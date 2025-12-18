Advertisement
trendingNow13045437
Hindi NewsExplainer₹ के सामने डॉन बना डॉलर इस चींटी जैसे देश के सामने फिसड्डी, फिर किस बलबूते पर दुनिया को धौंस दिखाती है अमेरिकी करेंसी ?

₹ के सामने डॉन बना डॉलर इस चींटी जैसे देश के सामने फिसड्डी, फिर किस बलबूते पर दुनिया को धौंस दिखाती है अमेरिकी करेंसी ?

Indian Currency: भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के सामने बुरी तरह से पिट रहा है. डॉलर के सामने रुपये की खस्ताहालत सबसे सामने हैं. अमेरिकी करेंसी के मुकाबले भारतीय रुपये गिरकर 90.32 रुपये पर पहुंच गया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 18, 2025, 05:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

₹ के सामने डॉन बना डॉलर इस चींटी जैसे देश के सामने फिसड्डी, फिर किस बलबूते पर दुनिया को धौंस दिखाती है अमेरिकी करेंसी ?

Rupee vs Dollar: भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के सामने बुरी तरह से पिट रहा है. डॉलर के सामने रुपये की खस्ताहालत सबसे सामने हैं. अमेरिकी करेंसी के मुकाबले भारतीय रुपये गिरकर 90.32 रुपये पर पहुंच गया है. मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश की करेंसी डॉलर के सामने बेदम साबित हो रही है.रुपये की कीमत में इस साल डॉलर के मुकाबले करीब 6 फीसदी गिर चुकी है. ऐसे में सबसे कम में सवाल है कि आखिर ये रुपया क्यों गिर रहा है ? डॉलर की बादशाहत के सामने रुपया क्यों नहीं टिक पा रहा है ? क्या डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत करेंगी है ? कैसे छोटे से मुस्लिम देश की करेंसी से सामने डॉलर भांपता फिरता है ? दुनिया की टॉप 10 ताकतवर करेंसी की लिस्ट में डॉलर की हालात देख आप हैरान रह जाएंगे.

क्यों टूटता ही जा रहा है भारतीय रुपया

भारतीय रुपया टूटता ही जा रहा है. रुपये की इस कमजोरी की वजह डॉलर का भारतीय बाजार में कम होना है. जब मांग ज्यादा और डिमांड कम होगी तो कीमतें बढ़ेंगी. विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार जारी बिकवाली रुपये पर दवाब को बढ़ाते जा रहा है. अमेरिकी 50 फीसदी टैरिफ की वजह से भारत के सबसे बड़े निर्यात को झटका लगा है. भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अटके रहने की वजह से विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं. साल 2025 में FII ने भारतीय बाजार से 18 अरब डॉलर से अधिक की निकासी कर ली गै, सिर्फ दिसंबर में ही 50 करोड़ डॉलर से अधिक के बॉन्ड निकाल लिए. जाहिर है कि इतनी बड़ी रकम भारतीय बाजार से जाने पर करेंसी पर असर तो दिखेगा. भारत का शुद्ध एफडीआई घटता जा रहा है, यानी अमेरिकी डॉलर की भारत आने के रास्ते संकरे होते जा रहे हैं. साल 2020-21 में FDI 40 अरब डॉलर से घटकर 350 मिलियन डॉलर पर पहुंच गया.

Add Zee News as a Preferred Source

दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी

डॉलर भले ही भारतीय रुपये के सामने दहाड़ भरता हो, लेकिन दुनिया की ताकतवर करेंसी के सामने वो भीगी बिल्ली बना हुआ है. दुनिया की ताकतवर करेंसी के सामने डॉलर फिसड्डी है . दुनिया की सबसे मजबूर करेंसी कुवैत की करेंसी कुवैती दिनार है.तेल के विशाल भंडार,कम जनसंख्या और मजबूत अर्थव्यवस्था की बदौलत कुवैत की करेंसी दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है. कुवैती दिनार के सामने अमेरिकी डॉलर भी टिक नहीं पाता. 1 कुवैती दिनार की वैल्यू 294.12 रुपये के बराबर है. डॉलर की वैल्यू देखें तो 1 कुवैती दिनार 3.26 डॉलर के बराबर है.

दुनिया की टॉप 10 करेंसी में डॉलर सबसे नीचे

दुनिया की दस सबसे मजबूत करेंसी की बात करें तो अमेरिकी डॉलर सबसे निचले पायदान पर है. नीचे होने के बावजूद भी डॉलर की दादागिरी है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड का बड़ा हिस्सा डॉलर में होता है. 10 मजबूत करेंसी में न तो भारतीय रुपया है, न चीनी युआन और न ही रूसी रूबल.

  1. कुवैती दीनार (KWD)
  2. बहरीन दीनार (BHD)
  3. ओमानी रियाल (OMR)
  4. जॉर्डनियन दीनार (JOD)
  5. ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग (GBP)
  6. जिब्राल्टर पाउंड (GIP)
  7. स्विस फ्रैंक (CHF)
  8. केमैन आइलैंड्स डॉलर (KYD)
  9. यूरो (EUR)
  10. अमेरिकी डॉलर (USD)

डॉलर की दादागिरी क्यों चलती है ?

डॉलर भले ही सबसे ताकतवर करेंसी न हो, लेकिन सबसे मजबूत करेंसी है. दुनिया का अधिकांश कारोबार डॉलर में होता है. ग्लोबल ट्रेड में लेनदेन,तेल और सोने जैसे कमोडिटीज की खरीद-फरोख्त डॉलर में होते हैं. निवेशक डॉलर को सुरक्षित निवेश के तौर पर चुनते हैं, दजो उसकी मांग को बढाता है. दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपनी विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा यानी करीब 45 फीसदी तक डॉलर में रखते हैं. विश्व बैंक और IMF जैसे संस्थान भी डॉलर में कर्ज देता है. इसे आसानी से बदला जा सकता है और दुनिया भर के बाजारों में स्वीकार किए जाने की वजह से ये शक्तिशाली करेंसी बन गया है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Dollar vs Rupees

Trending news

पापा-पापा पुकारती रही मासूम...शहीद की अंतिम विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक
Jammu and Kashmir
पापा-पापा पुकारती रही मासूम...शहीद की अंतिम विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
Supreme Court News
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
Shashi Tharoor
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
air pollution
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना
BMC Election
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना
AAP की नीतियों पर लगी मुहर, पंजाब में निकाय चुनावों में शानदार जीत पर बोले केजरीवाल
Arvind Kejriwal
AAP की नीतियों पर लगी मुहर, पंजाब में निकाय चुनावों में शानदार जीत पर बोले केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट ने बोतलबंद पानी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार?
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने बोतलबंद पानी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार?
संसद में G Ram G Bill पर हंगामा, विपक्ष ने कागज फाड़े, Parliament के बाहर भी विरोध
G RAM G Bill
संसद में G Ram G Bill पर हंगामा, विपक्ष ने कागज फाड़े, Parliament के बाहर भी विरोध
'महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे...' सांसदों ने MNREGA के लिए किया प्रदर्शन
congress
'महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे...' सांसदों ने MNREGA के लिए किया प्रदर्शन
किसने पिलाई थी वो चाय, पीने वालों ने गिरा दी BJP सरकार! नई किताब में दिलचस्प किस्सा
BJP news
किसने पिलाई थी वो चाय, पीने वालों ने गिरा दी BJP सरकार! नई किताब में दिलचस्प किस्सा