” या “इतने ऊँचे टैरिफ लगाएँगे कि आपका सिर चकरा जाएगा.”उस समय ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान तनाव का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने मोदी को परमाणु युद्ध की चेतावनी दी और पाँच घंटे में मामला सुलझा दिया. हाल के महीनों में दिल्ली ने ट्रंप के कई दावों का तथ्यात्मक खंडन किया है, लेकिन वे मई 2025 में भारत-पाकिस्तान संघर्ष समाप्त करने का श्रेय लेने से नहीं रुक रहे.

जयशंकर का अप्रत्यक्ष जवाब: दूर बैठे लोग मुफ्त सलाह देते हैं
बुधवार को लक्ज़मबर्ग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अप्रत्यक्ष रूप से इस मुद्दे को छुआ. उन्होंने कहा कि दूर बैठे देश तनाव होने पर चिंता जताते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के जोखिमों को नजरअंदाज कर देते हैं.जयशंकर ने आगे कहा, “जो लोग सकारात्मक मदद करने को तैयार हैं, उनसे उसी तरह व्यवहार करें. जो पाकिस्तान जैसी हरकतें करते हैं, उनसे अलग तरीके से निपटें.” उन्होंने जोड़ा कि आज के दौर में देश व्यावहारिक हो गए हैं. वे तभी सहयोग करते हैं जब उन्हें सीधा लाभ हो. “दूर बैठे लोग सोच-समझकर या बिना सोचे, अपने फायदे के लिए या लापरवाही से बातें कहेंगे. लेकिन हमें इसे दुनिया का स्वभाव मानकर आगे बढ़ना होगा.”उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि कई देशों ने भारत को सलाह दी थी, लेकिन भारत ने इसे स्वीकार कर आगे बढ़ गया.

दिल्ली की खामोशी की असली वजह क्या?
पर्दे के पीछे बड़ा कारण भारत-अमेरिका व्यापार सौदा है. बातचीत चल रही है कि टैरिफ कम करने और रूसी तेल पर लगी पेनल्टी हटाने को लेकर. अगर ट्रंप के हर बयान पर तीखा जवाब दिया जाए, तो सौदा फंस सकता है और निर्यातकों को भारी नुकसान होगा. सरकारी सूत्रों का कहना है: "ट्रंप के बयानों पर बॉल-बाय-बॉल कमेंट्री करने की जरूरत नहीं है. फोकस व्यापार वार्ता पर है." कुल मिलाकर, भारत की नीति बिलकुल साफ है- रणनीतिक संयम और अपने हित सबसे पहले. अगर यही हालात बने रहे और भारत ने अपने हिसाब से व्यापार सौदा कर लिया, तो टैरिफ कम हो सकते हैं और भारत को बड़ा फायदा होगा. ट्रंप की तो स्टाइल ही ऐसी है कि पब्लिक में प्रेशर बनाओ, प्राइवेट में डील करो. दूसरी तरफ दिल्ली चुप रहकर स्मार्ट गेम खेल रही है. ट्रंप बोलते रहेंगे, लेकिन भारत अपना फोकस नहीं खोएगा. इस पूरे मामले की असली कहानी यही है कि भारत की चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि रणनीति है. ट्रंप के बयानों से पैदा हुई बेचैनी के बावजूद दिल्ली का संयमपूर्ण रुख भारत की रणनीतिक परिपक्वता को दर्शा रही है. आने वाले दिनों में व्यापार वार्ता और द्विपक्षीय संबंध इस परीक्षा से गुजरने वाले हैं जो पूरी दुनिया देखेगी.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

