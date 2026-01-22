क्यों हांफ रहा भारत का ₹, उठा-पटक से आप की जेब पर असर, कैसे अमेरिका का डॉलर बना करेंसी का बिग बॉस?

Why Indian Rupees is falling: भारतीय रुपया लगातार गिर रहा है. भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली इकोनॉमी है, लेकिन उसकी करेंसी लगातार हांफ रही है. गुरुवार को रुपया अपने अब तक के सबसे निचले लेवल से थोड़ा सुधरकर 15 पैसे बढ़ा और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91.50 पर ट्रेड करता दिखा. अब सवाल ये कि ये रुपया गिरता-उठता क्यों है ? रुपये के गिरते-चढ़ने से आम आदमी पर क्या असर होता है ? क्यों भारतीय रुपया गिर रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी न होने के बाद भी अमेरिका का डॉलर कैसे सबसे ताकतवर करेंसी बन गया ? क्यों पूरी दुनिया डॉलर के आसपास ही घूमती रहती है ? क्यों किसी देश की ताकत डॉलर से आंकी जाती है ?

क्यों हांफ रहा है भारतीय रुपया ?

भारतीय रुपया अपने बुरे दौर से गुजर रहा है. भू-राजनीतिक तनाव ने वैश्विक कारोबार पर नकारात्मक असर डाला है. जियो पॉलिटिकल टेंशन के चलते डॉलर ताकतवर होता जा रहा है. ग्रीनलैंड विवाद ने अमेरिका-यूरोप के संबंधों को खराब किया है. वहीं लंबे वक्त से अटके अमेरिका-भारत की ट्रेड डील को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है. निवेशकों ने सकर्तकता वाली स्थिति बनाई हुई है. टैरिफ और ट्रेड व़ॉर के बीच एक्सपोर्टर्स की तरफ से डॉलर की भारी डिमांड की जा रही है.

कैसे गिरता-उठता है रुपया ?

रुपये के गिरने-उठने की नाप तौल फॉरेक्स मार्केट करता है. जब डॉलर की डिमांड हाई होती है तो रुपया गिर जाता है. बैंक, बड़ी कंपनियां और निवेशक डॉलर खरीदते‑बेचते हैं.जब उनकी ओर से डॉलर की मांग ज्‍यादा होती है तो बाजार में डॉलर की कमी हो जाती है और वो महंगा हो जाता है. डॉलर महंगा होने से रुपया गिरने लगता है. दरअसल आयात-निर्यात का पूरा लेनदेन डॉलर में होता है. जब आयात ज्यादा और निर्यात कम होता है तो भारत को ज्य़ादा डॉलर का भुगतान करना पड़ता है. ऐसे में डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया टूट जाता है. इसी तरह से जब अमेरिका में ब्याज दरें घटती है तो विदेशी निवेशक भारत से डॉलर निकालकर वहां निवेश कर देते हैं, जिससे भारत में रुपया कमजोर हो जाता है.

भारत में कहां से आता है डॉलर, क्या पड़ता है आम लोगों पर सर

भारत में निर्यात, विदेशी निवेश और NRI के रेमिटेंस आदि की जरिए डॉलर आता है. डॉलर जितना आएगा, रुपया उतना मजबूत होता है. वहीं डॉलर जितना बाहर जाएगा रुपया उतना टूटेगा. इसका असर सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों पर भी इसका असर पड़ता. आयात होने वाले सामानों की कीमतें बढ़ने लग जाती है, क्योंकि उसे खरीदने के लिए सरकार को ज्यादा खर्च रना पड़ता है. रुपये के गिरने से देश में महंगाई बढ़ने लगती है. चूंकि भारत पेट्रोल-डीजल के लिए आयात पर निर्भर है, इसलिए रुपये के गिरने से तेल महंगे हो जाते हैं और तेल महंगा होने का मतलब है खाने-पीने से लेकर रहने, आने-जाने की महंगाई बढ़ना. साग-सब्जी, अनाज, दूध, पैकेज्‍ड फूड जैसी रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजों की कीमत बढ़ जाएगी.

डॉलर कैसे बन गया दुनिया का बॉस , क्यों चलता है दुनिया में उसका राज ?

अमेरिका में पेपर करेंसी का जन्म 1960 में हुआ, लेकिन जब उसका इस्तेमाल सिर्फ मिलिट्री के खर्चों के लिए किया जाता था. डॉलर का जन्म साल 1785 में हुआ, जब अमेरिका ने इसे अपनी आधिकारिक मु्द्रा घोषित कर दिया. डॉलर को ताकतवर बनाने के लिए अमेरिका ने पूरी रणनीति तैयार की. ऐसा ऐसा पेट्रोडॉलर सिस्टम तैयार किया, जिसने डॉलर को दुनिया का बॉस बना दिया. पेट्रोडॉलर मतलब तेल बेचकर कमाया डॉलर. 1970 के दशक में दुनिया के ज्यादातर तेल की खरीद-बिक्री डॉलर में होने लगी. हर देश को तेल के लिए डॉलर की जरूरत पड़ने लगी. तेल खरीदने के लिए देश डॉलर जमा करने लगे तो बेचने वाले देशों के खजाने में डॉलर का ढेर लगने लगा. ये देश उन डॉलर को अमेरिका के रकारी बॉन्ड में निवेश करने लगे. अमेरिका ने डॉलर रीसाइक्लिंग का पूरा सिस्टम तैयार किया और पूरी दुनिया को अपने डॉलर के साथ बांध लिया.

अमेरिका के डॉलर की दादागिरी कैसे बनी ?

1914 से पहले तक गोल्ड स्टैडर्ड सिस्टम चलता था, यानी कोई भी देश उतनी ही करेंसी छाप सकता था, जितना उसके पास सोना होता था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर बनकर उभरा तो उसने पेमेंट सोने में लेना शुरू किया. जिसके चलते अमेरिका के पास सोने का विशाल भंडार जमा हो गा. अमेरिका के खजाने में सोने भरने लगा और उसका गोल्ड रिजर्व सबसे अधिक हो गया. इसके बाद ब्रिटेन के साथ 44 देशों ने अमेरिका के साथ ब्रेटन वुड्स में मीटिंग की. मीटिंग में ये तय किया गया कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे ट्रेड के लिए किसी भी देश को नुकसान न हो. यहीं मौका था जब अमेरिका, जिसके पास सबसे ज्यादा सोना था, उसने ताकत दिखाईऔर कारोबार अमेरिकी डॉलर में करने पर सभी को मना लिया. इसी ब्रेटन वुड्स समझौते के बाद दुनिया से अधिकांश ट्रेड डॉलर में होने लगे. दुनिया के देश ट्रेड के लिए अपने खजाने में डॉलर जमा करने लगे. डॉलर की मांग तेजी से बढ़ने लगी और अमेरिकी करेंसी की दादागिरी भी. इस तरह से डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बन गया.

डॉलर की दादागिरी क्यों चलती है ?

दुनिया की दस सबसे मजबूत करेंसी की बात करें तो अमेरिकी डॉलर सबसे निचले पायदान पर है. नीचे होने के बावजूद भी डॉलर की दादागिरी है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड का बड़ा हिस्सा डॉलर में होता है. ग्लोबल ट्रेड में लेनदेन,तेल और सोने जैसे कमोडिटीज की खरीद-फरोख्त डॉलर में होते हैं. निवेशक डॉलर को सुरक्षित निवेश के तौर पर चुनते हैं, दजो उसकी मांग को बढाता है. दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपनी विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा यानी करीब 45 फीसदी तक डॉलर में रखते हैं. विश्व बैंक और IMF जैसे संस्थान भी डॉलर में कर्ज देता है. इसे आसानी से बदला जा सकता है और दुनिया भर के बाजारों में स्वीकार किए जाने की वजह से ये शक्तिशाली करेंसी बन गया है.

FAQ सवाल: दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी कौन सी है ?

जवाब: दुनिया की सबसे मजबूर करेंसी कुवैत की करेंसी कुवैती दिनार है. कुवैती दिनार के सामने अमेरिकी डॉलर भी टिक नहीं पाता. 1 कुवैती दिनार की वैल्यू 294.12 रुपये के बराबर है. डॉलर की वैल्यू देखें तो 1 कुवैती दिनार 3.26 डॉलर के बराबर है.

सवाल: दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी कौन सी है?

जवाब: डॉलर के मुकाबले दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी लेबनानी पाउंड (Lebanese Pound) है. एक्सचेंज रेट्स के मुताबिक 89,550 लेबनानी पाउंड एक डॉलर के बराबर होता है.

सवाल: अमेरिकी डॉलर इतना मजबूत क्यों है?

जवाब: अमेरिकी करेंसी डॉलर की ताकत की वजह है कि दुनिया का अधिकांश ट्रेड उसी में होता है.