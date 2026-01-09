India US Trade Deal: अभी तक क्यों नहीं हो पाई भारत-US ट्रेड डील? अमेरिकी मंत्री के दावे पर विदेश मंत्रालय ने दिया ये जवाब

India US Trade Deal News: भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में अभी थोड़ा तनाव दिख रहा है. यह तनाव दोनों देशों के बीच ट्रेड क्षेत्र को लेकर अधिक है. जी हां, पिछले साल फरवरी से ही भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी भी यह समझौता पूरा नहीं हुआ है. इस बीच पिछले साल अगस्त में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी का भारी टैरिफ लगा दिया. इस कारण दोनों देशों के बीच हो रही इस वार्ता पर काफी प्रभाव पड़ा. यह भी एक कारण है कि अभी तक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बात नहीं बन पाई है. इस बीच अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप को फोन नहीं किया, इस कारण ट्रेड डील नहीं हो पाई. ट्रंप के इस मंत्री के दावे को भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक सिरे से खारिज करते हुए जवाब दिया है. आइए पहले जानते हैं कि ट्रंप के मंत्री ने भारत और अमेरिका के बीच अभी तक नहीं हो पाई ट्रेड डील पर क्या बयान दिया है और फिर इसके बाद जानेंगे कि इसपर भारत का क्या रुख है.

अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने क्या दावा किया?

भारत और अमेरिका की ट्रेड वार्ता अभी बीच में लटकी हुई है. दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर तनाव दिख रहा है. इसका एक कारण ट्रंप के द्वारा बार-बार टैरिफ बढ़ाने की धमकी भी बताया जा रहा है. इस बीच इस ट्रेड डील पर अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने एक दावा किया है कि पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया, इसलिए यह ट्रेड डील नहीं हो पाई. जी हां, अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने एक पॉडकास्ट में भारत-अमेरिकी ट्रेड डील पर बातचीत की. लुटनिक ने कहा- मुझे समझौते पर बात करनी थी और पूरी डील तैयार करनी थी. लेकिन यह साफ है कि यह डील उनकी (डोनाल्ड ट्रंप) डील थी. वो इसके बहुत नजदीक थे. सबकुछ तैयार हो चुका था और मोदी को प्रेसिडेंट (ट्रंप) को कॉल करना था. वे इसे करने में सहज नहीं थे. तो मोदी ने कॉल नहीं किया, वो शुक्रवार निकल गया, अगले हफ्ते हमने इंडोनेशिया, फिलिपींस, वियतनाम के साथ समझौता किया, हमने बहुत सारे समझौतों की घोषणा की.

लुटनिक ने आगे यह भी कहा कि भारत को समझौता करने के लिए 'तीन शुक्रवार' का समय दिया गया था. डेडलाइन निकलने के बाद अमेरिका ने बाकी एशियाई देशों के साथ समझौता किया. उन्होंने कहा कि इन समझौते पर वार्ता ऊंची दरों को लेकर हुई थी क्योंकि अमेरिका को शुरुआत में अंदाजा था कि भारत से पहले डील हो जाएगी लेकिन तीन हफ्ते बाद जब भारत ने इस पर आगे बढ़ने के लिए संपर्क किया तो ये कह दिया गया कि मौका निकल चुका है.

हम समझौते के करीब पहुंच गए थे - विदेश मंत्रालय

अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक के इस दावे पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है. हर बार की भांति इस बार भी शुक्रवार को विदेश मंत्रालय की ओर से साप्ताहिक प्रेस वार्ता की गई. इस दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि वह कई मौकों पर अमेरिका के साथ समझौते के करीब पहुंच गए थे. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक के द्वारा इसके बारे में दी गई जानकारी 'सटीक नहीं' थी. जायसवाल ने कहा, "हमने इन टिप्पणियों (अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक के दावें) को देखा है. भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका पिछले साल 13 फरवरी से ही द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध थे. यानी, तब दोनों पक्षों ने संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते (Mutually beneficial trade agreement) पर पहुंचने के लिए कई दौर की बातचीत की है." उन्होंने कहा, "कई मौकों पर हम समझौते के करीब पहुंच गए थे. इन चर्चाओं के बारे में जो बताया गया है और जो बयान सामने आए हैं, वे सटीक नहीं हैं."

पीएम मोदी औप ट्रंप ने कई बार फोन पर बात की- रणधीर जायसवाल

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले एक साल में कई मौकों पर फोन पर बातचीत की है, जिसमें भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई है. उन्होंने अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक के दावे पर कहा, "हम इस डील को पूरा करने की आशा रखते हैं. साल 2025 में भारत के प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच 8 बार फोन पर बातचीत हुई थी. जिसमें व्यापाक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत हुई. हम कई बार डील को फाइनल करने पर पहुंच हैं."

500% तक टैरिफ बढ़ने की आशंका

पिछले साल अगस्त में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मनमाने ढंग से टैरिफ लगाया था. उन्होंने सबसे पहले 25 फीसदी टैरिफ किया. उसके बाद ट्रंप ने इस टैरिफ को बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया था. उन्होंने इस अतिरिक्त 25 फीसदी को लगाने के पीछे का कारण बताया कि भारत, रूस से तेल की खरीदारी करता है इसलिए उसपर यह 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है. ट्रंप ने कहा था कि भारत रूस से तेल की खरीदारी करता है और इससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल रूस, यूक्रेन के साथ युद्ध में करता है. वहीं, रिपब्लिकन सीनेटर/सांसद लिंडसे ग्राहम के अनुसार, अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने रूस प्रतिबंध बिल को समर्थन किया है. इससे तहत रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500 फीसदी तक का टैरिफ लग सकता है. इन प्रमुख देशों में भारत के अलावा, चीन और ब्राजील भी शामिल हैं.